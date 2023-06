Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Britische Inflation hartnäckig - Kernteuerung auf 31-Jahres-Hoch

LONDON: In Großbritannien geht die Inflation anders als erwartet nicht zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise im Mai wie im April um 8,7 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 8,4 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Lebenshaltungskosten um 0,7 Prozent und damit stärker als erwartet.

Die Kerninflation ohne schwankungsanfällige Preise von Energie sowie Nahrungs- und Genussmitteln stieg sogar an. Sie erhöhte sich von 6,8 auf 7,1 Prozent. Das ist die höchste Rate seit März 1992. Die Kernteuerung wird von Fachleuten als die verlässlichere Größe angesehen, wenn es um den grundlegenden Preistrend geht. Viele Notenbanken, so auch die britische Zentralbank, achten derzeit besonders stark auf den Wert.

Ölpreise legen leicht zu - US-Geldpolitik im Mittelpunkt

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,26 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 42 Cent auf 71,61 Dollar.

Zur Wochenmitte steht an den Finanz- und Rohstoffmärkten die amerikanische Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Nachmittag absolviert US-Notenbankchef Jerome Powell seinen halbjährlichen Auftritt vor dem Repräsentantenhaus. Die Ausrichtung der Federal Reserve hat etwa über den Dollarkurs großen Einfluss auf die Erdölpreise.

Sanofi muss Boehringer nicht entschädigen - US-Klage abgewiesen

PARIS: Im Entschädigungsstreit mit Boehringer Ingelheim rund um das in die Schlagzeilen geratene Medikament Zantac kann der französische Pharmakonzern Sanofi aufatmen. Die Internationale Handelskammer in der Schweiz habe die Klage des deutschen Herstellers zurückgewiesen, teilte Sanofi am Dienstag mit. Die Franzosen sind demnach nicht verpflichtet, Boehringer für mögliche Verluste im Zusammenhang mit den zu Zantac in den USA laufenden Rechtsstreitigkeiten zu entschädigen. Die Entscheidung sei endgültig und unanfechtbar, hieß es.

Sanofi gab sich zuversichtlich, sich vor Gericht in den USA weiter erfolgreich verteidigen zu können. Der Konzern verwies auf ein Urteil eines US-Bundesgerichts vom Dezember. Dieses hatte festgestellt, dass die Klagen gegen das Magen- und Sodbrennenmittel wegen angeblicher Krebsrisiken nicht wissenschaftlich fundiert seien und es keine zuverlässigen Beweise für die von den Klägern behaupteten Schäden gebe. Inzwischen haben laut Sanofi deshalb Zehntausende ihre Ansprüche aufgegeben. Das Medikament gehörte zeitweise Boehringer. Später gingen die Rechte an den französischen Konzern über.

Boehringer teilte mit, man habe die Entscheidung des Schiedsgerichts zur Kenntnis genommen. Da das Verfahren Vertraulichkeitsbestimmungen unterliege, könne das Unternehmen keine weitergehenden Kommentare abgeben.

Euro über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0915 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Der Kurs bewegt sich etwas unterhalb des am vergangenen Freitag erreichten einmonatigen Höchststands. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0933 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte steht an den Finanzmärkten die amerikanische Geldpolitik im Mittelpunkt. Am Nachmittag absolviert US-Notenbankchef Jerome Powell seinen halbjährlichen Auftritt vor dem Repräsentantenhaus. Vor einer Woche hatte die Federal Reserve eine Zinspause eingelegt, zugleich aber weitere Leitzinsanhebungen in Aussicht gestellt. Die Märkte waren von der Entschlossenheit der Fed, die sich seit mehr als einem Jahr gegen die hohe Inflation stemmt, überrascht worden.