Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Kabinett beschließt schärfere Regeln für Fleischbranche

BERLIN: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die geplanten schärferen Regeln für die Fleischindustrie auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht vor, dass in größeren Betrieben der Branche ab dem 1. Januar 2021 im Kerngeschäft Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Werkvertragsarbeiter und ab 1. April 2021 auch keine Leiharbeiter mehr beschäftigt werden dürfen. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Ausgenommen sind Fleischerhandwerksbetriebe mit maximal 49 Mitarbeitern. Eingeführt werden sollen außerdem eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung, Mindestanforderungen für Gemeinschaftsunterkünfte und eine Mindestquote für Arbeitsschutzkontrollen. Ab 2026 sollen jährlich mindestens fünf Prozent der Betriebe kontrolliert werden.

Tourismusbeauftragter: Reisen darf nicht zur Gefahr werden

BERLIN: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat an Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten appelliert, sich auch wirklich auf das Coronavirus testen zu lassen. «Dies dient dem eigenen Schutz, aber auch der allgemeinen Sicherheit», sagte der Wirtschaftsstaatssekretär der Deutschen Presse-Agentur: «Auch Reisende aus Risikogebieten mit Bahn und Pkw sollten sich testen lassen. Reisen darf nicht zur Gefahr werden.» Jeder Einzelne trage eine besondere Verantwortung für seine Mitmenschen. «Zukünftig wird sicheres und gesundes Reisen einen ganz neuen Stellenwert haben», sagte Bareiß. «Ein obligatorischer Schnelltest zum Beispiel am Flughafen kann dazu schon viel beitragen.» Der neue Luftfahrt-Präsident Peter Gerber sieht die Testpflicht als erste Grundlage zur Wiederbelebung des weltweiten Flugverkehrs.

«Königin der Lüfte»: Boeing stellt Produktion des Jumbo-Jets 747 ein

CHICAGO: Beim angeschlagenen US-Luftfahrtriesen Boeing geht eine Ära zuende: Der Airbus-Erzrivale stellt die Produktion seines Jumbo-Jets 747 nach mehr als 50 Jahren ein. Die letzte 747 werde im Jahr 2022 gebaut, teilte Boeing am Mittwoch in Chicago mit. Konzernchef Dave Calhoun begründete den Schritt mit der derzeitigen Marktentwicklung. Der einst größte Passagierjet der Welt hatte 1969 seinen Jungfernflug absolviert. Zudem ist der US-Luftfahrtriese schwer angeschlagen und muss sparen. Die Corona-Pandemie und das Debakel um den nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max haben Boeing tief in die roten Zahlen gebracht. Im zweiten Quartal stand unter dem Strich ein Verlust von rund 2,4 Milliarden Dollar (gut 2 Mrd Euro).

Deutsche Bank sieht sich trotz Corona-Krise auf Kurs

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank schöpft ausgerechnet in der Corona-Krise Hoffnung. Nach einem überraschend guten Abschneiden im zweiten Quartal zeigte sich das Geldhaus etwas zuversichtlicher für den Rest des Jahres. Man arbeite weiterhin auf das ursprüngliche Ziel hin, auch im Gesamtjahr vor Steuern schwarze Zahlen zu schreiben, sagte Finanzchef James von Moltke bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Mittwoch. Zwischenzeitlich hatte er sich skeptischer geäußert. Angesichts der Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Pandemie sei man aber noch vorsichtig, sagte der Finanzchef nun. Trotz des deutlichen Stellenabbaus im Zuge des Konzernumbaus hat sich die Stimmung der Mitarbeiter verbessert.

Spitzelaffäre: VW prüft Strafanzeige - Prevent-Gespräche abgehört?

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern erwägt in der Abhöraffäre um den langjährigen Streit mit dem ehemaligen Lieferanten Prevent strafrechtliche Schritte. «Eine Strafanzeige wird geprüft», teilte ein Sprecher des Konzerns am Mittwoch in Wolfsburg mit. Am Wochenende war bekannt geworden, dass VW-interne Gespräche einer Arbeitsgruppe 2017 und 2018 mitgeschnitten wurden, in denen es um den Umgang mit der streitbaren Zuliefergruppe ging. «Volkswagen wurde Opfer einer illegalen Abhör-Attacke», hieß es vom Konzern. VW kündigte nach mehreren Lieferstopps Anfang 2018 die Vertragsbeziehungen mit der Gruppe, seitdem befehden sich die Unternehmen vor Gericht.

Corona-Krise: Deutsche Firmen in China leiden - Normalität erst 2021

PEKING: Deutsche Unternehmen in China leiden nach Darstellung der deutschen Auslandshandelskammer (AHK) unter schweren Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise, die sich zudem viel länger als erwartet hinzieht. «Die Rückkehr des Geschäfts auf Vor-Krisen-Niveau wird sich voraussichtlich auf nächstes Jahr verschieben», sagte Ulf Reinhardt von der AHK in China am Mittwoch in Peking bei der Vorlage einer Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen. Während fast drei Viertel eine Erholung der Produktionsfähigkeiten sehen, ist die Unsicherheit weiter «besonders groß». Zwei Drittel plagt der Rückgang der Nachfrage. So verschiebt oder streicht die Hälfte der Unternehmen anstehende Investitionsentscheidungen. Zu den größten Herausforderungen zählten zudem die Beschränkungen der Reisemöglichkeiten nach China und Probleme mit den Geldströmen für kleine und mittelständische Firmen.

Dax schwunglos

FRANKFURT/MAIN: Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed hat dem Dax am Mittwochnachmittag der Schwung gefehlt. Der Leitindex verbuchte zuletzt ein Plus von 0,12 Prozent auf 12.850,43 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann bislang 0,49 Prozent auf 26.879,88 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,19 Prozent zu. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,53 Prozent. Für einen Euro wurden am Nachmittag 1,1728 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1717 Dollar festgesetzt.