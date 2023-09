Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.09.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Britische Wirtschaft schrumpft im Juli

LONDON: Die britische Wirtschaft ist schwach in die zweite Jahreshälfte gestartet. Im Juli ging das Bruttoinlandsprodukt zum Vormonat um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch bekanntgab. Der Rückgang folgt auf einen Zuwachs um 0,5 Prozent im Juni. Im Dreimonatszeitraum bis Juli stieg das BIP um 0,2 Prozent.

Im Juli fiel die Entwicklung durchweg schwach aus. Besonders deutlich ging die Industrieproduktion zurück: Sie fiel um 0,7 Prozent. Der große Dienstleistungssektor und das Baugewerbe gaben um jeweils 0,5 Prozent nach. Im Juni hatten beide Bereiche noch deutlich zugelegt. Die Dienstleister waren leicht gewachsen.

Ölpreise notieren bei zehnmonatigen Höchstständen

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen in der Nähe ihrer am Vortag markierten Zehn-Monats-Hochs gehalten. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 92,31 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur Oktober-Lieferung stieg um 27 Cent auf 89,11 Dollar.

Schon seit einigen Tagen erreichen die Ölpreise immer neue Höchststände seit vergangenen November. Hintergrund ist das knappe Angebot großer Förderländer. Saudi-Arabien und Russland halten seit längerem ihre Lieferungen knapp. Offizielle Linie ist, den Markt damit im Gleichgewicht zu halten. Neue Zahlen des Ölkartells Opec nähren daran aber Zweifel.

Euro liegt stabil über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0750 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in den USA wichtige Konjunkturzahlen auf dem Programm. Die Regierung veröffentlicht neue Inflationszahlen. Zwar dürfte der allgemeine Preisauftrieb im August zugelegt haben. Die von der US-Zentralbank Fed besonders beäugte Kernteuerung (ohne Energie und Lebensmittel) dürfte aber gefallen sein.

Die US-Notenbank trifft in der kommenden Woche ihre nächste Zinsentscheidung. An den Märkten wird zunächst keine weitere Anhebung erwartet. Seit März 2022 hat sich die Federal Reserve mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Ihren weiteren Kurs macht sie allerdings abhängig von der konjunkturellen Entwicklung.