Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.20 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Dax hält sich knapp über 13.000 Punkte

FRANKFURT/MAIN: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch am Mittwoch zurückgehalten. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,27 Prozent auf 13.025,79 Punkte, konnte sich damit aber über der Marke von 13.000 Punkten halten. Der MDax fiel um 0,33 Prozent auf 27.509,61 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um rund 0,4 Prozent auf rund 3317 Zähler.

Der Anlegerfokus richtet sich bereits auf das am Donnerstag beginnende, hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, das wegen der Corona-Pandemie erstmals online stattfindet. Dabei könnte US-Notenbankchef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen.

Eurokurs gibt nach - Weiter über 1,18 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gesunken, hat sich aber im frühen Handel weiter über 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1808 Dollar gehandelt. In der Nacht waren es noch etwa 1,1840 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1814 Dollar festgesetzt.

Am Morgen konnte der Dollar im Handel mit den meisten führenden Währungen an Wert zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. Am Markt wurde auf besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Immobilienmarkt verwiesen, die einen überraschenden Rückgang der Konsumlaune von US-Bürgern überlagert hätten.

Kaum verändert im Handel mit dem US-Dollar hielt sich der Kurs des australischen Dollar. Zuvor war am Markt bekannt geworden, dass Australien offenbar erneut große Mengen an Staatsanleihen auf den Markt bringen werde.