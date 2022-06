Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Deutsche Industrie steigert Produktion leicht

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im April leicht gesteigert.

Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Experten hatten mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent gerechnet. «Die deutsche Industrieproduktion wird derzeit durch den russischen Angriffskrieg gedämpft», kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium.

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 121,13 Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg um 67 Cent auf 120,08 Dollar.

Euro fällt unter 1,07 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und ist unter die Marke von 1,07 Dollar gefallen. Druck kam von der US-Währung, die gegenüber vielen anderen Währungen aufwertete. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0685 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0662 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte dürften Anleger Produktionsdaten aus der deutschen Industrie im Auge behalten. Am Dienstag waren Auftragszahlen aus dem produzierenden Gewerbe schwach ausgefallen. Die deutsche Industrie leidet seit längerem unter Lieferengpässen und gestiegenen Rohstoffpreisen. Der Dienstleistungssektor schlägt sich besser, weil er von der entspannteren Corona-Lage profitiert.