Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 07.01.22 | Aktualisiert um: 16:10 | Überblick

Kasachischer Präsident erteilt Schießbefehl gegen Demonstranten

NUR-SULTAN: Nach schweren Unruhen hat der Präsident der autoritär geführten Republik Kasachstan, Kassym-Jomart Tokajew, einen Schießbefehl gegen militante Demonstranten erteilt. «Ich habe den Sicherheitskräften und der Armee den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung das Feuer zu eröffnen», sagte Tokajew am Freitag in einer Fernsehansprache. Aus dem Ausland kämen Aufrufe zu einer friedlichen Lösung der Krise. «Welch eine Dummheit! Was für Verhandlungen kann es mit Verbrechern und Mördern geben?», so Tokajew.

Das Staatsoberhaupt erklärte, es hätten insgesamt 20.000 «Banditen» die Millionenstadt Almaty im Südosten des zentralasiatischen Landes angegriffen, wo die Unruhen in den vergangenen Tagen besonders heftig waren. Er bezeichnete Demonstranten auch als «Terroristen» und als aus dem Ausland gesteuert. Derzeit ist es schwierig, Informationen unabhängig zu überprüfen. Immer wieder wird in Kasachstan das Internet abgestellt, die Grenze wurde für Ausländer geschlossen.

Am Morgen hatte das Staatsfernsehen berichtet, dass bereits 26 Demonstranten getötet worden seien. Zudem habe es mehr als 3000 Festnahmen gegeben. Befürchtet wurde, dass es nun noch viele weitere zivile Todesopfer geben könnte. Offiziellen Angaben zufolge starben auch mindestens 18 Sicherheitskräfte.

Auslöser der Unruhen in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik war Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. Sie schlugen aber schnell in teils gewaltsame Proteste gegen die Regierung um. Als Reaktion auf die Proteste entließ der jetzige Präsident Tokajew die gesamte Regierung und verhängte einen landesweiten Ausnahmezustand.

Flughafen in Kasachstan mit russischen Soldaten «unter Kontrolle»

ALMATY: In der von Unruhen schwer erschütterten Stadt Almaty im zentralasiatischen Kasachstan haben russische Soldaten nach Angaben aus Moskau den Flughafen «unter volle Kontrolle» gebracht. Sie hätten unmittelbar nach ihrer Ankunft damit begonnen, «die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen», sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Man sei gemeinsam mit kasachischen Sicherheitskräften am Flughafen vorgegangen. Der Airport der Millionenstadt war zeitweise von Demonstranten besetzt gewesen.

Präsident Kassym-Jomart Tokajew hatte angesichts massenhafter Proteste ein von Russland dominiertes Militärbündnis um Unterstützung gebeten. Noch am Donnerstag hatten die Mitglieder der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit Soldaten entsandt, darunter russische Fallschirmjäger. Die Organisation sprach von insgesamt etwa 2500 Soldaten.

Dem Bündnis gehören neben Russland und Kasachstan auch Armenien, Belarus, Kirgistan und Tadschikistan an. «Die Sicherheit des Generalkonsulats der Russischen Föderation in der Stadt und anderer wichtiger Einrichtungen wird gewährleistet», sagte Konaschenkow. Der Einsatz des Militärbündnis in Kasachstan wurde von Beobachtern als Zeichen der Schwäche Tokajews gewertet. Zugleich gab es im Westen die Sorge, Russland sichere sich so mehr Einfluss in dem Land.

Shell steckt nach Verkauf von Gasfeld Milliarden in Aktienrückkauf

DEN HAAG: Der Ölkonzern Shell verwendet wie angekündigt weitere Milliarden für einen Aktienrückkauf. Die 5,5 Milliarden US-Dollar (4,9 Mrd Euro) stammen aus dem Verkauf eines Schiefergasvorkommen im US-Bundesstaat Texas im September. Diese Finanzmittel sollen nun zügig für die Rückkäufe eingesetzt werden, wie Shell am Freitag in Den Haag mitteilte.

Das Schiefergasvorkommen befindet sich im Permian Basin im Westen von Texas. Shell hatte es im September für 9,5 Milliarden Dollar an die US-Ölfirma ConocoPhillips verkauft. Von dem Erlös seien sieben Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe vorgesehen, der Rest solle die eigene Bilanz stärken, hieß es im September.

Deutschlands Exporteure auch im November mit Zuwächsen

WIESBADEN: Deutschlands Exporteure haben auch im November 2021 gute Geschäfte gemacht und steuern für das Gesamtjahr auf ein deutlich besseres Ausfuhrergebnis zu als im Krisenjahr 2020.

Im November lieferten die Unternehmen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Waren im Gesamtwert von 125,7 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 1,7 Prozent mehr als im Oktober 2021 und 12,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Wiesbadener Behörde am Freitag mitteilte. Damit ist im Außenhandel nach elf Monaten das Vorjahresergebnis übertroffen: Von Januar bis einschließlich November vergangenen Jahres verbuchte der deutsche Export ein Plus von 13,8 Prozent auf 1258 Milliarden Euro.

Nationalbank der Schweiz erzielt hohen Milliardengewinn

ZÜRICH: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr erneut einen hohen Gewinn erzielt.

Nach vorläufigen Berechnungen ergab sich für 2021 ein Jahresgewinn von rund 26 Milliarden Franken (25 Mrd Euro). Davon profitiert die öffentliche Hand mit einer maximalen Gesamtausschüttung von 6 Milliarden Franken, wobei der auszuschüttende Betrag zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone geht. Nach den Auszahlungen wird die Ausschüttungsreserve gut 102 Milliarden Franken betragen, wie die SNB am Freitag mitteilte. Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss 2021 mit den endgültigen Zahlen wird am 7. März veröffentlicht.

Ölpreise legen weiter zu - Unruhen in Kasachstan im Blick

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 82,69 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 72 Cent auf 80,18 Dollar.

Am Donnerstag war der Preis für US-Öl noch um etwa drei Prozent und der für Brent-Öl um mehr als zwei Prozent gestiegen. Am Markt wurde unter anderem auf die Unruhen im Förderland Kasachstan verwiesen. Mittlerweile hat Russland Soldaten in den zentralasiatischen Staat verlegt. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Kasachstan stemmt nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank eine Ölförderung von 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Zudem ist das Land einer der wichtigsten Produzenten von Uran für Atomkraftwerke.

Am Ölmarkt haben die Anleger aber auch wichtige Konjunkturdaten im Blick, die im Verlauf des Tages für Impulse sorgen könnten. So wird der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht. Die Daten dürften Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über die Entwicklung der Löhne und Gehälter geben.

Eurokurs kaum verändert vor Preisdaten aus der Eurozone

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1303 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1315 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise ein bestimmender Faktor. Die Anleger warten auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus der Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm steht. Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation im gemeinsamen Währungsraum ausgehend von einem hohen Niveau etwas abgeschwächt hat.

Zuletzt waren Inflationsdaten aus den größten Volkswirtschaften der Eurozone gemischt ausgefallen. Während sich die Teuerungsrate in Frankreich im Dezember nicht verändert hat, und die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Inflationsrate (HVPI) in Deutschland gesunken ist, legte sie in Italien zu. Die EZB strebt eine Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent an, bei der sie die Preisstabilität als gewährleistet ansieht. Innerhalb der Notenbank wird weiterhin mit einem Rückgang der Inflationsrate im Lauf des Jahres gerechnet.

Auch die Lage am US-Arbeitsmarkt könnte für Impulse sorgen. Am frühen Nachmittag wird der Bericht für die Entwicklung im Dezember veröffentlicht. Von ihm erwarten sich Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung und die Löhne und Gehälter.