Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Export trotz Bremsspuren weiter auf Erholungskurs

WIESBADEN: Der deutsche Export ist zu Jahresanfang trotz Bremsspuren auf Erholungskurs geblieben. Im Januar wurden Waren im Wert von 116,9 Milliarden Euro ins Ausland geliefert. Das waren 7,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Importe stiegen um 22,1 Prozent auf 107,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt allerdings um 2,8 Prozent und die Importe um 4,2 Prozent.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen dürften nach Einschätzung der deutschen Wirtschaft das Wachstum in diesem Jahr bremsen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kappte bereits seine Exportprognose. Das bisher prognostizierte Exportwachstum von sechs Prozent für 2022 ist aus seiner Sicht nicht mehr zu schaffen. Bereits vor dem Krieg habe es weltweite Lieferprobleme und Engpässe gegeben, die jetzt verstärkt worden seien. Dazu belasteten die westlichen Sanktionen gegen Russland, die von der deutschen Wirtschaft unterstützt würden, auch deutsche Firmen.

Im vergangenen Jahr hatten Deutschlands Exporteure den Einbruch in der Corona-Krise mit einem Rekordergebnis mehr als wettgemacht.

Ölpreise bleiben unter mehrjährigen Höchstständen

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht zugelegt, sind aber deutlich unter ihren jüngst markierten mehrjährigen Höchstständen geblieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 110,92 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Textas Intermediate (WTI) stieg um 94 Cent auf 108,61 Dollar.

Am Vortag hatten die Notierungen mehrjährige Höchststände von fast 120 Dollar (Brent) und rund 116 Dollar (WTI) erreicht. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Furcht vor Lieferausfällen aus Russland, entweder aufgrund westlicher Sanktionen oder eines russischen Lieferstopps. Daneben dürften russische Verkäufer schon jetzt nur schwer Abnehmer für ihr Erdöl finden. Ein Grund dafür sind rechtliche Risiken wegen der Sorge möglicher weiterer Sanktionen.

In den vergangenen Tagen haben die Rohölpreise immer wieder mehrjährige Höchststände markiert. Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht die globale Energiesicherheit bedroht, ihre Mitglieder geben Teile ihrer strategischen Ölreserve frei. Der Ölverbund Opec+ setzt seinen Kurs schrittweiser und moderater Förderausweitungen unbeirrt fort.

Nachrichten zu den Atomgesprächen mit dem Iran sorgten zuletzt für etwas Entlastung am Ölmarkt. Trotz laufender Vorbereitungen für den Abschluss der Atomverhandlungen mit dem Iran am Wochenende ist ein Durchbruch laut Diplomaten noch nicht garantiert. Die Gespräche zur Wiederherstellung des Atompaktes von 2015 seien zwar bereits in der Endphase, doch es gebe noch ungelöste Fragen, schrieb der EU-Diplomat Enrique Mora, der die Verhandlungen mit dem Iran und den Vereinigten Staaten in Wien koordiniert. «Wir sind definitiv noch nicht am Ziel», schrieb er am Donnerstagabend auf Twitter.

Euro fällt bis auf rund 1,10 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist auf den tiefsten Stand seit Mitte 2020 gefallen. In der Nacht auf Freitag sank die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1010 US-Dollar. Am Morgen kostete sie mit 1,1030 Dollar kaum mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1076 Dollar festgesetzt.

Unter Druck geriet der Euro in der Nacht, nachdem auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ein Feuer ausgebrochen war. Das Feuer soll mittlerweile gelöscht worden sein, es sollen keine kritischen Systeme betroffen sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer.

Als sicher geltende Währungen wie der US-Dollar, der japanische Yen oder der Schweizer Franken wurden aufgrund des Vorfalls verstärkt gesucht. Der Euro geriet im Gegenzug unter Druck.

Neben dem Krieg in der Ukraine dürften Marktteilnehmer Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Blick haben. Die Regierung veröffentlicht am Nachmittag ihren monatlichen Jobbericht. Angesichts der Geschehnisse in der Ukraine dürften die Daten aber weniger Beachtung als sonst finden.

Von China unterstützte AIIB stoppt Aktivitäten in Russland

PEKING: Die von China mitbegründete und in Peking ansässige Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) legt alle Aktivitäten in Bezug auf Russland und Belarus auf Eis.

Vor dem Hintergrund des «sich entfaltenden Krieges» in der Ukraine habe das Management beschlossen, «dass alle Aktivitäten in Bezug auf Russland und Belarus ausgesetzt und überprüft werden», hieß es in einer Mitteilung des Instituts am Donnerstag. Die AIIB sei eine multilaterale Organisation in deren Mittelpunkt die «Einhaltung des Völkerrechts» stehe. Neben China ist auch Russland ein Gründungsmitglied der Entwicklungsbank, die als ein pozentieller Rivale der Weltbank angesehen wird. Die AIIB wurde 2016 gegründet und hat nach eigenen Angaben 105 Mitglieder.

Auch Börsen in Hongkong und China deutlich niedriger

HONGKONG/SHANGHAI: Nach den starken Verlusten an der asiatischen Leitbörse in Tokio sind auch die Aktienmärkte in Hongkong und China deutlich schwächer in den Tag gestartet. Zuvor hatten Berichte über Kämpfe nahe Europas größtem Atomkraftwerk in der Ukraine für Besorgnis gesorgt.

Der Hang Seng Index in Hongkong lag knapp eine Stunde nach Handelsbeginn mit 2,14 Prozent bei 21986 Punkten. Auch die Börse in Shanghai notierte zum Handelsstart um 0,61 Prozent niedriger. Der Composite Index lag bei 3459 Punkten. In der südchinesischen Metropole Shenzhen ging der Component Index um 0,85 Prozent auf 13089 Punkte zurück.

Russlands Ratingnote sinkt weiter - S&P sieht erhöhtes Ausfallrisiko

NEW YORK: Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat Russlands Kreditwürdigkeit aufgrund neuer westlicher Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine weiter abgestuft. Die Bonitätsnote sei angesichts gestiegener Ausfallrisiken der Anleihen von «BB+» auf «CCC-» gesenkt worden, teilte S&P am Donnerstag (Ortszeit) in New York mit. Erst am vergangenen Freitag hatten die Kreditwächter die Bewertung in den sogenannten Ramschbereich für spekulative Anlagen abgestuft. Nun ging es weitere acht Stufen nach unten - das Rating liegt nur noch knapp über der Kategorie für Zahlungsunfähigkeit.

«Die Abstufung folgt auf Maßnahmen, von denen wir glauben, dass sie das Risiko eines Zahlungsausfalls wahrscheinlich wesentlich erhöhen werden», begründete die Ratingagentur ihre Entscheidung mit Blick auf die jüngste Sanktionsrunde. S&P geht davon aus, dass Russlands Kreditwürdigkeit stark unter Druck bleibt und in den kommenden Wochen weiter gesenkt werden könnte. Auch die zwei anderen großen Ratingagenturen Fitch und Moody's hatten Russlands Bonität diese Woche auf Ramschniveau abgestuft. Als kritisch gilt besonders der durch die Sanktionen beschränkte Zugriff auf Währungsreserven.