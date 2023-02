Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.02.23 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Türkische Börse startet nach einwöchiger Handelspause mit Gewinnen

ISTANBUL: Der türkische Aktienmarkt ist nach einer einwöchigen Handelspause mit Gewinnen in den Mittwoch gestartet. Der türkische Leitindex Bist 30 stieg zum Handelsstart um fast sieben Prozent. Der Handel war vergangene Woche infolge starker Kursverluste nach dem Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet ausgesetzt worden. Bereits nach dem schweren Erdbeben 1999 war die Börse des Landes für eine Woche geschlossen gewesen.

Am Dienstag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass ein türkischer Staatsfonds die Aktienbörse mit einem neuen Mechanismus notfalls stützen soll. Damit sollen größere Kursverluste als Folge der schweren Erdbeben vom 6. Februar vermieden werden, hieß es. Der Fonds zur Kursstabilisierung soll demnach mit Mitteln staatlicher Banken Aktien in Phasen erhöhter Kursausschläge kaufen.

Beben der Stärke 7,7 und 7,6 hatten im türkisch-syrischen Grenzgebiet Anfang vergangener Woche für schwere Zerstörungen gesorgt. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf mehr als 40.000 gestiegen.

Ölpreise geben weiter nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84,81 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 78 Cent auf 78,28 Dollar.

Belastet wurden die Erdölpreise zuletzt durch einen Medienbericht, wonach die US-Regierung mehr Rohöl aus ihrer strategischen Reserve veräußern will. Der Schritt gilt als Reaktion auf eine Produktionskürzung seitens Russland. Preisdruck übt zudem die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed aus. Am Dienstag waren Inflationsdaten höher ausgefallen als erwartet.

Hinzu kamen neue Vorratsdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen deutlichen Aufbau der nationalen Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die Regierung ihre wöchentlichen Daten, die am Ölmarkt stets genau beobachtet werden.

Euro gibt leicht nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0715 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag moderat höher auf 1,0759 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften die Marktteilnehmer auf US-amerikanische Konjunkturdaten achten. Es werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie erwartet. Sie geben Auskunft über den Zustand der Wirtschaft, was eine wichtige Information für die US-Notenbank Fed ist. Am Dienstag hatten Inflationszahlen eine nur leicht rückläufige Teuerung ergeben. Die Federal Reserve steht daher weiter in der Pflicht, gegen die hohe Inflation vorzugehen.