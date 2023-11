Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.23 | Überblick

Ölpreise sinken leicht

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 82,25 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 77,59 Dollar.

Die Vereinbarung einer Feuerpause zwischen Israel und der Hamas, die durch einen Austausch von Geiseln und Gefangenen ergänzt wird, hatte am Erdölmarkt zunächst keine größeren Auswirkungen. Nach einem deutlichen Preisanstieg zu Beginn des Konflikts waren die Risikoaufschläge wieder gesunken, da sich der Krieg bisher nicht auf andere Länder der ölreichen Region ausgeweitet hat.

Zur Wochenmitte dürften Marktteilnehmer auch auf neue Lagerdaten aus den USA achten. In den vergangenen Wochen waren die Vorräte gestiegen, das hatte Druck auf die Rohölpreise ausgeübt. Hinzu kamen Konjunktursorgen in den USA, China und Europa. Dagegen halten es Fachleute für möglich, dass der große Förderverbund Opec+ bei einem Treffen am kommenden Wochenende beschließt, sein Angebot auch im kommenden Jahr knapp zu halten oder sogar noch mehr zu verknappen.

Euro weitet Verluste aus

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0898 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag rund einen halben Cent höher auf 1,0955 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die aufgrund des Nationalfeiertags Thanksgiving am Donnerstag vorgezogen werden. Am darauffolgenden Freitag nehmen viele US-Bürger frei, weshalb auch die Aktivität an den Märkten spürbar geringer ausfällt.