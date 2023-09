Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.09.23 | Überblick

Euro stabil bei knapp 1,07 Dollar - US-Zinsentscheid im Blick

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil bei knapp 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Die Wochenmitte steht klar im Zeichen der US-Geldpolitik. Am Abend gibt die Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Alles andere als unveränderte Zinsen wäre eine große Überraschung, nachdem die Fed ihre Leitzinsen in den vergangenen eineinhalb Jahren zwecks Inflationsbekämpfung stark angehoben hat.

Fraglich ist allerdings, ob die Notenbank am Ende ihrer Straffung angelangt ist. Hinweise dazu von Fed-Chef Jerome Powell werden mit Spannung erwartet. Er wird sich am Abend vor der Presse äußern.

EU will mehr Informationen für Käufer über Nachhaltigkeit

BRÜSSEL: Käufer in der EU sollen besser erkennen können, ob ein Produkt nachhaltig ist und wie leicht es sich reparieren lässt. Darauf einigten sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Länder in der Nacht zu Mittwoch in Brüssel. «Ich freue mich besonders, dass zukünftig beispielsweise die Werbeaussage unmöglich wird, dass ein Produkt einen positiven, neutralen oder reduzierenden Effekt auf klimaschädliche Gase in der Umwelt hat. Das verbannt Aussagen wie «klimaneutral», die auf CO2-Ausgleich basieren», sagte die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini. Umweltzertifikate müssen nach Angaben des Rats der EU-Länder künftig bestimmte Anforderungen erfüllen.

Außerdem sollen Verbraucherinnen und Verbraucher mehr und bessere Informationen darüber bekommen, wie haltbar ein Produkt ist und ob es repariert werden kann. Zum Beispiel müssen Händler wenn möglich einen Reparaturindex angeben, etwa, wie lange Ersatzteile verfügbar sind und zu welchem Preis.

So sollen Käufer fundierte Entscheidungen treffen können und damit nachhaltiger einkaufen, hieß es. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssen der Einigung noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache.

Japans Exporte sinken erneut

TOKIO: Die japanischen Exporte sind im August den zweiten Monat in Folge gefallen.

Der Wert der Ausfuhren sei im Vergleich zum Vorjahresmonat vor allem wegen einer stark eingebrochenen Nachfrage aus China um 0,8 Prozent auf knapp acht Billionen Yen (51 Mrd Euro) zurückgegangen, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Im Juli waren die Exporte der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zum ersten Mal seit Februar 2021 gefallen. Volkswirte sehen in der Entwicklung einen besorgniserregenden Trend für das stark von seiner Exportwirtschaft abhängigen Land.

Verbraucherzentralen dringen auf «Sicherheitsnetz» in Krisenzeiten

BERLIN: Die Verbraucherzentralen fordern von der Bundesregierung auch bei den inzwischen eingetrübten Wirtschaftsaussichten Verbesserungen für mehr Verbraucherrechte. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Inflationssorgen und Preissteigerungen seien weiter bestimmende Themen. «Gerade in Krisen und Umbrüchen ist Verbraucherschutz ein starkes Sicherheitsnetz für die Menschen.» Fortschritt und Stärkung der Wirtschaft gingen nicht ohne Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die Ampel-Koalition habe zur Halbzeit der Wahlperiode trotz des andauernden Krisenmodus einige Vorhaben umgesetzt oder auf den Weg gebracht. So sei die Einführung einer Sammelklage ein echter Fortschritt. Damit könnten Verbraucherinnen und Verbraucher ohne eigene Klage und Kosten Schadensersatz und andere Leistungen bei Massenschäden erhalten. Andere Vorhaben drohten aber liegenzubleiben oder zu scheitern. «Der Bundesregierung läuft langsam die Zeit davon, ihr Versprechen einer Fortschrittsregierung einzulösen», sagte Pop.

Bei der Reform der privaten Altersvorsorge und dem Klimageld komme die Ampel-Koalition vorerst nicht voran. Umsetzen solle die Koalition auch die geplanten Werbebeschränkungen für ungesunde Lebensmittel an die Adresse von Kindern, forderte Pop. «Wenn die Bundesregierung den Schutz der Kinder ernst meint, muss sie sich jetzt zusammenraufen und den vorgestellten Kompromissvorschlag ohne Verwässerungen auf den Weg bringen», sagte sie. Ernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte Uhrzeiten geplanter TV-Werbeverbote zuletzt deutlich enger gefasst.