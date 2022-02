Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 18.02.22 | Überblick

Euro stabil unter 1,14 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag stabil unter der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1368 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.

Etwas aufgehellt wurde die Stimmung am Devisenmarkt durch die Aussicht auf weitere Verhandlungen in der Ukraine-Krise. Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nur wenige auf dem Programm. Für größeres Interesse dürften Äußerungen von Notenbankern aus den USA und der Eurozone sorgen. In den USA wird angesichts der hohen Inflation eine zeitnahe Zinswende erwartet, in der Eurozone dürfte sie trotz einer ebenfalls hohen Teuerung deutlich später vonstatten gehen.