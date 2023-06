Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 14.06.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

LONDON: Die britische Wirtschaft ist solide ins zweite Quartal gestartet.

Im April wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Die Entwicklung entsprach den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Zuwachs folgt auf einen BIP-Rückgang um 0,3 Prozent im März. Getragen wurde das Wachstum im April laut ONS durch den Dienstleistungssektor. Vor allem verbrauchernahe Dienste legten zu. Dagegen gingen die Industrieproduktion und die Aktivität am Bau zurück.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,57 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 16 Cent auf 69,58 Dollar.

Die Stimmung am Erdölmarkt hat sich zuletzt etwas gebessert. Ausschlaggebend ist die Hoffnung, dass sich China gegen die derzeitige Konjunkturschwäche stemmt. Am Dienstag hatte die Zentralbank der Volksrepublik einen kurzfristigen Leitzins reduziert. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unlängst über Pläne zu einem größeren Konjunkturpaket der Regierung. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.

Die Konjunkturschwäche in China, aber auch in den USA, hat die Rohölpreise in den vergangenen Wochen belastet. Verglichen mit dem Jahresbeginn notieren die Ölpreise derzeit etwa zehn Prozent niedriger. Produktionskürzungen großer Förderländer wie Saudi-Arabien hatten ihre preisstützende Wirkung zuletzt tendenziell verfehlt, auch wegen der hohen Ölproduktion Russlands.

Euro stabil bei knapp 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel stabil präsentiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0793 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger gespannt nach Washington. Dort gibt am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Experten erwarten überwiegend, dass die Währungshüter ihren scharfen Straffungskurs der vergangenen 15 Monate nicht fortsetzen. Für eine Zinspause sprechen etwa die tendenziell rückläufige Inflation und die schwächelnde Konjunktur.

Fraglich ist, ob die Zinsanhebungen damit vorerst beendet wären - oder vielleicht schon bald wieder aufgenommen werden. Fachleute sind sich hier nicht ganz einig. Fed-Chef Jerome Powell dürfte nach der Zinssitzung mit entsprechenden Fragen konfrontiert werden.