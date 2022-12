Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.12.22 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Euro legt etwas zu - Japanischer Yen unter Druck

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0652 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0624 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten vom US-Immobilienmarkt für Impulse sorgen.

Unter Druck stand hingegen der japanische Yen. Zuvor hatte die japanische Notenbank signalisiert, dass sie an der lockeren Geldpolitik festhalten wird, indem sie den Kauf von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei und fünf Jahren angekündigte. Außerdem hat Japans Industrieproduktion im November den dritten Rückgang in Folge verzeichnet.

Habeck rechnet Ende 2023 mit sinkenden Gaspreisen für Verbraucher

BERLIN: Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet Ende 2023 mit sinkenden Gaspreisen auch für Verbraucher. «Das Jahr über werden wir höhere Preise noch aushalten müssen», sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ende 2023 seien die Preise hoffentlich schon besser - wenn auch nicht auf dem Niveau von 2021. Zuletzt war der Gaspreis an Europas Großhandelsmärkten zwar schon gesunken. Auf die Gasrechnung der Verbraucher hatte das aber noch keine unmittelbaren Auswirkungen, da sich viele Versorger mit langfristigen Verträgen eingedeckt haben.

Im kommenden Jahr werde die Infrastruktur mit schwimmenden Terminals voraussichtlich so weit ausgebaut, dass genügend Ersatz für das ausbleibende russische Gas nach Deutschland fließe und sich die Preise von selbst wieder regulierten, sagte Habeck. Bis dahin solle die Gaspreisbremse helfen. Damit drückt die Bundesregierung einen gewissen Gasverbrauch für Verbraucher künstlich auf einen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde.