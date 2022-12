Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.12.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,40 US-Dollar. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 76,44 Dollar.

In einem ruhigen Umfeld erhielten die Erdölpreise etwas Unterstützung von neuen Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am späten Dienstagabend einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag gibt das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Die Vorratszahlen bewegen die Ölpreise oft recht deutlich, da sie Auskunft über das Angebots-Nachfrage-Verhältnis geben.

Euro stabil bei 1,06 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich zur Wochenmitte stabil an der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0610 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0599 Dollar festgesetzt.

Vor dem Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Auch Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf nur wenige erwartet. In Deutschland und den USA dürften Zahlen zur Verbraucherstimmung auf Interesse stoßen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.

ESM-Chef Gramegna erwartet keine neue Schuldenkrise in Eurozone

BERLIN: Der neue geschäftsführende Direktor des Euro-Rettungsschirms ESM, Pierre Gramegna, erwartet auf absehbare Zeit keine neue Schuldenkrise in der Eurozone. Steigende Zinsen, Rezessionsgefahren und die hohe Staatsverschuldung in einigen Euro-Ländern hatten zuletzt Sorgen geschürt. «Wir stehen nicht vor einer neuen Schuldenkrise», sagte Gramegna der Tageszeitung «Die Welt» (Mittwoch). Er hat die Leitung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) am 1. Dezember übernommen.

«Wer heute schon die nächste Schuldenkrise ankündigt, irrt», sagte Gramegna. Zum einen sei die Wirtschaft in den meisten Euro-Ländern nach dem Ende der Pandemie stark gewachsen. Außerdem werde das Geld aus dem EU-Wiederaufbauprogramm in den kommenden vier Jahren weiter fließen und die nationalen Volkswirtschaften stützen. Zudem lasse die hohe Inflation die Schuldenlast automatisch sinken. «Ich will nicht als Luftikus dastehen, der die Risiken unterschätzt», sagte Gramegna. «Aber aus meiner Sicht überwiegen kurzfristig die positiven Faktoren.»

Der luxemburgische Politiker hält insbesondere die steigenden Zinsen für ein beherrschbares Problem. «Für die Schulden, die Staaten in den vergangenen Jahren aufgenommen haben, zahlen sie sehr niedrige Zinsen, die nur langsam steigen», sagte Gramegna. So sei die Zinslast für Italien heute wesentlich niedriger als vor zehn Jahren.

Habeck lobt Bürger trotz sinkender Speicherstände fürs Gassparen

BERLIN: Trotz gesunkener Füllstände in den Speichern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Bürger für ihre Einschränkungen beim Gasverbrauch gelobt. «Die Bürger sparen wirklich Gas. Viele Menschen heizen nicht mehr wie letztes Jahr», sagte der Grünen-Politiker den Sendern RTL und ntv laut Mitteilung. Die vergangenen Wochen seien zwar «statistisch gesehen nicht gut» gewesen. «Aber das ändert nichts daran, dass die innere Haltung der meisten Deutschen so ist, dass sie wissen, was die Stunde geschlagen hat.»

Das Winterwetter hatte zuletzt für sinkende Füllstände in den Gasspeichern gesorgt. Das ist während der Heizperiode allerdings üblich. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden einen Puffer für den Markt.

Die EU hatte das Ziel ausgegeben, von August bis Ende November 15 Prozent Gas einzusparen. Deutschland hat diese Marke nach Daten des Statistikamtes Eurostat übertroffen - mit einem Rückgang von ungefähr 25 Prozent. Am meisten sank der Verbrauch in Finnland mit 52,7 Prozent.

Habeck betonte, weil eine neue Gasinfrastruktur entstehe, könne man die drei letzten deutschen Atomkraftwerke im Frühjahr wie geplant abschalten. «Wir kriegen die Versorgungssicherheit auch ohne Atomstrom hin. Die Gasversorgung wird eine andere sein.» Zuletzt wurde dafür in kürzester Zeit ein Flüssiggasterminal an der Küste gebaut. Ähnlich schnell soll laut Habeck auch in anderen Bereichen gebaut werden: «Es wäre schön, wenn das Tempo des Flüssiggasterminals das neue Normal wäre», sagte der Wirtschaftsminister.