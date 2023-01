Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.23 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

Umfrage: Bundesbürger sehen wirtschaftliche Entwicklung eher negativ

BERLIN: Die Bürger in Deutschland blicken einer Umfrage zufolge weiter eher pessimistisch auf die wirtschaftliche Entwicklung. 58 Prozent erwarten, dass sich die Verhältnisse in den kommenden Jahren verschlechtern werden, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage hervorgeht. 20 Prozent erwarten eine Verbesserung.

Die negativen Erwartungen sind Forsa zufolge aber zurückgegangen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Pessimisten teils bei über 70 Prozent. Die Umfrageforscher führen die Entwicklung auf einen «Gewöhnungseffekt» mit Blick auf die Energieversorgung und steigende Preise zurück. Ihr Anteil sinkt bereits seit Ende des vergangenen Jahres.

Während es bei den verschiedenen Einkommenshöhen fast identische Ergebnisse gibt, zeigen sich bei den Anhängern der Parteien große Unterschiede: So erwarten bei den Grünen 42 Prozent eine Verschlechterung. Bei der Linkspartei sind es 75 und bei der AfD 82 Prozent.

Viele Experten gehen inzwischen davon aus, dass ein schwerer Wirtschaftseinbruch in Deutschland in diesem Jahr ausbleibt. Dieser wurde angesichts der Energiekrise und der rekordhohen Inflation infolge des Ukrainekrieges befürchtet.

Kasachstan darf Öl durch Russland nach Deutschland pumpen

ASTANA: Kasachstan hat nach Angaben der Regierung die Erlaubnis Moskaus erhalten, die russische Pipeline-Infrastruktur für den Erdölexport nach Deutschland zu nutzen. «Die mündliche Bestätigung haben wir», sagte Kasachstans Energieminister Bolat Aktschulatow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Seinen Angaben nach könnten bereits im Januar 20.000 Tonnen kasachisches Öl nach Deutschland gepumpt werden. Für die Festlegung des genauen Starttermins der Lieferungen müsse aber noch die offizielle Genehmigung aus Russland abgewartet werden.

Deutschland importiert aufgrund des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der daraus resultierenden Sanktionen gegen Moskau seit Jahresbeginn kein russisches Öl mehr. Nach den Importen russischen Tankeröls wurde zum 1. Januar auch die Abnahme von Lieferungen über die Leitung Druschba gestoppt. Vor allem die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt sucht deshalb Alternativen zum russischen Öl. Die Raffinerie ist wichtig für die Versorgung Ostdeutschlands. Das Bundeswirtschaftsministeriums hatte zuletzt mitgeteilt, dass noch im Januar eine Lieferung kasachischen Öls für die PCK-Raffinerie geplant sei. Eine Ausschreibung dafür laufe derzeit in Kasachstan.

Aktschulatow zufolge kann Kasachstan im Jahresverlauf 1,5 Millionen Tonnen Rohöl nach Deutschland liefern. Maximal könne das Land seinen Export in der Richtung auf 6 bis 7 Millionen Tonnen pro Jahr ausbauen, fügte er hinzu.

Bereits Ende Dezember hatte Russlands Energieminister Alexander Nowak mitgeteilt, dass die russische Führung prinzipiell bereit sei, die Pipeline «Druschba» für den Export kasachischen Öls zur Verfügung zu stellen. Die «Druschba»-Pipeline wurde von 1959 bis 1964 gebaut und führt in drei Strängen von russischem Territorium nach Westeuropa. Der Nordstrang verläuft über Polen bis nach Deutschland zur Raffinerie Schwedt.

Aktivisten und Polizei stehen sich in Lützerath direkt gegenüber

ERKELENZ: Aktivisten und Polizisten stehen sich am Rande des besetzten Braunkohleorts Lützerath direkt gegenüber. Zu direkten Konfrontationen kam es am Mittwochmorgen aber zunächst nicht. Ein Aktivist appelliert an die Beamten, den Einsatz abzubrechen. «Dieser Einsatz kann ja wohl nicht der Grund gewesen sein, dass Sie Polizist geworden sind.»

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen sprach davon, dass an diesem Mittwoch die «heiße Phase des Polizeieinsatzes zur Räumung» beginne. Die Rechtslage sei eindeutig, dass Lützerath für die Kohlegewinnung abgebaggert werden dürfe. «Wenn wir Entscheidungen unserer Gerichte nicht mehr akzeptieren, ist unser Rechtsstaat am Ende», sagte der GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens. «Alle friedlichen Klimaschützer sind aufgefordert, sich von Gewalttätern zu distanzieren und diese zu isolieren!»

Alarm im Lützerath-Protestcamp - Aktivisten erwarten Polizeieinsatz

ERKELENZ: Im besetzten Braunkohleort Lützerath bereiten sich die Aktivisten auf eine unmittelbar bevorstehende Räumung durch die Polizei vor. Am Mittwochmorgen schallten Sirenen und Alarmglocken durch den besetzten Ort. «Wir glauben, dass es gleich losgeht, weil hier viele Polizeiwagen langgefahren sind», sagte eine Sprecherin der Aktivisten. «Durch den Tagebau fährt eine nicht endende Kette von Polizeiwagen», hieß es im Telegram-Kanal «Lützerath Lebt! Infokanal».

Einige Aktivisten kletterten auf hohe Monopods und Tripods - das sind zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an die Aktivisten heranzukommen.

Ölpreise geben am Morgen nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen moderat gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,55 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 74,53 Dollar.

Belastet wurden die Preise durch neue Lagerdaten aus den USA. Der Industrieverband American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen ungewöhnlich kräftigen Aufbau der landesweiten Rohölvorräte. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Daten. Die Zahlen sorgen häufig für deutliche Preisschwankungen am Erdölmarkt.

Euro legt leicht zu

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0750 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Nach wie vor liegt der Kurs in der Nähe seines höchsten Stands seit gut einem halben Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstag auf 1,0723 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Analysten und Anleger warten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed. Zurzeit ist nicht ganz klar, ob die Federal Reserve ihr Straffungstempo auf ihrer nächsten Sitzung Anfang Februar weiter verringern wird. Hintergrund ist die zwar hohe, aber leicht rückläufige Inflation.

RWE: «Rückbau» von Lützerath beginnt heute

ERKELENZ/ESSEN: Der Energiekonzern RWE hat angekündigt, an diesem Mittwoch mit dem «Rückbau» des rheinischen Braunkohleortes Lützerath zu beginnen.

«Als eine der ersten Maßnahmen wird aus Sicherheitsgründen ein gut anderthalb Kilometer langer Bauzaun aufgestellt», teilte der Konzern am Morgen mit. Ob damit auch der Polizeieinsatz zur Räumung des Geländes beginnt, ließ der Konzern offen und verwies auf die Polizei. Die wiederum betonte erneut, dass die Räumung «frühestens am Mittwoch» beginnen werde.