Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.23 | Überblick

Ölpreise auf höchstem Stand seit Anfang Mai

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel das höchste Niveau seit gut zwei Monaten erreicht.

Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 79,48 Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur August-Lieferung stieg ebenfalls leicht, und zwar auf 74,90 Dollar. Auftrieb erhalten die Preise seit Tagen von der Aussicht auf ein geringeres Angebot. Die beiden großen Förderländer Saudi-Arabien und Russland haben für August entsprechende Schritte angekündigt.

Euro steigt erneut auf zweimonatigen Höchststand

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch erneut einen zweimonatigen Höchststand gegenüber dem US-Dollar erreicht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1037 Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang Mai. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagabend auf 1,0989 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf amerikanische Inflationsdaten. Am Nachmittag gibt die Regierung neue Zahlen für Juni bekannt. Fachleute rechnen mit einem abermaligen, vor allem aber deutlichen Rückgang der Teuerung. Die Ungewissheit über mögliche weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation hat den Dollar in den vergangenen Tagen belastet.