Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Auftragseingang in Industrie bricht ein - Sondereffekt belastet

WIESBADEN: Die Auftragslage in der deutschen Industrie schwankt weiter heftig. Im Juli gingen 11,7 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rücksetzer um 4,3 Prozent gerechnet. Der starke Rückgang folgt jedoch auf einen kräftigen Anstieg im Juni, der mit 7,6 Prozent sogar etwas deutlicher ausfiel als bisher bekannt.

Vor allem sorgte ein «sehr umfangreicher Großauftrag» im Juni für Belastung im Folgemonat, wie die Statistiker weiter mitteilten. Ohne Großaufträge sei der Auftragseingang im Juli um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der Auftragseingang von Mai bis Juli 2023 den Angaben zufolge um 3,1 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor.

Euro hält sich bei dreimonatigem Tiefstand

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch knapp über dem am Vortag markierten dreimonatigen Tiefstand gegenüber dem US-Dollar gehalten.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0731 Dollar festgesetzt. Der Euro wurde in den vergangenen Tagen durch einen stärkeren US-Dollar und Spekulationen auf eine Zinspause im Euroraum unter Druck gesetzt.