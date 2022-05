Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Ölpreise legen deutlich zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,33 US-Dollar. Das waren 2,87 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,47 Dollar auf 102,23 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge mit der günstigeren Corona-Lage in China erklärt. Die Metropolen Peking und Shanghai meldeten zuletzt weniger Infektionen. Damit rückt die Möglichkeit geringerer Corona-Beschränkungen in den Blick. Seit Wochen geht die chinesische Führung mit scharfen Ausgangssperren gegen das sich ausbreitende Virus vor. Die Binnenkonjunktur und der Ölverbrauch werden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.

Wenngleich sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen schwer taten, eine klare Richtung zu finden, liegen sie auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus etwa 35 Prozent. Ausschlaggebend sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland, das einer der weltgrößten Ölförderer ist.

Eon verdient wegen höherer Strompreise weniger

ESSEN: Der Energiekonzern Eon ist wie erwartet mit einem Ergebnisrückgang ins Jahr gestartet. Das deutsche Netzgeschäft konnte zwar zulegen, dies wurde jedoch durch negative Effekte in anderen Ländern kompensiert. Unter anderem gab es Belastungen durch höhere Beschaffungskosten, die erst nach dem ersten Quartal an die Kunden weitergegeben werden können, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Vorstand bestätigte seine Jahresziele für 2022. Von Finanzchef Marc Spieker hieß es: «Wir sind trotz der Herausforderungen im ersten Quartal auf Kurs.»

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) ging im ersten Quartal um gut 14 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zurück. Unterm Strich blieb ein bereinigter Konzernüberschuss von 679 Millionen Euro und damit 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Euro stabil über 1,05 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwochmorgen stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0540 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0554 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Preisentwicklung in den USA. Die Regierung veröffentlicht Inflationszahlen für den Monat April. Es wird erwartet, dass die Inflationsrate auf hohem Niveau leicht zurückgeht. Die US-Notenbank Fed stemmt sich bereits mit Zinsanhebungen gegen die Teuerung, die zuletzt auf einem rund 40-jährigen Höchststand gelegen hat.

Auch in Europa dürften die Themen Inflation und Geldpolitik präsent bleiben. Unter anderem will sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. Die EZB hat zuletzt deutlichere Hinweise auf anstehende Zinsanhebungen gegeben, sie dürfte aber wesentlich vorsichtiger vorgehen als die Federal Reserve. Die EZB erklärt ihre Zurückhaltung unter anderem mit der robusteren US-Konjunktur.

Erzeugerpreise in China ziehen weiter an

PEKING: Der Anstieg der Erzeugerpreise in China hat sich im April etwas verlangsamt, bleibt aber auf hohem Niveau. Der Preisindex für die Hersteller stieg im April im Vergleich zum Vorjahr um 8,0 Prozent, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Der Anstieg fiel damit etwas höher aus, als Experten im Schnitt erwartet hatten. Er blieb aber - wie schon in den ersten drei Monaten des Jahres - im einstelligen Bereich. Davor waren die Erzeugerpreise teils zweistellig gestiegen, der Anstieg im Oktober um 13,5 Prozent war der höchste seit 26 Jahren. Gründe sind unter anderem der starke Preisschub bei Rohstoffen und gestörte Lieferketten.

Die chinesische Regierung versucht, die Corona-Pandemie durch rigide Maßnahmen einzudämmen. Dies führt zu Problemen in der Produktion unter anderem bei Lebensmittelherstellern. Da viele Menschen wegen der Lockdowns in vielen großen Städten Lebensmittel horten, sorgte das auch für einen stärkeren Auftrieb bei den Verbraucherpreisen. Diese zogen im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent an. Im März hatten sie noch um 1,5 Prozent zugelegt. Experten hatten zwar mit einer Beschleunigung des Anstiegs gerechnet, dabei aber im Schnitt nur ein Plus von 1,8 Prozent auf dem Zettel.