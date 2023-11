Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.11.23 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

Bayer schreibt milliardenschweren Verlust - Ausblick bleibt getrübt

LEVERKUSEN: Bayer macht nach einem bisher schwierigen Jahr 2023 wenig Hoffnung auf eine deutliche Besserung im kommenden Jahr. Angesichts der aktuellen Marktdynamik bleiben die Wachstumsaussichten eher schwach, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Mittwoch im Zuge der Vorlage der Resultate des dritten Quartals mitteilte. Auch mit Blick auf die Profitabilität gebe es weiter Herausforderungen.

Im abgelaufenen dritten Quartal bekamen die Leverkusener abermals rückläufige Preise für den Unkrautvernichter Glyphosat zu spüren. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwas mehr als acht Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Auch negative Währungseffekte belasteten. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach um fast ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro ein und damit stärker als von Analysten erwartet. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,57 Milliarden Euro, auch wegen erneuter Wertminderungen im Agrargeschäft. Vor einem Jahr strich Bayer noch ein Gewinn von 546 Millionen Euro ein.

Der seit Juni amtierende Konzernchef Bill Anderson will im März seine Pläne für die künftige Unternehmensstruktur vorstellen. Aktuell hieß es dazu, Bayer befasse sich weiter mit verschiedenen Optionen - neben der Beibehaltung von drei Divisionen werde auch eine Trennung von der Sparte Consumer Health oder der Sparte Crop Science geprüft. Letztere umfasst das Agrargeschäft, zu dem auch Glyphosat gehört.

Eon erwartet deutliche Belastung im vierten Quartal

ESSEN: Der Energieversorger Eon erwartet für das vierte Quartal wegen Preissenkungen eine deutliche Belastung des Ergebnisses. Der Konzern gebe die gesunkenen Großhandelspreise an seine Kunden weiter und das wirke sich auf das Segment Kundenlösungen aus, teilte Eon am Mittwoch in Essen mit. Dennoch bestätigte Eon seine Jahresprognose.

In den ersten neun Monaten konnte der Konzern sein operatives Ergebnis in beiden Segmenten - Energienetze und Kundenlösungen - weiter steigern. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 27 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss verbesserte sich um 38 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro.

Euro notiert weiter unter 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0686 Dollar festgelegt.

Die Kursbewegungen am Devisenmarkt hielten sich in den Morgenstunden in engen Grenzen. Am Vormittag könnten allerdings Inflationsdaten aus Deutschland und Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel der Eurozone für Kursbewegung sorgen.