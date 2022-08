Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Anstieg der Einfuhrpreise schwächt sich etwas ab

WIESBADEN: Die Preise von nach Deutschland importierten Gütern sind im Juli schwächer gestiegen, aber der Auftrieb bleibt vergleichsweise hoch. Die Einfuhrpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 28,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im April stiegen sie um 31,7 Prozent, was der stärkste Zuwachs seit 1974 war. Seither hat sich der Preisanstieg abgeschwächt.

Nach wie vor legen die Energiepreise besonders stark zu. Importierte Energie war knapp 132 Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Hauptgrund sind stark steigende Gaspreise, die mehr als dreimal so hoch liegen wie vor einem Jahr. Strom kostet sogar fast viermal so viel. Allein gegenüber Juni erhöhten sich die Preise für importierten Strom um knapp 42 Prozent. Viele Vorleistungsgüter verteuerten sich ebenfalls kräftig.

Die Einfuhrpreise stellen eine von mehreren Preisstufen dar, die auf die Verbraucherpreise wirken. An letzteren richtet die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik aus. Wegen der Inflation hob die EZB ihre Leitzinsen im Juli erstmals seit elf Jahren an. Für die nächste Sitzung in der kommenden Woche wird eine weitere Straffung erwartet.

Ölpreise legen wieder zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel einen Teil ihrer deutlichen Abschläge vom Vortag wettgemacht. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,01 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 92,71 Dollar.

Nach deutlichen Aufschlägen zum Wochenstart waren die Erdölpreise am Dienstag kräftig gefallen. Analysten verweisen schon seit längerem auf teils hohe Preisschwankungen im Tagesverlauf. Ausschlaggebend ist die anhaltende Unsicherheit wegen einer Vielzahl an Risikofaktoren. Dazu zählen neben dem Ukraine-Krieg vor allem aktuelle politische Unruhen in den ölreichen Ländern Irak und Libyen.

Die Nachfrage ist gekennzeichnet durch Konjunkturängste. Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren, darunter die global hohe Inflation, gelten die Wirtschaftsaussichten für weite Teile der Welt als schlecht. Besonders betroffen ist Europa angesichts seiner hohen Abhängigkeit von russischem Erdgas und stark verminderten Gaslieferungen aus Russland.

Euro hält sich über Parität zum US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen etwas mehr als einen US-Dollar gekostet. Im frühen Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0040 Dollar, sie lag also leicht über Parität zur US-Währung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0034 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte schauen Anleger vor allem auf neue Inflationszahlen aus der Eurozone. Die hohe Teuerung dürfte sich nach Prognosen von Analysten weiter beschleunigen. Die EZB steuert daher auf eine erneut deutliche Zinsanhebung zu, wenn sich der geldpolitische Rat in der kommenden Woche trifft. Selbst ein besonders kräftiger Schritt um 0,75 Prozentpunkte gilt nach entsprechenden Äußerungen ranghoher Notenbanker als möglich.

Stimmung in Chinas Wirtschaft bleibt wegen Pandemie angeschlagen

PEKING: Die Stimmung in Chinas Industrie bleibt angesichts der vergleichsweise strengen Corona-Maßnahmen pessimistisch. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im August zwar von 49 Punkten im Vormonat auf 49,4 Punkte, wie das Statistikamt am Mittwoch berichtete. Der Index bleibt damit jedoch unter der Marke von 50 Punkten, was für einen Rückgang der industriellen Tätigkeit spricht. Werte darüber weisen dagegen auf ein Wachstum hin. Chinas Wirtschaft leidet darunter, dass Peking nicht von seiner Null-Corona-Politik abrücken will. Diese hat zum Ziel, jeden Ausbruch des Virus im Keim zu ersticken. Zahlreiche Millionenstädte hatten in diesem Jahr immer wieder harte Corona-Maßnahmen verhängt, um die Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante zu verhindern.

Im Juli war der staatliche Einkaufsmanagerindex, der vor allem die Stimmung in den großen und staatlichen Industriekonzernen erfasst, wegen der Corona-Politik des Landes deutlich unter die 50-Punkte-Marke gerutscht.

Ein vom Wirtschaftsmagazin «Caixin» erhobener Indikator, der sich stärker auf private und mittelständische Firmen konzentriert, fiel im Juli ebenfalls kräftig. Mit einem Wert von 50,4 Punkten deutete er allerdings auf eine Ausweitung hin. Bei der am Donnerstag anstehenden Veröffentlichung für den August gehen Volkswirte von einem weiteren Rückgang auf 50 Zähler aus.

Eigentlich wollte die Regierung in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent erreichen, was immer weniger realistisch erscheint. Experten rechnen wegen der Covid-Restriktionen und der Probleme auf dem Immobilienmarkt nur noch mit 4 Prozent.

Gaslieferung über Nord Stream 1 wie angekündigt gestoppt

MOSKAU/LUBMIN: Wie angekündigt ist die Gaslieferung über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 am frühen Mittwochmorgen gestoppt worden. Laut Website der Nord Stream AG floss in der Stunde von 3 bis 4 Uhr keine nennenswerte Menge mehr. Bereits in der Stunde davor war die Menge demnach gesunken.

Der Staatskonzern Gazprom hatte angekündigt, dass die Lieferungen über die zuletzt wichtigste Route nach Deutschland für russisches Gas wegen Wartungsarbeiten vorübergehend eingestellt werden. Demnach sollen die Lieferungen am frühen Samstagmorgen wieder aufgenommen werden. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte gesagt, die Wartungsarbeiten seien technisch nicht nachvollziehbar. Zuletzt kamen über die Pipeline nur noch etwa 20 Prozent der maximal möglichen Menge. Nach Aussage Gazproms gibt es auch dafür technische Gründe, was unter anderem die Bundesregierung anzweifelt.

Bereits im Juli war die Gaslieferung durch Nord Stream 1 mehrere Tage lang eingestellt worden - damals allerdings wegen alljährlicher Wartungsarbeiten, die die Nord Stream AG als Betreibergesellschaft langfristig angekündigt hatte.