Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Ölpreise geben etwas nach

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Ölmarkt zuvor drei Handelstage in Folge gestiegen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,66 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 111,53 Dollar.

Zuvor hatten Angebotssorgen den Ölpreisen noch deutlichen Auftrieb verliehen. In Libyen die Ölexporte gesunken. In dem nordafrikanischen Förderstaat kam es zuletzt zu Ausfällen, weil die Produktion wegen politischer Proteste im Osten des Landes eingestellt wurde.

Am Dienstagabend war außerdem bekannt geworden, dass die US-Ölreserven in der vergangenen Woche gesunken waren. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte einen Rückgang der Lagerbestände um 3,8 Millionen Barrel gemeldet. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

Eurokurs gibt zum US-Dollar weiter etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Mittwoch gefallen und hat damit an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Allerdings gab der Kurs am Morgen nur noch leicht nach und die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,0513 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0561 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt steht die Entwicklung der Verbraucherpreise im Mittelpunkt des Interesses. Wegen der hohen Inflation hat die EZB von Juli an Zinserhöhungen signalisiert. Am Nachmittag werden Daten zu den Verbraucherpreisen in Deutschland erwartet. Am Markt wird damit gerechnet, dass die deutsche Inflationsrate im Juni unverändert bei 7,9 Prozent liegt.

Am Morgen hat bereits das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen Preisdaten veröffentlicht und eine Inflationsrate von 7,5 Prozent im Juni gemeldet. Im Vormonat hatte die Inflation in dem Bundesland noch bei 8,1 Prozent gelegen. Die Daten aus NRW zählen zu den Kennzahlen, aus denen das Statistische Bundesamt die erste Schätzung zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland insgesamt ermittelt. Sie liefern damit einen Hinweis, dass die deutsche Inflationsrate geringer als erwartet ausfallen könnte.

Umfrage: Geschäft mit Japan für deutsche Unternehmen immer wichtiger

TOKIO: Das Geschäft deutscher Unternehmen mit Japan und aus Japan heraus gewinnt angesichts des Krieges in der Ukraine an Bedeutung. Einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zufolge ist der Anteil der befragten deutschen Unternehmen, die ihre Asien-Zentrale in Japan haben, gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozentpunkte gestiegen. «Gerade in der aktuellen Phase der Unsicherheit und Neuausrichtung der Weltwirtschaft gilt Japan als ein Stabilitätsanker und wichtiger Kooperations- und Wertepartner in Asien», sagte Marcus Schürmann, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Japan.

In der Umfrage gaben 17 Prozent der deutschen Unternehmen in Japan an, direkt von Russlands Angriffskrieg und den erlassenen Sanktionen sowie Gegensanktionen betroffen zu sein. 74 Prozent seien indirekt betroffen, besonders durch die begrenzte Verfügbarkeit von und gestiegenen Preise für Rohstoffe und Vorprodukte sowie Probleme in der Lieferkette. Dennoch erwarten drei Viertel der deutschen Unternehmen in diesem Jahr steigende Umsätze, mehr als die Hälfte zudem steigende Gewinne in Japan. Für das kommende Jahr seien die Prognosen der befragten Unternehmen noch positiver, hieß es weiter.

Wie aus der Umfrage weiter hervorgeht, kooperieren inzwischen 58 Prozent der befragten deutschen Unternehmen mit japanischen Unternehmen auf Drittmärkten bei gemeinsamen Projekten. Sie nutzten dabei deren traditionell gute Marktzugänge, insbesondere in Asien, hieß es. «Diese Entwicklung unterstreicht nachdrücklich die strategische Bedeutung Japans für deutsche Unternehmen. Der Russland-Ukraine-Krieg hat zu einer Neubewertung der Risikoposition multinational tätiger deutscher Unternehmen geführt», erklärte Andreas Glunz, Bereichsvorstand International Business bei der KPMG.

Zu den besonderen Stärken Japans zählten die befragten deutschen Unternehmen die wirtschaftliche Stabilität Japans, die Vertrauenswürdigkeit der Geschäftsbeziehungen sowie die Sicherheit und soziale Stabilität. Allerdings beklagten 81 Prozent einen deutlichen Mangel bei der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte.