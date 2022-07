Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Inflation steigt in Tschechien auf mehr als 17 Prozent

PRAG: Die Inflation in Tschechien steigt weiter. Die Vebraucherpreise stiegen im Juni um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie die nationale Statistikbehörde CSU am Mittwoch in Prag mitteilte. Im Jahresvergleich zogen die Preise um 17,2 Prozent an. Das war der höchste Wert seit Dezember 1993, als die Teuerungsrate bei 18,2 Prozent lag.

Besonders spürbar war die Teuerung demnach bei Gas und Strom sowie bei Lebensmitteln wie Geflügel, Wurstwaren, Käse und Joghurt, Speiseölen- und Fetten sowie Kartoffeln. Die Preise für Pauschalreisen nahmen gegenüber 2021 um 15,4 Prozent zu.

Der EU-Mitgliedstaat Tschechien hat mit der Krone eine eigene Währung. Um die hohe Inflationsrate zu zügeln, verfolgt die tschechische Nationalbank eine vergleichsweise straffe Geldpolitik. Der Leitzins stieg zuletzt auf sieben Prozent an - den höchsten Wert seit 1999. Der neue Nationalbankpräsident Ales Michl nannte die Senkung der Inflation in einer Erklärung zu seinem Amtsantritt Anfang Juli als eine seiner Prioritäten. Er galt bisher als Gegner der wiederholten Zinserhöhungen.

Brasilien verhandelt mit Russland über Kauf von Diesel

BRASÍLIA/NEW YORK: Brasilien ist dabei, mit Russland neue Geschäfte über den Kauf von Diesel abzuschließen. Dies berichtete etwa die brasilianische Wirtschaftszeitung «Valor Econômico» am Dienstag (Ortszeit). Brasiliens Außenminister sagte der Zeitung zufolge nach einem Treffen des UN-Sicherheitsrates in New York, dass sein Land «so viel, wie wir können» des Kraftstoffs von Russland kaufen wolle. «Wir müssen garantieren, dass es genug Diesel für die brasilianische Landwirtschaft gibt, und für die brasilianischen Fahrer.» Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte am Montag gesagt, dass der Kraftstoff in zwei Monaten in Brasilien ankommen werde. «Russland betreibt weiter Handel mit der ganzen Welt», sagte Bolsonaro dem brasilianischen Nachrichtenportal «G1» zufolge.

Außenminister França sagte in New York, Russland sei ein «strategischer Partner Brasiliens. Wir sind Partner in der Gruppe der Brics-Staaten.» Außerdem hänge man stark von Düngemitteln aus Russland und Belarus ab. «Und klar, Russland ist ein großer Lieferant von Öl und Gas. Das können Sie Deutschland fragen, das können Sie Europa fragen.» In Brasilien sei Diesel eben knapp.

Ein Besuch in Russland - inklusive Treffen mit Putin im Februar - sollte laut Bolsonaro der Verbesserung der Handelsbeziehungen dienen. Brasilien ist weltweit einer der führenden Agrarproduzenten. Bolsonaro ist vor der Präsidentenwahl in Brasilien im Oktober auch an niedrigen Kraftstoffpreisen gelegen.