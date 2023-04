Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Niedrigere Öl- und Gaspreise schlagen bei Wintershall Dea zu Buche

KASSEL: Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hat zum Jahresstart niedrigere Öl- und Gaspreise zu spüren bekommen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ging der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (Ebitdax) im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro zurück, wie die BASF-Mehrheitsbeteiligung am Mittwoch in Kassel mitteilte.

Die Fördermenge hielt der Konzern dabei stabil. In den Zahlen ist das Russland-Geschäft nicht mehr enthalten, weil sich Wintershall Dea aus dem Land zurückziehen will.

Unter dem Strich stand ein auf die Anteilseigner entfallener Gewinn von 264 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen wegen einer milliardenschweren Abschreibung im Zusammenhang mit seinem Russland-Geschäft einen Nettoverlust von einer Milliarde Euro gemacht. Bereinigt um Sondereffekte legte der Überschuss im ersten Quartal um zehn Prozent auf 298 Millionen Euro zu.

Wintershall Dea ist 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding und der Dea hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftigt weltweit knapp 2500 Mitarbeiter. BASF hält gut 70 Prozent an Wintershall Dea. Der Rest gehört LetterOne, einer Beteiligungsgesellschaft.

Habeck kündigt Prüfung von Viessmann-Verkauf an

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Verkauf der Viessmann-Wärmepumpensparte in die USA unter die Lupe nehmen. «Wir werden uns das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen und sind im Gespräch mit dem Verkäufer und dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch.

Die Vorteile der deutschen Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, müssten weiter dem Standort Deutschland zugutekommen. Gerade deutsche Unternehmen hätten die Wärmepumpentechnik vorangebracht, sagte Habeck.

Das nordhessische Unternehmen Viessmann hatte in der Nacht angekündigt, seine Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global zu verkaufen. Dazu gehören auch die lukrativen Wärmepumpen. Vor allem sie sollen in Deutschland längerfristig Öl- und Gasheizungen ersetzen.

Danone steigert Umsatz dank Preiserhöhungen kräftig

PARIS: Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat auch zu Jahresanfang die Preise kräftig erhöht. In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro, wie der Anbieter von Joghurt oder Wasser der Marken Evian und Volvic am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis war das ein Plus von 10,5 Prozent. Experten hatten mit einem Plus von knapp 7 Prozent gerechnet.

Das Wachstum kam nahezu allein aus höheren Verkaufspreisen und fiel in der Region China und Nordasien am höchsten aus. Unternehmenschef Antoine de Saint-Affrique hob die Prognosespanne für das erwartete vergleichbare Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 4 bis 6 Prozent an. Bisher hatte er 3 bis 5 Prozent Anstieg kalkuliert. Ergebniskennziffern nannte Danone zum ersten Quartal wie in Frankreich üblich nicht.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen und haben damit einen kleinen Teil ihrer Vortagsverluste ausgeglichen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 81,22 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 77,60 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich mit der Richtungssuche zuletzt etwas schwergetan. Tendenzielle Belastung kommt von anhaltenden Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die weltgrößte Volkswirtschaft USA. Unterstützt werden die Ölpreise hingegen durch Produktionskürzungen großer Ölförderländer wie Saudi-Arabien. Unter dem Strich gleichen sich diese gegenläufigen Faktoren derzeit in etwa aus.

Konsumgüterkonzern Beiersdorf wächst in allen Regionen

HAMBURG: Dank des gut laufenden Hautpflegegeschäfts mit den Marken Nivea und Eucerin ist der Konsumgüterkonzern Beiersdorf mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Umsätze wuchsen im ersten Jahresviertel in allen Regionen, besonders stark in der Region Amerika, wie der Konzern am Mittwoch in Hamburg bei der Veröffentlichung endgültiger Zahlen für das erste Quartal mitteilte. Wie bereits bekannt, stiegen die Erlöse konzernweit aus eigener Kraft um 12,2 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anfang April erhöhte Prognose bestätigte der Konzern.

Für 2023 geht Beiersdorf von einem Wachstum aus eigener Kraft im Konzern sowie in der Konsumentensparte im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich aus.

Für Tesa bestätigte Beiersdorf ein avisiertes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2023. Die Profitabilitätsprognose wurde ebenfalls bekräftigt: Für die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird ein Wert leicht über Vorjahresniveau von 13,2 Prozent erwartet.

Euro notiert weiter unter 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1022 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der EZB auf dem Programm. An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äußerungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmäßigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint aktuell ebenso möglich zu sein wie eine größere Anhebung.

Brasiliens Präsident hofft auf Fortschritte bei EU-Mercosur-Abkommen

RIO DE JANEIRO/MADRID: Brasiliens Regierung setzt auf baldige Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur mit der EU. «Brasilien und die Mercosur-Mitglieder befinden sich im Dialog, um die Verhandlungen mit der Europäischen Union abzuschließen, und wir hoffen, dass wir in diesem Jahr gute Nachrichten erhalten», schrieb Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf Twitter nach einem Treffen mit Unternehmern in Madrid am Dienstag. Das Abkommen sei sehr wichtig für alle beteiligten Seiten. «Wir wollen, dass es ausgewogen ist und zur Reindustrialisierung Brasiliens beiträgt.»

Die EU verhandelt schon seit 1999 mit dem Mercosur - zu dem Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay gehören - über ein Freihandelsabkommen, mit dem eine der größten Freihandelszonen der Welt mit mehr als 700 Millionen Menschen entstehen würde. Das Abkommen liegt auch wegen der Blockadehaltung von Lulas rechtem Amtsvorgänger Jair Bolsonaro beim Klimaschutz auf Eis. Vom Regierungswechsel in Brasília erhoffte sich die EU neuen Schwung in den Verhandlungen. Brasilien übernimmt im zweiten Halbjahr turnusmäßig den Mercosur-Vorsitz, Spanien zeitgleich die EU-Ratspräsidentschaft.

Es ist Lulas erste Europa-Reise nach seiner erneuten Wahl zum brasilianischen Präsidenten im Oktober vergangenen Jahres. Spanien ist seine zweite Station nach Portugal.