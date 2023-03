Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.03.23 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

Britische Regierung verlängert Energiepreishilfen um drei Monate

LONDON: Wegen der gestiegenen Energiepreise verlängert die britische Regierung die Hilfen für Verbraucher um drei Monate. Damit zahlt ein durchschnittlicher Haushalt weiter rund 2500 Pfund (2830 Euro) im Jahr für Strom und Gas. Gedeckelt wird der Preis je Einheit Strom und Gas. Bei hohem Verbrauch sind also trotz der Preisgarantie die Rechnungen höher. Die Maßnahme war im Herbst eingeführt worden und wäre eigentlich Ende März ausgelaufen. Nun gilt sie bis Ende Juni, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Die Unterstützung ist Teil des Haushalts, den Finanzminister Jeremy Hunt später vorstellen wollte.

«Hohe Energierechnungen sind eine der größten Sorgen von Familien, deshalb halten wir die Energiepreisgarantie auf ihrem derzeitigen Niveau», sagte Hunt. Die Aufsichtsbehörde Ofgem hatte die Preisobergrenze für Strom- und Gaseinheiten kürzlich gesenkt. Ein typischer Haushalt müsste allerdings von April an mit 3280 Pfund deutlich mehr zahlen als mit der staatlichen Garantie. Das Finanzministerium betonte, von Juli an würden wegen der sinkenden Großhandelspreise auch niedrigere Kosten für Verbraucher erwartet.

Vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führte dazu, dass weltweit die Energiepreise erheblich gestiegen sind. Die von Ofgem festgelegte Preisobergrenze verdoppelte sich in kurzer Zeit. Daraufhin geriet die konservative Regierung unter Druck, die Verbraucher zu entlasten.

H&M startet mit mehr Umsatz ins Geschäftsjahr

STOCKHOLM: Die Bekleidungskette H&M ist mit deutlichen Zuwächsen in ihr neues Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Februar lag der Umsatz mit nahezu 54,9 Milliarden schwedischen Kronen (knapp 4,9 Mrd Euro) zwölf Prozent höher als im zweiten Corona-Winter ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwoch in Stockholm mitteilte.

Dass der Anstieg nicht noch stärker ausfiel, lag an dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Denn H&M hat sich wie viele andere Unternehmen aus Russland und Belarus zurückgezogen. Klammert man Russland, Belarus und die Ukraine aus, legte der Umsatz den Angaben zufolge um 16 Prozent zu. In Landeswährungen betrug dieser Anstieg noch sieben Prozent.

Den kompletten Quartalsbericht will H&M am 30. März vorlegen.

Ölpreise legen nach Kursrutsch wieder etwas zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch nach den Vortagesverlusten gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 78,37 US-Dollar. Das waren 92 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 90 Cent auf 72,23 Dollar.

Die Ölpreise waren an den vergangenen beiden Handelstagen von der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach unten gezogen worden. Hintergrund sind die Turbulenzen im US-Bankensektor. Wegen der zunehmenden Hoffnungen, dass die US-Notenbank angesichts dessen etwas Tempo bei den Zinserhöhungen herausnimmt, hat sich die Stimmung unter Anlegern zuletzt wieder etwas aufgehellt.

Am Mittwoch verliehen Konjunkturdaten aus China den Ölpreisen Rückenwind. Die Wirtschaftstätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zeigte in den ersten beiden Monaten des Jahres weitere Anzeichen einer Belebung, unter anderem in der Ölraffination, auch wenn die Erholung insgesamt weiterhin unausgewogen ist.

Euro weiter deutlich über 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch über 1,07 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit gut einem Monat und notierte zuletzt bei 1,0734 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0737 (Montag: 1,0706) Dollar festgesetzt.

Am Nachmittag richte sich das Interesse vor allem auf eine erste Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe der USA, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Bei dem am Mittwochnachmittag anstehenden Empire-State-Index der Notenbank in New York des laufenden Monats erwarten Experten eine leichte Eintrübung und halten die Markterwartungen damit nicht für zu pessimistisch.

Schon seit einigen Monaten zeige sich die Industriestimmung gedrückt, nicht nur bei regionalen Erhebungen, sondern auch beim nationalen ISM-Index. Angesichts des weiterhin engen Arbeitsmarktes, der mit anhaltenden Lohnsteigerungen einhergehe, und der bis zuletzt vorhandenen Perspektive weiter steigender Zinsen dürfte sich die Stimmungslage kaum verbessern.