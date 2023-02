Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Euro notiert über 1,07 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen über der Marke von 1,07 Dollar notiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf genau 1,07 Dollar festgesetzt.

IEA: Stromversorgung und Nachfrage werden zunehmend wetterabhängig

PARIS: Die Stromversorgung sowie die Stromnachfrage werden in Zukunft nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) zunehmend vom Wetter abhängen. Dürre und Hitzewellen in Europa, Indien und China hätten zur verstärkten Nutzung von Klimaanlagen im vergangenen Sommer geführt, während der Wintereinbruch in den USA erhebliche Stromausfälle ausgelöst habe, teilte die IEA in ihrem Strommarktbericht 2023 am Mittwoch in Paris mit. Dies verdeutliche die Notwendigkeit einer schnelleren Dekarbonisierung und eines beschleunigten Einsatzes sauberer Energietechnologien.

Gleichzeitig verstärkten sich die Auswirkungen von Wetterereignissen auf die Stromnachfrage aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Heizens, während der Anteil der wetterabhängigen erneuerbaren Energien am Stromerzeugungsmix weiter zunehmen werde, hieß es. Deshalb sei es wichtig, die Flexibilität der Stromsysteme zu erhöhen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Netze zu gewährleisten.

Das starke Wachstum der erneuerbaren Energien bedeute, dass ihr Anteil am globalen Stromerzeugungsmix von 29 Prozent im Jahr 2022 auf 35 Prozent im Jahr 2025 steigen werde, während der Anteil der kohle- und gasbefeuerten Stromerzeugung sinken werde. Deshalb werde der CO2-Ausstoß der weltweiten Stromerzeugung in den kommenden Jahren weiter abnehmen, prognostiziert die Internationale Energieagentur.

Europa habe sich jedoch im vergangenen Jahr von diesem globalen Trend abgekoppelt. Der CO2-Ausstoß der europäischen Stromerzeugung nahm zu, was auf einen höheren Einsatz von Kohle und Gas zurückzuführen ist, während die Stromerzeugung aus Wasserkraft aufgrund von Dürreperioden und die Stromerzeugung aus Kernkraft aufgrund von Wartungsarbeiten und Stilllegungen zurückging. Dieser Rückschlag sei jedoch nur vorübergehend, da die Emissionen der europäischen Stromerzeugung bis 2025 um durchschnittlich 10 Prozent pro Jahr sinken dürften, so die IEA.

Biden rühmt robuste US-Wirtschaft und Arbeitsmarktzahlen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat die robuste US-Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent auch als Leistung seiner Regierung gerühmt. «Wir haben bereits 800.000 gut bezahlte Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen, das schnellste Wachstum seit 40 Jahren», sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Rede zur Lage der Nation in Washington und kündigte die Schaffung weiterer Hunderttausender Jobs an. «Ich meine, im ganzen Land, nicht nur entlang der Küste, sondern auch mitten durch das Land.»

Die Inflation bedingt durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg sei zwar noch immer ein großes Problem, doch Sprit- und Nahrungsmittelpreise würden in den USA inzwischen wieder fallen. «Wir sind im Moment besser aufgestellt als jedes andere Land der Erde.»

Wirtschaftlich läuft es in den USA derzeit verhältnismäßig gut. Die US-Wirtschaft war zuletzt stärker als erwartet gewachsen - damit wurden Sorgen vor einer Rezession gemindert. Außerdem brummt der Jobmarkt: Die Arbeitslosigkeit ist zu Beginn des Jahres überraschend weiter gesunken und hat das tiefste Niveau seit mehr als 50 Jahren erreicht. Die Arbeitslosenquote fiel im Januar auf 3,4 Prozent.

Jüngste Daten zeigen auch, dass die hohe Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Rückzug ist. Umfragen zufolge sind Menschen in den USA mit Bidens Bilanz in der Wirtschaftspolitik aber nicht sonderlich zufrieden.