Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.03.23 | Überblick

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 78,94 Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 47 Cent auf 73,67 Dollar.

Damit setzen die Ölpreise ihre Erholung fort. In den Wochen davor wurden sie erheblich durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Mittlerweile hat sich die Lage aber etwas beruhigt.

Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,08 Dollar notiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0838 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0841 Dollar festgesetzt.