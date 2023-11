Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Japans Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

TOKIO: Japans Wirtschaft ist im Sommer deutlich stärker geschrumpft als von Experten erwartet.

In den drei Monaten bis Ende September sei das Bruttoinlandsprodukt auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gefallen, teilte die Regierung auf Basis am Mittwoch mit. Vom Finanzdienst Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. In den beiden Quartalen davor war das BIP deutlich gestiegen, auch wenn das Wachstum für die Monate April bis Juni um 0,3 Punkte auf 4,5 Prozent nach unten revidiert wurde.

Methan-Ausstoß im Energiesektor wird in EU stärker angegangen

BRÜSSEL: Um den klimaschädlichen Methan-Ausstoß im Energiebereich stärker zu verringern, sollen für die Öl-, Gas- und Kohleindustrie in der EU schärfere Regeln gelten. Betreiber von Öl- und Gasanlagen sollen regelmäßig nach größeren Methanlecks suchen und diese reparieren. Im Kohleabbau sollen die Methan-Emissionen gemessen und gemeldet werden. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Länder in der Nacht zu Mittwoch.

Außerdem soll das Lüften oder Abfackeln, wobei Methan in die Atmosphäre freigesetzt wird, unter bestimmten Umständen verboten werden. Auch für die Importe von Öl, Gas und Kohle gelten ab 2027 Melde- und Überwachungspflichten.

Methan ist dem Umweltbundesamt zufolge nach Kohlendioxid das Treibhausgas mit der zweitgrößten Bedeutung und für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung verantwortlich. Es bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre, ist dafür aber schädlicher als CO2. Es entsteht etwa in der Landwirtschaft, auf Mülldeponien oder in der Öl- und Gasindustrie.

Grundlage für die Verhandlungen war ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission. Die neuen Vorschriften müssen von Parlament und Ländern noch formell angenommen werden, damit sie in Kraft treten können.

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen.

Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 82,91 Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember stieg um 39 Cent auf 78,65 Dollar. In der Vorwoche hatte es bei den Ölpreisen Verluste gegeben. Allerdings hielten sich die Preisveränderungen nun in Grenzen. Am Markt wurde auf eine Einschätzung der Internationalen Energieagentur verwiesen. Demnach wird die Lage auf dem Weltmarkt in diesem Quartal nicht so angespannt sein wie erwartet.

Eurokurs zum Dollar stabil

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0873 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0724 Dollar festgesetzt. Am Vortag hatte ein unerwartet starker Rückgang der US-Inflation den Dollar belastet. Damit hat sich die Spekulation verstärkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins nicht weiter erhöhen wird und im Sommer mit Zinssenkungen beginnen könnte.