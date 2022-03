Nachrichten aus der Wirtschaft am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 30.03.22 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Habeck appelliert an Verbraucher: Energie einsparen

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat an die Verbraucher appelliert Gas einzusparen. Jede eingesparte Kilowattstunde Energie helfe, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Die Ausrufung der ersten Stufe des Notfallplans Gas sei eine Vorsorgeentscheidung. Die EU-Kommission sei darüber informiert worden.

Habeck verwies auf Drohungen Russlands, russische Gaslieferungen nach Westeuropa nur noch in Rubel zu akzeptieren. Deutschland werde darauf vorbereitet sein. «Wir werden keinen Bruch der Lieferverträge akzeptieren», sagte der Minister.

Umfrage: Knapp die Hälfte rechnet mit Gas-Lieferstopp durch Russland

BERLIN: Knapp die Hälfte der Bundesbürger rechnet damit, dass Russland die Gaslieferungen unter anderem an Deutschland einstellen könnte. Bei einer Umfrage des Instituts Yougov gaben 49 Prozent der über 1700 Befragten an, dass Russland ihrer Einschätzung nach Gaslieferungen an die G7-Staaten einstellen wird, wenn die Staatengemeinschaft sich weigert, künftig Gaslieferungen nur noch in Rubel abzurechnen. 35 Prozent glauben dies nicht. 17 Prozent machten den Angaben vom Mittwoch zufolge keine Angabe.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche angekündigt, Gaslieferungen an «unfreundliche Staaten» nur noch in Rubel abzurechnen. Die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) hat dem eine Absage erteilt.

Ölpreise legen leicht zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 110,98 US-Dollar. Das waren 75 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 65 Cent auf 104,89 Dollar.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dominiert nach wie vor den Rohölmarkt. Zuletzt hatten Annäherungssignale zwischen den Kriegsparteien für deutlich fallende Erdölpreise gesorgt. Allerdings trifft die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, in der Ukraine und im Westen auf Skepsis.

Für Druck am Ölmarkt sorgt auch das weiterhin rigorose Vorgehen Chinas gegen die Corona-Pandemie. In dieser Woche hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Finanzmetropole Shanghai in einen Teil-Lockdown geschickt, was die ohnehin fragile Binnenkonjunktur zusätzlich belastet. China ist eines der weltweit größten Energieverbrauchsländer.

Euro kostet mehr als 1,11 Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel über der Marke von 1,11 Dollar notiert.

Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1110 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1085 Dollar festgesetzt. Der Euro hat zuletzt von der besseren Stimmung auf den Aktienmärkten profitiert.

Umfrage: Bargeld oder Karten beim Bezahlen weiterhin weit verbreitet

FRANKFURT/MAIN: Die Menschen in Deutschland setzen beim Bezahlen an der Ladenkassen einer Umfrage zufolge weiterhin vor allem auf Bargeld oder physische Bank- und Kreditkarten. Bei einer Yougov-Befragung gaben lediglich 12 Prozent an, in den vergangenen drei Monaten eine Zahlung kontaktlos mit einer digitalen Geldbörse zum Beispiel mit dem Smartphone in einem Geschäft erledigt zu haben, und nicht mit einer physischen Karte. Im Nachbarland Frankreich waren es ebenfalls 12 Prozent. Spitzenreiter in Europa war hier Dänemark (31 Prozent). Anders ist das Bild demnach in vielen asiatischen Ländern.

Am häufigsten gaben Befragte aus Hongkong (53 Prozent), aus Indien (43 Prozent) sowie aus China und Singapur (jeweils 42 Prozent) an, innerhalb der vergangenen drei Monate einmal kontaktlos mobil mit einer digitalen Geldbörse gezahlt zu haben.

In Deutschland sagten 69 Prozent der mehr als 1000 Befragten, dass sie im selben Zeitraum eine Zahlung mit Bargeld geleistet hätten. Angeführt wird hier die Liste der 18 untersuchten Märkte von Verbraucherinnen und Verbrauchern aus Singapur (73 Prozent) und Spanien (71 Prozent). In Großbritannien waren es ebenfalls 69 Prozent. Yougov befragte im Dezember mehr als 20.000 Personen ab 18 Jahren in 18 Märkten weltweit.