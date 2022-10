Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.10.22 | Aktualisiert um: 03:50 | Überblick

Pipeline-Leck: Polens Regierungschef warnt vor voreiligen Schlüssen

WARSCHAU: Nach der Entdeckung eines Lecks an der Ölpipeline Druschba hat Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki zu Vorsicht bei Spekulationen über die Ursache geraten. «Man darf nicht aus jeder Panne voreilige Schlüsse ziehen», sagte Morawiecki am Mittwoch dem polnischen Radio. Es sei noch nicht klar, ob es sich um einen Zufall oder um einen Sabotageakt handele. Die zuständigen Behörden seien dabei, alles genau zu untersuchen. «Viele Spuren deuten sofort auf den Kreml hin, aber wir wollen sehr verantwortungsbewusst sein und erst danach Vermutungen bestätigen.»

Zuvor hatte der polnische Pipeline-Betreiber Pern mitgeteilt, dass an der Druschba-Pipeline, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt, ein Leck entdeckt worden sei. Das Loch befindet sich rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock entfernt. Betroffen ist die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland geliefert wird. Die Feuerwehr pumpte bis in die Abendstunden große Mengen an Rohöl aus einer Senke in einem Maisfeld, wo das Öl aus der unterirdisch verlaufenden Pipeline ausgetreten war.

Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Sie versorgt auch die Raffinerie Schwedt in Brandenburg. Ihre Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde.

Selenskyj fordert ständige Arbeitsgruppe zu Finanzhilfen für Ukraine

WASHINGTON: Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat ein regelmäßiges Forum zur finanziellen Unterstützung für sein Land gefordert. «Es wäre gut, eine ständige Arbeitsgruppe zu schaffen, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine bereitstellt und zeitnah auf verschiedenen Ebenen arbeitet», sagte Seleneskyj am Mittwoch bei einem Runden Tisch zu Ukraine-Hilfen bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington. Der ukrainische Präsident war per Video zugeschaltet.

Das Format sollte sich an der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe orientieren, über die vor allem Waffenlieferungen für die ukrainischen Streitkräfte koordiniert werden. Diese Gruppe wurde im April von den USA ins Leben gerufen. Bei einem Format, das sich mit den Finanzen beschäftigt, sollten internationale Geldgeber und einzelne Länder zusammenarbeiten, sagte der ukrainische Präsident.

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa stellte ein solches Forum in Aussicht. «Ja, wir tun es», sagte Georgiewa. Man wolle ein solches Format sobald wie möglich auf die Beine stellen. «Wir bewegen uns mit Ihnen in Richtung einer starken Ukraine», sagte die IWF-Chefin. Selenskyi forderte außerdem unter anderem gezielte Kredite in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar, um etwa die elektrische Energieinfrastruktur nach der Zerstörung wieder aufzubauen.

Inflation bei 10 Prozent - Bundesamt gibt Details bekannt

WIESBADEN/BERLIN: Die Inflation in Deutschland hat erstmals seit den Nachkriegsjahren die Marke von 10 Prozent erreicht. Angetrieben von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen legten die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahresmonat nach vorläufigen Daten um 10,0 Prozent zu. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Im August war noch ein Anstieg um 7,9 Prozent verzeichnet worden.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbraucherinnen und Verbrauchern, diese können sich für einen Euro weniger leisten. Der finanzielle Spielraum der Menschen schrumpft. Seit Monaten sind Energie und Lebensmittel die größten Preistreiber. Der russische Angriff auf die Ukraine sowie Lieferengpässe haben die bereits angespannte Lage verschärft.

Die Bundesregierung hat einen Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt, um Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise zu unterstützen. Davon soll auch die geplante Gaspreisbremse finanziert werden. Diese dämpft laut Prognose des Bundeswirtschaftsministeriums den Anstieg der Verbraucherpreise im kommenden Jahr. Die Bundesregierung rechnet mit einer Inflationsrate von 8,0 Prozent im laufenden Jahr und von 7,0 Prozent im kommenden Jahr.

Inflationsraten auf dem derzeitigen Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie. In den alten Bundesländern wurden Raten von 10 Prozent und mehr Anfang der 1950er Jahre gemessen, allerdings hat sich die Berechnungsmethode im Laufe der Zeit geändert.

Euro gibt leicht nach - Britisches Pfund legt zu

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9690 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 0,9706 (Dienstag: 0,9723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0303 (1,0285) Euro.

Preisdaten aus den USA sorgten am Devisenmarkt für etwas Beruhigung. Zwar stiegen die Herstellerpreise im September erneut kräftig, allerdings setzte sich der Trend nachlassender Inflationsraten fort. Das spricht für etwas weniger Druck auf die US-Notenbank Fed. Die Federal Reserve hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits kräftig um insgesamt drei Prozentpunkte angehoben, um der hohen Inflation Herr zu werden. Im Jahresverlauf werden weitere Straffungen erwartet.

Etwas zulegen konnte das britische Pfund, nachdem es an den Tagen zuvor teils deutlich nachgegeben hatte. Hintergrund der Pfund-Schwäche sind Turbulenzen auf dem britischen Kapitalmarkt, denen die Bank of England mit Wertpapierkäufen zu begegnen versucht. Eigentlich will sie den Eingriff Ende der Woche beenden. Die Frage ist, ob die Marktentwicklung dies zulässt: Am Mittwoch gerieten die Kurse britischer Anleihen wieder erheblich unter Druck, was wichtige Großanleger wie Pensionskassen vor große Probleme stellt.

Zu wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87840 (0,87703) britische Pfund, 142,34 (141,54) japanische Yen und 0,9664 (0,9675) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1670 Dollar gehandelt. Das waren etwa 4 Dollar mehr als am Vortag.

Dax wieder mit Verlusten - US-Daten bremsen Erholungsversuch aus

FRANKFURT/MAIN: Der erneute Erholungsversuch des Dax am Mittwoch ist erst einmal an Konjunkturdaten aus den USA gescheitert. Am Nachmittag verlor der deutsche Leitindex 0,35 Prozent auf 12.177,25 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,98 Prozent auf 21.973,73 Punkte und für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp ein halbes Prozent nach unten. Auch an den US-Börsen dürfte die erhoffte Erholung nach den Daten bestenfalls sehr bescheiden ausfallen. Der Euro kostete zuletzt 0,9699 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 0,9723 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,20 Prozent am Vortag auf 2,22 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,12 Prozent auf 126,71 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,25 Prozent auf 135,50 Zähler.

Neuer Startschuss für ein staatliches Tierhaltungs-Logo

BERLIN: Beim Kauf von Steaks und Koteletts im Supermarkt soll sich bald ein Extra-Blick lohnen - auf neue, schwarz-weiße Logos auf vielen Verpackungen. Bundesagrarminister Cem Özdemir will sie 2023 als verpflichtende Fleischkennzeichnung in die Kühltheken bringen und so mehr Klarheit über die Bedingungen in den Ställen schaffen. «Die Verbraucherinnen und Verbraucher können auf einen Blick sehen, wie das Tier gehalten wurde», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch vor dem Kanzleramt. Dort hatte das Kabinett seinen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Doch Kritik kam prompt, und einiges ist umstritten.

Verbände fordern Bund-Länder-Einigung über 9-Euro-Ticket-Nachfolge

BREMERHAVEN/BERLIN: Bund und Länder ringen um eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Dabei gilt ein Ticket für 49 Euro im Monat als eine mögliche Option. Entscheidungen darüber gab es aber noch nicht. Finanzierungsfragen sind nicht geklärt. Als offen gilt, ob es am Mittwoch und Donnerstag bei Beratungen der Verkehrsministerinnen und -minister der Länder mit Bundesminister Volker Wissing (FDP) in Bremerhaven eine Einigung gibt.

Bundesregierung senkt Konjunkturprognose

BERLIN: Die Bundesregierung hat wegen der Energiepreiskrise ihre Konjunkturprognose deutlich gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung der Herbstprojektion von «ernsten Zeiten». Laut Prognose erwartet die Regierung in diesem Jahr nur noch ein kleines Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpfen. Für 2024 wird mit einem Wachstum von 2,3 Prozent gerechnet.

G7-Staaten wollen Ukraine weitere Finanzhilfen geben

WASHINGTON: Die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte wollen der Ukraine auch im kommenden Jahr weitere Finanzhilfen geben. «Zusammen mit der internationalen Gemeinschaft und in enger Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, die Ukraine in den kommenden Monaten und Jahren zu unterstützen», erklärten die G7-Finanzminister am Mittwoch nach einem Treffen am Rande der IWF-Herbsttagung in Washington. Das Land stehe 2023 vor einer erheblichen Finanzierungslücke um die Grundversorgung zu sichern und Mängel an der kritischen Infrastruktur zu beheben.

Der dringendste Finanzbedarf der Ukraine für das laufende Jahr sei durch die internationale Unterstützung abgedeckt, erklärten die Finanzminister. Zusätzlich zur militärischen und humanitären Unterstützung seien bereits Budgethilfen in Höhe von 20,7 Milliarden US-Dollar (21,3 Mrd Euro) geflossen, insgesamt seien für dieses Jahr 33,3 Milliarden Dollar zugesagt worden.

Mit Abstand größter Geldgeber sind die USA, Deutschland ist laut Finanzministerium mit einem Anteil von 1,4 Milliarden Euro größter Geber innerhalb der EU. Die Mittel sollen helfen, die grundlegenden staatlichen Leistungen des kriegsgebeutelten Landes aufrechtzuerhalten und etwa Renten und die Gehälter von Staatsbediensteten zu zahlen.

Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 0,9706

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9706 (Dienstag: 0,9723) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0303 (1,0285) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87840 (0,87703) britische Pfund, 142,34 (141,54) japanische Yen und 0,9664 (0,9675) Schweizer Franken fest.

Lindner: Können mit Konjunkturentwicklung nicht zufrieden sein

WASHINGTON: Finanzminister Christian Lindner hat eingeräumt, dass Deutschland wirtschaftlich deutlich schlechter durch die Inflations- und Energiekrise kommt als viele andere Länder. «Deutschland kann nicht zufrieden sein damit, wie wir im nächsten Jahr uns wirtschaftlich entwickeln», betonte der FDP-Politiker am Mittwoch am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds in Washington.

«Im Vergleich zu anderen Industrienationen hat Deutschland offensichtlich große Hausaufgaben mitzunehmen aus Washington nach Deutschland», sagte Lindner. «Wir können jedenfalls nicht damit zufrieden sein, dass wir von den Industrienationen jetzt die schwächste wirtschaftliche Entwicklung haben, parallel zu sehr hohen Inflationsraten.»

Dass Deutschland so schlecht durch die Krise komme, liege zwar zum einen an der besonderen energiepolitischen Abhängigkeit und der internationalen Exponiertheit als Exportnation. Zugleich aber gebe es auch «länger bestehende Defizite unserer Wettbewerbsfähigkeit, an denen wir systematisch in den nächsten Jahren werden arbeiten müssen». Dabei gehe es nicht nur um die Industrie, sondern auch um den Mittelstand.

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr wegen der Energiekrise deutlich gesenkt und erwartet nur noch ein kleines Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, im kommenden Jahr dürfte die Wirtschaft sogar um 0,4 Prozent schrumpfen.

Opec senkt Prognose für globale Öl-Nachfrage

WIEN: Der weltweite Bedarf an Öl wird nach Einschätzung der Opec dieses und nächstes Jahr geringer ausfallen als erwartet. Die Weltwirtschaft sei wegen hoher Inflationsraten, steigender Zinsen und anhaltender Lieferketten-Probleme unter Druck, hieß es im monatlichen Marktbericht der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Mittwoch in Wien. Für das vierte Quartal senkte die Gruppe ihre Nachfrage-Prognose um knapp 800.000 Barrel (je 159 Liter) auf 101,6 Millionen Barrel pro Tag. Nächstes Jahr rechnet die Opec mit einem durchschnittlichen Bedarf von 102 Millionen Barrel pro Tag, das sind rund 700.000 weniger als in der vorigen Prognose.

Die breitere Produktionsallianz Opec+, in der die Opec mit Russland und anderen Ländern kooperiert, beschloss vorige Woche, ihre vereinbarte Fördermenge ab November um insgesamt zwei Millionen Barrel zu kürzen. Laut Analysten wird die Reduktion in Wirklichkeit aber nur rund eine Million Barrel betragen, da die Opec+ zuletzt weniger Öl als vorgesehen pumpte.

IWF warnt vor Preissubventionen im Kampf gegen hohe Energiepreise

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds warnt vor Preisbremsen und -subventionen im Kampf gegen steigende Energiekosten. «Um die Auswirkungen der hohen Lebensmittel- und Energiepreise abzufedern, sollte die Politik generell auf kostspielige und unwirksame Preissubventionen oder -kontrollen verzichten», heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des IWF zur Fiskalpolitik. Stattdessen sollten einkommensschwache Haushalte über soziale Sicherheitsnetze gezielt unterstützt werden. Die Bundesregierung plant aktuell die Einführung einer Gaspreisbremse.

Preissubventionen oder Senkungen der Kraftstoff- und Energiesteuern seien oft schwer rückgängig zu machen, wenn die Preise wieder fielen, schreiben die Autorinnen und Autoren weiter. Energiepreissubventionen in vielen Ländern auf globaler Ebene würden sich eins zu eins in einem höheren globalen Energiepreis niederschlagen. Sie würden außerdem die am meisten gefährdeten Personen nicht schützen. Sinnvoller seien gezielte Geldtransfers.

Diese seien eine bessere Option als pauschale Preissubventionen etwa für Benzin, so der IWF. Denn mit den Geldtransfers würde der Preisanstieg auch an die Endverbraucher weitergegeben. «Preissignale sind entscheidend, um Energieeinsparungen zu fördern und private Investitionen in erneuerbare Energien anzuregen.» Der Bericht stützt sich auf eine Umfrage unter 174 Ländern, in der Hunderte Maßnahmen untersucht wurden, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zur Bekämpfung der Lebensmittel- und Energiekrise ergriffen wurden.

Putin will Gaslieferungen nach Europa verstärkt über Türkei leiten

MOSKAU: Kremlchef Wladimir Putin hat eine verstärkte Umleitung von russischem Gas über die Türkei nach Europa in Aussicht gestellt. «Den verloren gegangenen Umfang des Gastransits über Nord Stream könnte Russland durch das Schwarze Meer leiten und so in der Türkei einen riesigen Gas-Hub schaffen, wenn unsere europäischen Partner daran interessiert sind», sagte Putin am Mittwoch bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau. Die Pipeline Turkstream sei ohnehin sicherer als die Route durch die Ostsee, meinte er.

Ansonsten werde Russland sein Gas aber in jedem Fall auf dem Weltmarkt los, versicherte der 70-Jährige. Dazu baue Russland schon jetzt seine Infrastruktur aus. Putin erinnerte in dem Zusammenhang an den Bau der Pipeline Kraft Sibiriens 2 nach China sowie einer Gasleitung in die Mongolei.

Anfang September hat Russland die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 mit Verweis auf technische Probleme eingestellt, die angeblich wegen westlicher Sanktionen nicht behoben werden können. Die Strafmaßnahmen sind eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine, über das trotzdem derzeit weiter russisches Gas in Richtung Europa fließt. Ende September wurden Lecks an beiden Strängen von Nord Stream 1 und einem Strang der Pipeline 2 entdeckt, die mutmaßlich auf Sabotage zurückgehen.

Putin bietet Gaslieferung via Nord Stream 2 an - Lecks «Terrorismus»

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang der Pipeline Nord Stream 2 angeboten. «Man muss nur den Hahn aufdrehen», sagte Putin am Mittwoch bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau. Die Röhre sei wohl nicht so beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden könne, sagte er.

An den beiden Röhren von Nord Stream 1 und einer Röhre von Nord Stream 2 in der Ostsee waren nach Explosionen Ende September schwere Beschädigungen entdeckt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich mindestens zwei Detonationen ereignet, die zu vier Lecks führten. Unter anderem die EU, die Nato sowie Sicherheitskreise hatten schon unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache gesprochen.

Putin sprach von einem internationalen Terroranschlag gegen die Pipelines. «Es gibt keinen Zweifel, das ist ein Akt internationalen Terrorismus, ein zutiefst gefährlicher Präzedenzfall», sagte er. Ziel sei es, die Beziehungen zwischen der EU und Russland endgültig zu zerreißen und Europa zu schwächen. Als mutmaßliche Profiteure der Sabotage bezeichnete Putin unter anderem die USA. Bereits zuvor hatte der Kremlchef den Westen für die Lecks verantwortlich gemacht.

Russland hatte Anfang September die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 mit dem Verweis auf technische Probleme eingestellt, die angeblich wegen der Sanktionen nicht zu beheben seien. Die fertig gestellte, aber nicht zertifizierte und nie in Betrieb genommene Leitung Nord Stream 2 liegt wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Eis. Russland drängt seit Monaten auf die Inbetriebnahme.

Kanzler Scholz würdigt Einigung zwischen Israel und Libanon

BERLIN: Die Einigung auf eine Seegrenze zwischen Israel und dem Libanon ist nach Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine sehr gute Nachricht.

«Es ist gut für Israel, für den Libanon und auch für die Region und Europa», ließ Scholz am Mittwoch in Berlin über Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mitteilen. Ein ausdrücklicher Dank ging an die USA, «die diese Einigung durch ihre Vermittlung möglich gemacht haben». Mit der Verständigung auf eine gemeinsame Seegrenze hatten die Nachbarstaaten auch ihren langen Streit um die Gasförderung im Mittelmeer beigelegt. Die dortigen Erdgas-Felder könnten die derzeitige Energiekrise in Europa lindern.

Israels Regierung stimmt Seegrenze-Abkommen mit Libanon zu

TEL AVIV: Die israelische Regierung hat nach langem Streit um die Seegrenze zum Libanon den Kompromissvorschlag der USA abgesegnet. Die Mitglieder des Kabinetts stimmten mit großer Mehrheit für das Abkommen, wie es nach einer Sitzung am Mittwochnachmittag hieß. Am Abend sollte die Vereinbarung dem Parlament vorgelegt werden. Medienberichten zufolge haben die Mitglieder der Knesset dann zwei Wochen lang Zeit, Vorbehalte anzumelden.

In dem jahrzehntelangen Streit ging es um ein Gebiet im Mittelmeer, das sowohl Israel als auch der Libanon als ihre ausschließliche Wirtschaftszone beanspruchen. Der Konflikt um den Grenzverlauf hatte sich nach der Entdeckung von großen Mengen Erdgas verschärft.

Am Dienstag hatte Israels Regierungschef Jair Lapid eine Einigung verkündet. Eine offizielle Bestätigung aus Beirut stand noch aus, das Büro von Präsident Michael Aoun teilte jedoch mit, dass die endgültige Fassung des Abkommens den Libanon zufrieden stelle. Die Verhandlungen liefen unter Vermittlung der USA. Offiziell befinden sich beide Länder im Kriegszustand. Beobachter hatten gewarnt, dass ein Scheitern der Verhandlungen zu neuer Gewalt führen könnte.

Wie israelische Medien am Mittwoch berichteten, wird dem wirtschaftlich angeschlagenen Libanon durch das Abkommen die Erschließung des Offshore-Gasfeldes Kana ermöglicht. Wie viel Gas dort tatsächlich gefördert werden kann, ist noch unklar. Das Gebiet rund um die Karisch-Gasplattform, nordöstlich der israelischen Hafenstadt Haifa, bleibt im israelischen Hoheitsgebiet. Das Land wollte dort in Kürze mit der Produktion beginnen. Das Gas aus Israel könnte auch zur Linderung der Energiekrise in Europa beitragen.

Ukraine: 30 Prozent der Energieinfrastruktur seit Montag getroffen

ATLANTA/KIEW: Die schweren russischen Luftangriffe haben nach Angaben aus Kiew seit Montag rund 30 Prozent der ukrainischen Energieinfrastruktur getroffen. Es sei das erste Mal seit Beginn des Krieges Ende Februar, dass Russland die Energieinfrastruktur «auf dramatische Weise ins Visier genommen» habe, sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem US-Sender CNN am Dienstag (Ortszeit).

Als einen Grund für die Angriffe sah Haluschtschenko, dass ukrainische Stromexporte den europäischen Ländern helfen würden, weniger russisches Gas und Kohle nutzen zu müssen. Das ukrainische Energiesystem sei «immer noch stabil». Er forderte andere Länder auf, «Luftabwehrsysteme bereitzustellen, die uns wirklich helfen könnten, unsere Infrastruktur zu schützen».

Mehr als siebeneinhalb Monate nach Kriegsbeginn hatte Russland am Montag Dutzende Raketen auf verschiedene Teile der Ukraine abgefeuert. Am Dienstag dann beschoss Russland insbesondere die westukrainische Region Lwiw. Angaben der dortigen Militärverwaltung zufolge wurden dabei vier Umspannwerke komplett zerstört. Danach war demnach knapp ein Drittel der Bewohner zeitweise ohne Strom.

Die russischen Angriffe zielten auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge insbesondere auf die Energieinfrastruktur seines Landes. In den vergangenen Tagen hatte er die Bevölkerung dazu aufgerufen, auf den Stromverbrauch zu achten und insbesondere während der Spitzenlastzeiten am Abend die Nutzung zu reduzieren, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Im Landesdurchschnitt sei es am Montag gelungen, ein Zehntel der Energie einzusparen, sagte Selenskyj in seiner Ansprache am Dienstagabend.

Deutsche Unternehmen mahnen in Frankreich weitere Reformen an

PARIS: Deutsche Unternehmen investieren verstärkt in Frankreich, mahnen im Nachbarland aber weitere Reformen an. Das hat eine Studie der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer ergeben, die am Mittwoch in Paris vorgestellt wurde. 54 Prozent der befragten Unternehmen halten die von Präsident Emmanuel Macron in den vergangenen fünf Jahren vorgenommenen Reformen für unzureichend, nur 23 Prozent sind damit zufrieden. Nötig seien weitere Reformen des Arbeitsrechts sowie das Absenken von Steuern und Sozialabgaben. Die Regierung müsse Glaubwürdigkeit zeigen, den Reformkurs fortsetzen und die Politiker wurden zu Kompromissen aufgerufen.

Deutschland war 2021 größter ausländischer Investor in Frankreich vor den USA, wie die Kammer mitteilte. Von 1222 angekündigten Investitionsprojekten stammen 201 von deutschen Unternehmen. Die meisten deutschen Projekte gibt es in der grenznahen Region Grand Est, gefolgt vom Großraum Paris sowie der Region Bourgogne-Franche-Comté in Ostfrankreich. Bei 90 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in Frankreich handelt es sich um die Erweiterung bereits existierender Standorte.

Sehr gute Noten erhielt Frankreich nach der Studie von deutschen Unternehmen für die Bewältigung der Corona-Krise, 89 Prozent bewerteten diese mit gut und nur zwei Prozent mit schlecht. Auch mit ihrer Wirtschaftsleistung in Frankreich waren trotz aller Krisen im laufenden Jahr 89 Prozent der befragten im Land angesiedelten deutschen Firmen zufrieden, elf Prozent waren unzufrieden.

Trotz eingetrübter Perspektiven gehen 44 Prozent der Firmen von einer guten Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr aus und 53 Prozent von einer durchschnittlichen. Für die Jahre 2024-2026 steigt der Anteil deutscher Firmen, die gute Geschäfte in Frankreich erwarten, wieder auf 58 Prozent, 40 Prozent gehen von durchschnittlichen Geschäften aus.

Ministerium: Deutsche Ölversorgung nach Druschba-Schäden gesichert

WARSCHAU: Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsminsiteriums trotz der Beschädigung der Ölpipeline Druschba gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin mit, nachdem am Mittwochmorgen ein Leck bekanntgeworden war. Über die Pipeline wird Öl aus Russland nach Europa geleitet. Die Ursache war nach Angaben des Betreibers Pern zunächst unbekannt.

Das Ministerium beobachte die Lage und stehe mit allen betroffenen Stellen in engem Kontakt, sagte die Sprecherin. «Sowohl in der PCK Schwedt wie auch in der Raffinerie Leuna wurden in den vergangenen Wochen bewusst vorsorglich die eigenen Ölvorräte vor Ort erhöht.» Schwedt und Leuna bekämen zudem Öl aus den Häfen Rostock und Danzig.

Die Pipeline Druschba (Freundschaft) zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas. Ihre Rohre verlaufen teils über und teils unter der Erde.

Rosneft: Treffen Vorkehrungen nach Leck an Druschba-Pipeline

BERLIN: Das Ölunternehmen Rosneft Deutschland trifft wegen des Lecks an der Pipeline Druschba in Polen Vorkehrungen für die Raffinerie RCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Unternehmenssprecher Burkhard Woelki sagte am Mittwoch: «Es wird Folgen haben. Es wird definitiv weniger Öl ankommen.» Zum Ausmaß könne er noch nichts sagen, da unklar sei, wie schwer die Leckage sei und wie lange eine Reparatur dauern werde. «Wir sind dabei, Vorkehrungen zu treffen, um die Versorgung sicherzustellen.»

Die Hauptleitung der Pipeline sei unterbrochen, aber ein Leitungsstrang funktioniere noch, sagte der Sprecher. Es seien aus Polen weitere Details zum Leck nötig. Die Ursache sei unbekannt, teilte der polnische Betreiber Pern mit.

Die Raffinerie PCK bezieht russisches Öl über die Druschba-Pipeline. Wegen des beschlossenen Ölembargos gegen Russland ab 1. Januar werden Alternativen zur Ölversorgung benötigt. Die Bundesregierung hatte im September auch einen drastischen Einschnitt für PCK verkündet und die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft unter staatliche Kontrolle gestellt.

London führt doch Übergewinnsteuer für Erneuerbare und Atom ein

LONDON: Zur Finanzierung milliardenschwerer Ausgaben will die britische Regierung nun doch de facto eine Übergewinnsteuer für Produzenten erneuerbarer Energie und Atomkraft einführen. Für Hersteller von Strom aus Windenergie an Land, Solarenergie, Biomasse und Atomenergie soll eine Obergrenze für Erträge gelten, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte. Damit werde sichergestellt, dass Verbraucher faire Preise für kohlenstoffarme Energie bezahlten. Gerade diese Produzenten profitierten von den gestiegenen Stromgroßhandelspreisen, obwohl die Erzeugung im Vergleich zu jener mit Gas deutlich weniger koste.

Premierministerin Liz Truss hatte wiederholt eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne ausgeschlossen und gewarnt, ein solcher Schritt verhindere Investitionen. In der Zeitung «Financial Times» beharrten Regierungsbeamte darauf, dass es sich bei der neuen Maßnahme nicht um eine Steuer handele. Sie werde «auf überschüssige Einnahmen angewendet, die Erzeuger erhalten, und nicht auf alle Gewinne», zitierte das Blatt eine Quelle aus dem Wirtschaftsministerium.

Betroffene Unternehmen widersprachen. Es handele sich um eine «De-facto-Übergewinnsteuer, die, wenn sie nicht richtig konzipiert und umgesetzt wird, schwerwiegende negative Folgen für Investitionen» in Erneuerbare sowie den gesamten Energiemarkt haben könnte, sagte der Chef von RWE UK, Tom Glover, der «FT».

Die Regierung hatte angesichts explodierender Energiekosten die Preise pro Kilowattstunde Strom und Gas eingefroren. Ein Durchschnittshaushalt soll dadurch über die kommenden zwei Jahre hinweg durchschnittlich 2500 Pfund (2840 Euro) pro Jahr für Energie zahlen. Das kostet den Staat Dutzende Milliarden Pfund.

Industrieproduktion in Eurozone steigt deutlich stärker als erwartet

LUXEMBURG: In der Eurozone hat die Industrieproduktion im August deutlich stärker zugelegt als erwartet. Gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. Experten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet. Im Juli war die Produktion um 2,3 Prozent gefallen.

Die Produktion von Investitionsgütern stieg den Angaben zufolge um 2 Prozent im Monatsvergleich. Dagegen ging die Produktion von Vorleistungsgütern leicht zurück, während die Erzeugung von Energie um 2 Prozent sank.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Industrieproduktion um 2,5 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die Analystenschätzung deutlich übertroffen.

Geldvermögen dürfte um gut zwei Prozent schrumpfen - Aussichten trübe

FRANKFURT/MAIN: Die Folgen des Ukraine-Kriegs mit hoher Inflation sowie die Verschärfung der Geldpolitik dürften erstmals seit langem das Vermögen der Menschen weltweit schmälern. Nach deutlichen Zuwächsen von jeweils über zehn Prozent in den vergangenen drei Jahren sei für das laufende Jahr mit einem Rückgang des globalen Geldvermögens um mehr als zwei Prozent zu rechnen, teilte der Versicherer Allianz am Mittwoch mit. Das wäre der erste nennenswerte Vermögensverlust seit der Finanzkrise 2008. Preisbereinigt könnten die Haushalte ein Zehntel ihres Vermögens einbüßen. «Die Inflation ist eine Plage für die Mittelschicht», sagte Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran, die Krise stelle auch «den sozialen Kontrakt auf die Probe».

Leck an Ölpipeline Druschba - Ministerium: Versorgung gesichert

WARSCHAU/BERLIN: An der Ölpipeline Druschba, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt, ist in Polen ein Leck entdeckt worden. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit. Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums ist die Versorgungssicherheit in Deutschland trotz der Beschädigung gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Importe aus Russland überwiegend direkt nach Deutschland geliefert

WIESBADEN: Russland hat zu Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine noch erhebliche Warenmengen nach Deutschland exportiert. Von den 44,7 Millionen Tonnen in der ersten Jahreshälfte wurden 79,5 Prozent direkt nach Deutschland eingeführt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Es handelte sich vor allem um Erdgas und Erdöl sowie Kohle.

20,5 Prozent der Waren erreichten den deutschen Markt auf Umwegen, die in den allermeisten Fällen über die niederländischen Seehäfen führten. Hier waren Kohle und Erze die wichtigsten Güter.

Vor allem aus den Nachbarländern erreichen die Waren Deutschland überwiegend auf dem direkten Weg. Die Gesamtquote direkter Importe betrug im Beobachtungszeitraum 84 Prozent. Dazu zählen auch Güter, die bei ihrer Lieferung durch andere Staaten transportiert oder lediglich umgeladen werden. Erst wenn es einen Zwischenhandel gibt oder sie anderswo verzollt werden, werden sie als indirekte Importe erfasst.

Südkoreanische Zentralbank hebt erneut Leitzins um 0,5 Prozentpunkte

SEOUL: Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt das Zinsniveau bei derzeit 3 Prozent. Wie die Bank am Mittwoch erklärte, wolle man mit der Maßnahme die anhaltend hohe Inflation eindämmen.

Seit vergangenem August hat die koreanische Zentralbank das Zinsniveau um insgesamt 2,5 Prozentpunkte angehoben. Innerhalb des Führungsgremiums der Notenbank in Seoul gibt es allerdings zunehmend Meinungsverschiedenheiten über das hohe Tempo der Zinserhöhungen. So stimmten bei der jüngsten Anhebung zwei der sieben Vorstandsmitglieder für eine Erhöhung um lediglich 25 Basispunkte anstatt der beschlossenen 50 Basispunkte.

Die Inflation hatte in Südkorea im Juli mit 6,3 Prozent den höchsten Wert seit mehr als zwei Jahrzehnten erreicht. Im Vormonat lag der Anstieg der Verbraucherpreise bei 5,6 Prozent.

Die exportabhängige Volkswirtschaft Südkoreas leidet zunehmend unter der weltweit gesunkenen Nachfrage. Dennoch behält die Zentralbank ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt für dieses Jahr weiterhin bei 2,6 Prozent, geht jedoch davon aus, dass die im August getätigte Prognose von 2,1 Prozent für 2023 nicht erreicht werden kann.

Ölpreise geben weiter nach - Biden kritisiert Saudi-Arabien

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gefallen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Preisrückgänge im frühen Handel aber in Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,78 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 64 Cent auf 88,71 Dollar.

Die Ölpreise sind bereits den dritten Handelstag in Folge unter Verkaufsdruck. US-Präsident Joe Biden hat in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN scharfe Kritik am wichtigen Ölförderland Saudi-Arabien nach der jüngsten Entscheidung zur Förderkürzung des Ölverbunds Opec+ geäußert. Biden sagte, er werde die Beziehungen zu dem führenden Opec-Land überdenken. Saudi-Arabien und Russland gelten als die führenden Kräfte im Ölverbund Opec+.

Außerdem setzten wachsende Konjunktursorgen der Investoren die Notierungen am Ölmarkt unter Druck. Marktbeobachter verwiesen unter anderem auf die jüngste Konjunkturprognose des Internationalen Währungsfonds (IWF). Am Dienstag hatte der IWF seine globale Wachstumsvorhersage für das kommende Jahr auf nunmehr 2,7 Prozent gesenkt.

Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9713 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9723 Dollar festgesetzt.

Kursgewinne gab es hingegen beim britischen Pfund, das am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Die britische Notenbank hatte zuletzt die Stützungskäufe am Anleihenmarkt ausgeweitet, nachdem es zu Kursturbulenzen gekommen war.

Auch beim koreanischen Won zeigten sich am Morgen Kursgewinne, nachdem die Notenbank des Landes am frühen Morgen den Leitzins angehoben hatte. Sie erhöhte den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 3,0 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.