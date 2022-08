Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 24.08.22 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Britischer Gewerkschaftsbund fordert deutlich höheren Mindestlohn

LONDON: Angesichts der hohen Inflation fordert der britische Gewerkschaftsbund TUC eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns auf 15 Pfund (17,80 Euro) pro Stunde. «Alle Angestellten sollten sich einen angemessenen Lebensstandard leisten können», sagte die Generalsekretärin des Trade Union Congress (TUC), Frances O'Grady. Der Mindestlohn in Großbritannien wird jährlich zum 1. April geändert. Derzeit liegt er bei 9,50 Pfund für über 23-Jährige, Jüngere erhalten weniger.

Vor allem explodierende Energiekosten haben die Inflation in Großbritannien auf den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren getrieben. Im Juli erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent. Die Großbank Citi prognostizierte jüngst eine Inflation von 18 Prozent zu Beginn des kommenden Jahres. Die Bank of England stemmt sich mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung und hat ihren Leitzins seit November mehrmals auf zuletzt 1,75 Prozent angehoben.

«Millionen von Niedriglohnarbeitern leben von Lohnzettel zu Lohnzettel und kämpfen darum, über die Runden zu kommen», sagte O'Grady einer Mitteilung vom Dienstagabend zufolge. Mit «atemberaubenden Rechnungen» und steigenden Preisen würden diese Menschen an den Rand ihrer Möglichkeiten gedrängt.

In zahlreichen Branchen kommt es derzeit zu Streiks, weil die Angestellten eine stärkere Lohnerhöhung fordern, die mit der Inflation Schritt hält. Seit Sonntag lassen Arbeiter im wichtigsten Containerhafen Felixstowe die Arbeit ruhen. Bahnangestellte und Lokführer haben bereits mehrmals gestreikt. An diesem Freitag sind Beschäftigte des Postdiensts Royal Mail sowie Journalisten der Zeitung «Daily Mirror» zum Ausstand aufgerufen. Am 5. September beginnen Anwälte - sogenannte Barrister - einen unbefristeten Streik.

Ölpreise geben etwas nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach starken Kursgewinnen im Verlauf der beiden vergangenen Handelstage. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,80 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 93,45 Dollar.

Zu Beginn der Woche hatten Aussagen des saudi-arabischen Energieministers für Auftrieb gesorgt, in denen er eine mögliche Drosselung der Fördermenge durch den Ölverbund Opec+ angedeutet hatte.

Trotz der leichten Gegenbewegung zur Wochenmitte hielten sich die Ölpreise insgesamt auf erhöhtem Niveau. Marktbeobachter verwiesen auf Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 5,6 Millionen Barrel verzeichnet hat.

Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Eurokurs gibt etwas nach - US-Konjunkturdaten im Blick

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach deutlichen Kursgewinnen vom Vortag wieder leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9961 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 0,9927 (Montag: 1,0001) Dollar festgesetzt.

Damit konnte der Euro die Kursgewinne vom Vortag nicht halten, als unerwartet schwache US-Konjunkturdaten den Dollar zeitweise belastet hatten und die Gemeinschaftswährung im Gegenzug fast einen Cent gestiegen war. Im August hatte sich unter anderem die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen deutlich verschlechtert. Die Daten deuten auf eine Rezession hin und lassen der US-Notenbank Fed weniger Spielraum für Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation, was den Kurs der amerikanischen Währung belastet.

Durch die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten ist die konjunkturelle Entwicklung in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt gerückt. Sie dürften daher besonders auf weitere US-Konjunkturdaten achten, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Unter anderem werden Daten zum Auftragseingang in den USA erwartet.