Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Inflation steigt wieder über die Marke von fünf Prozent

WIESBADEN: Ein erneuter Energiepreissprung hat die Inflation in Deutschland im Februar wieder die Marke von fünf Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber Februar 2021 um 5,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Im Januar 2022 hatte die jährliche Teuerungsrate bei 4,9 und im Dezember 2021 bei 5,3 Prozent gelegen. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Februar um 0,9 Prozent.

«Die coronabedingten Effekte werden zunehmend überlagert durch die Auswirkungen des Angriffs von Russland auf die Ukraine», erläuterte Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. Die aktuellen Preissteigerungen, insbesondere bei den Mineralölprodukten, spiegelten sich in den Februarergebnissen aber noch nicht wider.

Russlands Angriff auf die Ukraine hatte Preise für Rohöl und Erdgas zusätzlich angeheizt. Manche Ökonomen rechnen inzwischen damit, dass in den nächsten Monaten bei der Teuerungsrate eine Sieben vor dem Komma stehen könnte. Eine höhere Inflation schwächt die Kaufkraft von Verbrauchern, weil sie sich für einen Euro dann weniger kaufen können als zuvor.

Im Februar kostete Sprit 25,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl verteuerte sich um 52,6 Prozent, Erdgas um 35,7 Prozent und Strom um 13,0 Prozent. Dabei wirkte sich auch die zu Jahresbeginn gestiegene CO2-Abgabe von 25 Euro auf 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid aus. Ohne Berücksichtigung der Energie hätte die Inflationsrate im Februar den Angaben zufolge bei 3,3 Prozent gelegen.

Ölpreise stabil auf hohem Niveau

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen auf hohem Niveau stabilisiert. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,87 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Umfang auf 106,56 Dollar.

Diese Woche war für den Ölmarkt denkwürdig. Zu Wochenbeginn waren die Preise sprunghaft gestiegen, weil wegen des Ukraine-Kriegs die Furcht vor Erdölknappheit umging. Einfuhrverbote russischen Rohöls seitens der USA und - mit späterer Wirkung - Großbritanniens kamen hinzu. Ab der Wochenmitte setzte jedoch eine Gegenbewegung ein, die Ölpreise fielen auf das aktuelle Niveau.

Preisbewegungen wie zuletzt hat man am Erdölmarkt selten gesehen. Zu Wochenbeginn wurden die höchsten Preise seit dem Jahr 2008 markiert. Ein Fass Brent kostete bis zu rund 139 Dollar, ein Barrel WTI wurde zu gut 130 Dollar gehandelt. Viele Experten aus großen Banken haben mittlerweile ihre Preisprognosen für dieses Jahr deutlich angehoben. Die Kriegspartei Russland ist einer der größten Ölproduzenten der Welt.

Euro bei rund 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitagmorgen an der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1005 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1084 Dollar festgesetzt.

Auch zum Wochenausklang dürfte der Ukraine-Krieg an den Finanzmärkten im Mittelpunkt stehen. Zuletzt hatte für Ernüchterung gesorgt, dass ein Vermittlungsversuch der Türkei keine wesentlichen Ergebnisse gebracht hat.

Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang zwar einige auf dem Programm, allerdings eher aus der zweiten Reihe, mit meist geringerer Marktrelevanz. Wegen des Ukraine-Kriegs spielen Wirtschaftsdaten derzeit eine geringere Rolle als sonst.

Ein Auge dürften Anleger auf Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien werfen. Am Donnerstag hatte die EZB wegen der hohen Inflation eine raschere Verringerung ihrer konjunkturstützenden Wertpapierkäufe beschlossen. Aus den Reihen der Notenbank äußern sich vor dem Wochenende einige Vertreter.

China will Wirtschaft mit Steuersenkungen ankurbeln

PEKING: China will seiner Wirtschaft mit der Senkung von Steuern und Abgaben unter die Arme greifen. Dies sei das fairste, direkteste und effektivste Instrument, um Unternehmen zu helfen, sagte Chinas Ministerpräsident Li Keqiang am Freitag zum Abschluss des chinesisches Volkskongresses in Peking. Besonders kleine Unternehmen sollen demnach von den Plänen der Regierung profitieren. Der Dünger müsse bis zur Wurzel reichen, nur dann könne die Pflanze wachsen, sagte Li Keqiang, der vor «Abwärtsrisiken», «Komplikationen» und «Unsicherheiten» für die chinesische Wirtschaft warnte.

Der Volkskongress hatte zum Abschluss seiner diesjährigen Sitzung die ehrgeizige Wachstumsvorgabe der Regierung von 5,5 Prozent für dieses Jahr gebilligt. Das Wachstumsziel gilt angesichts der Unsicherheiten auch durch den Ukraine-Krieg als überraschend ambitioniert. Es liegt über den Erwartungen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der im Januar 4,8 Prozent für China vorhergesagt hatte.