Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Ölpreise geben nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken.

Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 84,55 Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte WTI zur September-Lieferung fiel um 31 Cent auf 80,68 Dollar. Auf dem Markt wurde auf die Sorge einer weiter schwachen Konjunktur in China verwiesen. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist ein wichtiger Ölimporteur und hatte zuletzt mehrfach enttäuschende Daten zur wirtschaftlichen Entwicklung geliefert.