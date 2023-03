Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.03.23 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Euro notiert vor Wirtschaftsdaten bei 1,06 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch vor einer Welle an Konjunkturdaten an der Marke von 1,06 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0595 Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Inflation erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Zudem gibt die Bundesbank ihr Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr bekannt.

Gegen Greenwashing: EU einigt sich auf Kriterien für grüne Anleihen

BRÜSSEL: Ein neues EU-Label für «Europäische Grüne Anleihen» soll Anlegern künftig bei ihren Investitionsentscheidungen helfen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am späten Dienstagabend auf das neue Siegel, wie der Rat der Mitgliedstaaten mitteilte. Für die Herausgeber der Anleihen soll es demnach einfacher werden, nachzuweisen, dass sie grüne und klimafreundliche Projekte finanzieren.

Die neue Verordnung legt nun einheitliche Anforderungen an die Herausgeber für die Verwendung des neuen Labels fest. Diese beziehen sich den Angaben zufolge auf die EU-Taxonomie, die bereits Bereiche listet, in die Bürger und Unternehmen Geld investieren können, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zudem wird ein Aufsichtsrahmen für externe Prüfer der grünen Bonds aufgesetzt. Für Bereiche, die bislang nicht in der Taxonomie geregelt werden, ist zunächst ein bestimmtes Maß an Flexibilität vorgesehen. Die Einigung muss nun noch formell vom Europaparlament und den EU-Staaten bestätigt werden. Sie soll ein Jahr nach Inkrafttreten wirksam werden.

Stimmung in Chinas Industrie hellt sich deutlich auf

PEKING: Die chinesische Wirtschaft befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Aufwind. Wie das Pekinger Statistikamt am Mittwoch mitteilte, stieg der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im Februar im Vergleich zum Vormonat von 50,1 auf 52,6 Punkte. Damit übertraf der Index die Erwartungen der meisten Analysten und kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Ähnlich deutlich legte ein separater Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin zu. Er stieg im Februar von 49,2 auf 51,6 Punkte.

Werte über 50 Punkten signalisieren eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Eintrübung der Stimmung. Die chinesische Wirtschaft wurde im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet. In einer abrupten Kehrtwende gab die Führung Anfang Dezember ihre Null-Covid-Politik auf. In der Folge stieg der Einkaufsmanagerindex bereits im Januar stark an. Ökonomen rechnen mit einer deutlichen Erholung in diesem Jahr. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt China für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent voraus.

Im vergangenen Jahr lag das Wachstum nach offiziellen Angaben bei 3 Prozent. Zum Auftakt des Volkskongresses in Peking will die chinesische Regierung am Wochenende ihr Wachstumsziel für dieses Jahr bekannt geben.