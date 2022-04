Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Deutsche Industrie erhält weniger Aufträge

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Februar deutlich weniger Aufträge erhalten als im Vormonat.

Gegenüber Januar gingen die Bestellungen um 2,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Experten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings um lediglich 0,2 Prozent. Der Rücksetzer folgt auf einen deutlichen Anstieg im Januar, der kräftiger ausfiel als bisher bekannt. Zudem verweisen die Statistiker auf den hohen Auftragsbestand, der sich mit dem jetzigen Rückgang etwas normalisiert habe.

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel wenig bewegt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 106,96 Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI stieg geringfügig auf 102,03 Dollar. Nach teils starken Preisschwankungen in den vergangenen Wochen haben sich die Preise zuletzt etwas stabilisiert, allerdings auf hohem Niveau. Für Auftrieb sorgt der Krieg Russlands gegen die Ukraine und das dadurch stark eingetrübte Verhältnis Russlands mit dem Westen.

Euro bei knapp 1,09 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0891 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor etwa einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0969 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro zuletzt durch den auf breiter Front aufwertenden Dollar. Die US-Währung profitierte von Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Fed-Direktorin Lael Brainard hatte sich am Vortag angesichts der hohen Inflation für eine rasche geldpolitische Normalisierung ausgesprochen. Brainards Worte haben Gewicht, sie ist die designierte Vizechefin der Fed. Der Dollar legte nach ihren Äußerungen zu, andere Währungen wie der Euro gaben nach.

Auch am Mittwoch dürfte die US-Geldpolitik eine große Rolle an den Finanzmärkten spielen. Am Abend veröffentlicht die Fed ihre Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung. Fachleute rechnen mit Hinweisen auf das Tempo der künftigen geldpolitischen Straffung. Im Mittelpunkt steht die erwartete Verringerung der billionenschweren Notenbankbilanz. Brainard sprach sich am Vortag für eine zügige Verringerung beginnend im Mai aus.

Bundesbank sieht Übererfüllung von Russland-Sanktionen durch Banken

DÜSSELDORF: Die Bundesbank hat deutsche Geldinstitute dafür kritisiert, Strafmaßnahmen gegen Russland zu streng auszulegen. «Wir sehen hier und da, dass Sanktionen übererfüllt werden«, sagte Vorstand Joachim Wuermeling dem «Handelsblatt» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Institute dürften aus Furcht vor Verstößen nicht pauschal Bürger mit russischem Hintergrund ausschließen. «Finanzinstitute müssen aufpassen, Maß und Mitte zu wahren und niemanden unbeabsichtigt zu benachteiligen.»

Besorgt zeigte sich Wuermeling über Wohnungsbaukredite, die wegen steigender Preise für die Banken risikoreicher geworden seien. Der Markt werde immer verwundbarer. Kredite mit einer Zinsbindung von über zehn Jahren machten die Hälfte der Wohnungsbaukredite privater Haushalte aus. «Mitten in einer Zinswende hätten Banken also noch für einige Jahre sehr niedrig verzinste Kredite in ihren Bilanzen, müssten aber für die Refinanzierung schon höhere Zinsen bezahlen.» Falls sich weitere übermäßige Risiken aufbauten, behalte man sich vor, die Kapitalpuffer für Banken anzupassen oder andere Instrumente zu nutzen, sagte Wuermeling.