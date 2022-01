Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.22 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Euro erholt sich etwas

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag etwas erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 Dollar. Am Donnerstag war sie wegen der Aussicht auf steigende US-Zinsen mit 1,1132 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1160 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang blicken Analysten und Anleger auf Konjunkturdaten. Aus der Eurozone werden unter anderem Wachstumszahlen aus großen Volkswirtschaften wie Deutschland erwartet. In den USA steht ein wichtiges Inflationsmaß auf dem Programm, das insbesondere von der US-Notenbank Fed stark beachtet wird. Außerdem veröffentlicht die Uni Michigan ihre Umfrage unter Verbrauchern.

Kreditkarten-Riese Visa mit Gewinn- und Umsatzsprung

SAN FRANCISCO: Der US-Finanzkonzern Visa verdient dank florierender Kreditkartenzahlungen weiter glänzend. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar (3,6 Mrd Euro), wie Visa am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz legte im Quartal um 24 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar zu.

Visa profitiert weiter von boomenden Einkäufen im Internet, bei denen häufig mit Kreditkarte gezahlt wird. Außerdem nehmen wegen der Erholung des Reiseverkehrs von der Pandemie auch die internationalen Zahlungen - etwa für Flugbuchungen oder Hotels im Ausland - wieder deutlich zu. Die Quartalszahlen übertrafen die Finanzmarkterwartungen klar. Die Aktie stieg nachbörslich zunächst um rund fünf Prozent.