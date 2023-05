Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.05.23 | Aktualisiert um: 18:15 | Überblick

Pakistanische Taliban bekennen sich zu Angriff auf Ölförderanlage

ISLAMABAD: Die pakistanischen Taliban haben einen Angriff auf eine Erdölförderanlage in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes für sich reklamiert. Eine entsprechende Mitteilung schickten die militanten Islamisten am Mittwoch an Journalisten vor Ort. In der Nacht zum Dienstag hatten zwei Angreifer versucht, eine von der ungarischen Öl- und Gasfirma MOL betriebene Förderanlage zu stürmen und sich erst nach stundenlangen Feuergefechten zurückgezogen. Behördenangaben zufolge kamen dabei sechs Sicherheitskräfte ums Leben.

Von MOL hieß es, am Ort des Angriffs seien keine MOL-Mitarbeiter anwesend gewesen. Der Betrieb an zwei Bohrtürmen sei vorübergehend eingestellt worden. Auch in der Vergangenheit ist es in Pakistan immer wieder zu Angriffen auf Energieunternehmen durch militante Islamisten gekommen. Seit einigen Monaten sind besonders in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa die pakistanischen Taliban (TTP) wieder aktiv. Die TTP sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan, haben jedoch eine ähnliche Ideologie.

DZ Bank nach gutem Jahresstart mit wachsender Zuversicht

FRANKFURT/MAIN: Ein guter Start ins laufende Jahr nährt die Zuversicht bei der DZ Bank. Der Jahresbeginn stimme den Vorstand optimistisch, führten die Co-Chefs Cornelius Riese und Uwe Fröhlich laut Redetext bei der Hauptversammlung des genossenschaftlichen Spitzeninstituts am Mittwoch in Frankfurt aus: «Wir sehen eine sehr gute Entwicklung der DZ-Bank-Gruppe. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir ein Vorsteuerergebnis am oberen Ende der nachhaltigen Ergebnisspanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro.»

Im vergangenen Jahr war das Vorsteuerergebnis der DZ Bank wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds um 42 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro abgesackt. Unter dem Strich verdiente die DZ Bank mit knapp 1,1 Milliarden Euro sogar nur knapp halb so viel wie im Rekordjahr 2021. Maßgeblich verantwortlich für den Gewinneinbruch waren rote Zahlen bei der zur DZ-Bank-Gruppe gehörenden R+V Versicherung. Bei dem Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden schlug der starke Zinsanstieg negativ zu Buche.

«Mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kommen wir aus einem Jahr 2022, das aufgrund verschiedener Faktoren geprägt war von einer starken Inflation, schnell steigenden Zinsen, schwankenden Aktienmärkten und einer schwächelnden Konjunktur», ordnete das Führungsduo Riese/Fröhlich in seiner Hauptversammlungsrede ein. «Auch das Jahr 2023 wird - alleine schon geopolitisch bedingt - ähnliche Unsicherheiten und Volatilitäten aufweisen. Gleichwohl schauen wir etwas optimistischer auf die aktuelle Marktentwicklung.»

Lagarde: EZB entschlossen im Kampf gegen hohe Inflation

FRANKFURT/MAIN: EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zum 25-jährigen Bestehen der Notenbank die Entschlossenheit der Euro-Währungshüter im Kampf gegen die hohe Teuerung betont. «Nach Jahren zu niedriger Inflation ist sie nun zu hoch und dürfte zu lange zu hoch bleiben», schreibt Lagarde in einem Beitrag, der nach Angaben der Europäischen Zentralbank am Mittwoch in Zeitungen aller 20 Euroländer veröffentlicht wurde. «Aber wir werden die Inflation zu unserem Ziel von mittelfristig zwei Prozent zurückführen. Aus diesem Grund haben wir die Zinssätze in Rekordzeit erhöht, werden sie auf ein ausreichend restriktives Niveau anheben und dort so lange wie notwendig belassen.»

Nach Jahren mit Null- und Negativzinsen hat die EZB angesichts der hartnäckig hohen Teuerung die Zinsen in einer beispiellosen Serie seit Juli 2022 siebenmal in Folge angehoben. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, liegt mittlerweile bei 3,75 Prozent. Parken Banken Geld bei der EZB, erhalten sie dafür 3,25 Prozent Zinsen.

Höhere Zinsen verteuern Kredite, was die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken kann. So will die EZB ihr oberstes Ziel erreichen: Preisstabilität bei einer Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent.

Am Mittwochabend wird mit einem Festakt in den Räumen der EZB in Frankfurt an die Gründung der gemeinsamen Notenbank erinnert. Die EZB nahm am 1. Juni 1998 ihre Arbeit auf. Am 1. Januar 1999 begann für 11 der damals 15 EU-Mitgliedstaaten das Euro-Zeitalter. Heute ist die Gemeinschaftswährung für mehr als 346 Millionen Menschen in 20 Staaten offizielles Zahlungsmittel.

Ifo-Geschäftsklima trübt sich erstmals seit Herbst ein

MÜNCHEN: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai erstmals seit einem halben Jahr wieder eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 91,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München mitteilte. Zuvor war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer sechs Monate in Folge gestiegen.

Die künftigen Geschäfte werden von den 9000 befragten Unternehmen deutlich schlechter als im Monat zuvor eingeschätzt. Auch die aktuelle Lage bewerten die Unternehmen im Mai weniger gut.

In der Industrie hat sich das Geschäftsklima merklich verschlechtert und am Bau ging das Geschäftsklima ebenfalls zurück. Im Dienstleistungssektor ist der entsprechende Indexwert hingegen nahezu unverändert geblieben. «Die deutsche Wirtschaft blickt skeptisch auf den Sommer», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Umfrageergebnisse.

Ölpreise legen zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,68 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 92 Cent auf 73,83 Dollar. Bereits am Vortag hatte eine erneute Warnung des führenden Ölförderlandes Saudi-Arabien vor der Spekulation auf weiter fallende Ölpreise am Markt mit etwas Verzögerung Wirkung gezeigt.

Zudem wurden die Ölpreise am Mittwochmorgen durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte.