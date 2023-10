Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.10.23 | Überblick

Ölpreise steigen deutlich - Lage im Nahen Osten im Fokus

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch mit der Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten kräftig gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 91,55 US-Dollar. Das waren 1,65 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 1,81 Dollar auf 88,47 Dollar.

Nachdem sich die Ölpreise in der ersten Wochenhälfte mit der Hoffnung auf diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel noch stabilisieren konnten, droht mittlerweile eine weitere Eskalation. Marktbeobachter verwiesen auf einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen, der die geopolitischen Sorgen am Ölmarkt verstärkt habe.

Zudem wurde auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China verwiesen. Dies fördert die Spekulation auf eine höhere Nachfrage, was die Ölpreise ebenfalls stützte.

Chinas Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,9 Prozent

PEKING: Chinas Wirtschaft hat sich im dritten Quartal besser entwickelt als erwartet. Wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch mitteilte, wuchs die chinesische Wirtschaft im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres um 4,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 4,4 Prozent gerechnet.

Nachdem das Land Anfang des Jahres seine strengen Corona-Beschränkungen aufgehoben hatte, blieb die erhoffte Erholung hinter den Erwartungen zurück. Zuletzt gab es jedoch erste Anzeichen einer Stabilisierung. So fiel der Rückgang der Außenhandelszahlen im September weniger stark aus als erwartet.

Von Januar bis Ende September wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft um 5,2 Prozent, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Chinas Wachstumsziel für das Gesamtjahr liegt bei rund 5 Prozent.

Familienunternehmen schauen mit großen Sorgen auf Wirtschaftslage

BERLIN: Familienunternehmen schauen mit immer größeren Sorgen auf die Wirtschaftslage in Deutschland. Die Geschäftslage und Erwartungen der Familienunternehmer hätten sich «drastisch verschlechtert», teilten die Verbände «Die Familienunternehmer» und «Die jungen Unternehmer» unter Verweis auf eine neue Konjunkturumfrage mit. «Die Stimmung unter den Familienunternehmern ist düster und ihre Geschäftserwartung geradezu mies», betonte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin der Familienunternehmer.

Immer mehr Unternehmer hielten sich mit Investitionen in ihr Unternehmen zurück, hieß es. Nur noch 24 Prozent wollten ihr Unternehmen durch Investitionen erweitern. Auch die Ersatzinvestitionen seien weiter rückläufig. Die Unternehmen zehrten von der Substanz. Größtes Hemmnis für Investitionen sei der Aufwand für Bürokratie beziehungsweise eine Überregulierung. Weiter hieß es, jeder fünfte Unternehmer wolle Arbeitsplätze reduzieren.

Ostermann forderte die Bundesregierung auf, auf die «Warnzeichen» zu reagieren. Um die Wirtschaftskraft des Mittelstands zu erhalten und wieder voranzubringen, werde das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz allein nicht genügen - dieses sieht steuerliche Entlastungen von sieben Milliarden Euro pro Jahr vor. Sarna Röser, Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer, sagte, der Wirtschaftsstandort Deutschland sei für viele Unternehmer zu bürokratisch und die Wirtschaftspolitik zu unberechenbar geworden. «Um den deutschen Ruf als Wirtschaftsnation, Industrieland und Technologievorreiter zu retten, müssen die Rahmenbedingungen dringend für alle Unternehmen verbessert werden.»