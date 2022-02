Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.22 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Ölpreise sinken weiter

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag erneut leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 90,63 US-Dollar. Das waren 78 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 89,30 Dollar. Damit steuern die Ölpreise auf den ersten Wochenverlust seit Mitte Dezember zu.

Im Blick bleiben die Verhandlungen zur Wiederbelebung der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015. Im Falle einer Einigung könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl exportieren, was die Preise entsprechend drücken dürfte.

Euro rutscht wieder unter 1,14 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Freitag wieder unter 1,14 US-Dollar gerutscht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 US-Dollar und damit weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1439 Dollar festgesetzt.

Der Euro war bereits am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf unerwartet hohe US-Inflationsdaten unter Druck geraten und unter 1,14 Dollar gefallen, bevor er sich zwischenzeitlich erholte. Am Freitag gewann der Dollar gegenüber dem Euro wieder an Wert. Die Aussicht auf kräftig steigende Leitzinsen in den USA sorgten für Druck an den Aktienmärkten.