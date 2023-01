Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.01.23 | Überblick

Japaner bitten Götter zum Jahresauftakt um gute Geschäfte

TOKIO: In Japan verlassen sich Unternehmer und Angestellte angesichts von Inflation und Arbeitskräftemangel nicht nur auf ihren Fleiß und ihr Geschäftsglück: Sie rufen auch die Götter zu Hilfe.

Nach den Neujahrsfeiertagen pilgerten wie in jedem Jahr zahlreiche Manager, Managerinnen und Büroangestellte zu einem berühmten Shinto-Schrein nahe Tokios Banken- und Geschäftsviertel Otemachi und Marunouchi, um für erfolgreiche Geschäfte zu beten, wie der Fernsehsender NHK am Mittwoch berichtete. Der Kanda Myojin-Schrein im Stadtteil Chiyoda wird jedes Jahr von Massen an Geschäftsleuten und Büroangestellten zu Beginn der Arbeit im neuen Jahr aufgesucht. Schon vom frühen Morgen an bildeten sich vor dem Heiligtum lange Schlangen.