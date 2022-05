Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Exporte im März gegenüber Vormonat gesunken

WIESBADEN: Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges haben im März erste Spuren in der deutschen Exportbilanz hinterlassen. Zwar legten die Warenausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, gegenüber dem Vormonat Februar sanken sie kalender- und saisonbereinigt aber um 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Die Ausfuhren nach Russland brachen wegen der Sanktionen und anderer Maßnahmen zur Exportbeschränkung binnen Monatsfrist um 62,3 Prozent auf 0,9 Milliarden Euro ein. Die Importe aus der Russischen Föderation gingen lediglich um 2,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zurück. Russland liefert vor allem Rohstoffe und Energie.

Insgesamt exportierte Deutschland im März 2022 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 120,6 Milliarden Euro. Das waren 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Importe stiegen um 20,3 Prozent auf 117,4 Milliarden Euro.

Im vergangenen Jahr hatten Deutschlands Exporteure den Einbruch in der Corona-Krise mit einem Rekordergebnis mehr als wettgemacht. In diesem Jahr drohen die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und die Sanktionen den deutschen Exportmotor ins Stottern zu bringen. Neben direkten Einbußen im Geschäft mit Russland und der Ukraine dürfte Ökonomen zufolge eine Verschärfung der Lieferengpässe und der Mangel bei Vorprodukten bremsend wirken. Zusätzlich belasten die Corona-Lockdowns in China.

SPD-Politiker Roth begrüßt angestrebten Boykott von russischem Öl

BERLIN/BRÜSSEL: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, begrüßt den von der EU angestrebten Importstopp für russisches Öl. «Dass die EU jetzt endlich ein Ölembargo beschließt mit einer Roadmap + verbindlichen Zeitfenstern für alle Mitgliedstaaten finde ich gut + entspricht dem Vorschlag, den ich gemeinsam mit anderen gemacht habe», schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch bei Twitter. «Wir sollten die Öllieferungen jetzt schnellstmöglich stoppen.» Roth schrieb weiter: «Dass 2 Mitgliedstaaten deutlich länger russisches Öl beziehen, ist ärgerlich, aber das Signal bleibt wichtig+klingelt bestimmt in Putins Ohren. Er verliert mit der EU seinen mit Abstand wichtigsten Markt. Kurzfristig kann er das auf dem Weltmarkt auch nicht kompensieren.»

Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst einen Vorschlag für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen gemacht, das auch den Öl-Boykott vorsieht. Um den Ländern Zeit für die Umstellung geben, soll es Übergangsfristen geben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte die Pläne am Mittwoch in Straßburg offiziell vorstellen.

Euro vor US-Zinsentscheid bei 1,05 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed stabil bei 1,05 Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0510 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0556 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richten sich die Blicke auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Fed am Abend ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im Jahresverlauf dürften zahlreiche Zinsschritte folgen. Neben der Zinsentscheidung wird ein Plan zur Abschmelzung der auf fast neun Billionen Dollar angeschwollenen Fed-Bilanz erwartet.

Hintergrund der raschen geldpolitischen Straffung in der größten Volkswirtschaft der Welt ist die Inflation, die auf dem höchsten Stand seit gut 40 Jahren liegt. Ausschlaggebend sind vor allem erhebliche Verspannungen im Welthandel, ausgelöst durch die Pandemie und verstärkt durch den Ukraine-Krieg sowie die Auswirkungen der Corona-Politik Chinas.

Erdöl - wichtigster Rohstoff der modernen Industriegesellschaft

BERLIN: Es ist viele Millionen Jahre alt, lagert tief in der Erde und gilt als wichtigster fossiler Rohstoff der modernen Industriegesellschaft: Erdöl steckt in vielen Dingen, die wir jeden Tag nutzen. Es spielt nicht nur eine Schlüsselrolle bei der Produktion von Treibstoffen. Für viele Farben, Lacke, Kunststoffe, Reinigungsmittel, Medikamente, Kleidung und Kosmetika bildet Erdöl die Basis.

Unbehandeltes Öl beinhaltet knapp 90 Prozent Kohlenstoff, etwa 10 Prozent Wasserstoff und geringe Mengen an Schwefel, Stickstoff und Sauerstoff. Rohöl zählt nach Angaben des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie mit über 17.000 Bestandteilen zu den komplexesten Mischungen organischer Stoffe, die auf der Erde in natürlicher Weise vorkommen. Zum Transport wird es von leichten Gasen befreit und damit stabilisiert.

Die Vorräte sind begrenzt und auf der Erde ungleich verteilt. In Deutschland etwa wurden 2021 nur rund 1,8 Millionen Tonnen Erdöl gefördert, aber etwa 81 Millionen Tonnen importiert. Davon kamen 35 Prozent aus Russland. Diese etwa 28 Millionen Tonnen entsprechen nahezu den geschätzten Erdölreserven hierzulande. Russland hat deutlich mehr Ressourcen: Nach Daten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe lag das Riesenland im Jahr 2020 mit knapp 85 Milliarden Tonnen auf Rang zwei hinter den USA (118 Milliarden Tonnen).

Erdöl wird nicht nur zum Tanken und Heizen benötigt, sondern auch zur Herstellung zahlloser Produkte, darunter Bau-, Schaum- und Isolierstoffe. Es ist aber auch in Waschmittel, Spielwaren oder Textilfasern zu finden. Der britische Ölkonzern BP gibt an, wie viel in einem Wohnzimmer stecken kann: Ein Regal aus Pressspan enthält demnach etwa 7,5 Liter, ein Fernseher 2,4 Liter und in einer Couch stecken sogar rund 59 Liter Erdöl.