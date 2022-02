Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Gazprom: Russischer Gastransit durch Ukraine nach Europa läuft weiter

MOSKAU/KIEW: Ungeachtet des Angriffs auf die Ukraine setzt Russland eigenen Angaben zufolge den Gastransit durch das Nachbarland nach Europa fort. Ein Sprecher des russischen Staatskonzerns Gazprom sagte am Freitag der Agentur Interfax zufolge: «Gazprom liefert russisches Gas für den Transit durch das Gebiet der Ukraine im regulären Modus und gemäß den Anforderungen europäischer Verbraucher.» Am Freitag seien das insgesamt 103,8 Millionen Kubikmeter Gas.

Angesichts des russischen Einmarsches in die Ukraine hatten zuletzt im Westen Sorgen um die Sicherheit der eigenen Energieversorgung zugenommen. Die Ukraine - einst größtes Transitland für Gas nach Europa - betreibt noch immer ein rund 38.000 Kilometer langes Gasnetz. Die Ex-Sowjetrepublik befürchtete zuletzt vor allem, dass ihr durch die Inbetriebnahme der derzeit auf Eis gelegten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wichtige Transitgebühren verloren gehen könnten.

Bundesregierung setzt Hermes-Bürgschaften für Russland aus

BERLIN: Die Bundesregierung erschwert deutschen Unternehmen Geschäfte mit Russland. Sogenannte Hermes-Bürgschaften und Investitionsgarantien für Russland seien bis auf weiteres ausgesetzt, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag auf Anfrage. Bei Investitionsgarantien gehe es um Exporte aus Deutschland nach Russland und deutsche Direktinvestitionen dort. Zuvor hatte das «Handelsblatt» über den Schritt berichtet.

Hermes-Bürgschaften sind staatliche Garantien, mit denen der Bund Geschäfte von Exporteuren gegen einen wirtschaftlich und politisch bedingten Forderungsausfall absichert. Der Bund übernimmt damit zu einem großen Teil das Risiko eines Zahlungsausfalls.

Ölpreise legen weiter zu

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Die am Vortag noch markierten Höchststände seit 2014 deutlich jenseits der 100-Dollar-Marke aber wurden noch nicht erreicht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg um 2,03 US-Dollar auf 101,11 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 1,78 Dollar auf 94,60 Dollar zu.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das beherrschende Thema an den Rohstoffmärkten. Am Donnerstag waren die Erdölpreise in einem sehr nervösen Markt zeitweise um mehr als neun Prozent in die Höhe geschnellt, weil Anleger eine Verknappung des für die Weltwirtschaft wichtigen Rohstoffes fürchteten. An Tag zwei des russischen Angriffs meldete die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew durch die russischen Invasoren.

Mit Blick auf die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland haben die Europäische Union (EU) und die USA umfangreiche Sanktionen auf den Weg gebracht, zu dem viel diskutierten Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ist es aber noch nicht gekommen. Der hätte Experten zufolge auch weitreichende Folgen für viele Banken in der EU. Unter Händlern wuchs die Sorge, dass die finanziellen Sanktionen gegen Russland auch die weltweite Kraftstoffversorgung behindern könnten.

Eurokurs stabil über 1,12 US-Dollar - Krieg in der Ukraine im Fokus

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Freitagmorgen weiter stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt zu 1,1215 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1163 (Mittwoch: 1,1344) Dollar festgesetzt.

Der Krieg in der Ukraine bleibt auch zum Wochenschluss Thema an den Finanzmärkten. Am Donnerstag waren Investoren zunächst verstärkt in den Dollar als sicheren Hafen geflüchtet.

An Tag zwei des russischen Angriffs meldete die Ukraine nun Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew durch die russischen Invasoren. Mit Blick auf die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland haben die Europäische Union und die USA umfangreiche Sanktionen auf den Weg gebracht, zu dem viel diskutierten Ausschluss Russlands aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift ist es aber noch nicht gekommen. Der hätte Experten zufolge auch weitreichende Folgen für viele Banken in der EU.

Im Tagesverlauf stehen mehrere Konjunkturnachrichten auf der Agenda, die dem Euro neue Impulse verleihen könnten. Dazu zählen die Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone und Daten zu den privaten US-Einkommen im Januar.