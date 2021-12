Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.21 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

Ölpreise geben moderat nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel einen Teil ihrer deutlichen Wochengewinne abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,01 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 36 Cent auf 70,58 Dollar.

Trotz der moderaten Abschläge haben die Erdölpreise in dieser Woche deutlich zugelegt. Ausschlaggebend waren positiv aufgenommene Nachrichten zu der neuen Corona-Variante Omikron. Dagegen waren die Rohölpreise nach dem Auftauchen der als besonders ansteckend geltenden Variante Ende November erheblich unter Druck geraten. Bisher konnte nur etwa die Hälfte dieser Verluste wieder aufgeholt werden.

Euro bei 1,13 US-Dollar - China stemmt sich gegen Yuan-Stärke

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter an der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung knapp 1,13 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1311 Dollar festgesetzt.

Unter moderatem Druck stand der chinesische Yuan, nachdem sich die Zentralbank Chinas gegen die deutliche Aufwertung der Landeswährung stemmte. Zum einen müssen die Banken jetzt einen größeren Teil ihrer Währungsbestände als Reserve zurückhalten. Zum anderen setzte die Notenbank den Zentralkurs des Yuan erneut schwächer fest als von Analysten erwartet. Hintergrund der Schritte ist, dass der Yuan zum Dollar in dieser Woche den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren markiert hatte, was die konjunkturelle Entwicklung Chinas bremsen kann.

Im Laufe des Tages richten sich die Blicke der Anleger auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird erwartet, dass die ohnehin hohe Inflation weiter steigt. Das würde die US-Notenbank Fed zusätzlich unter Druck setzen, ihre immer noch extrem lockere Geldpolitik zu straffen.

Caspary vor Baerbock-Besuch in Warschau: Genug Konfliktthemen

WARSCHAU: Der Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary, hat sich vor dem Antrittsbesuch der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) skeptisch geäußert. «Viel zu erwarten ist von dieser Reise nicht. Zunächst einmal geht es vor allem um gegenseitiges Kennenlernen», sagte Caspary der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Man darf dennoch gespannt sein, welchen Tonfall Annalena Baerbock in Polen anschlägt.» Konfliktthemen mit Warschau seien bei den Themen Rechtstaatlichkeit, der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 und den stets erneuerten polnischen Reparationsforderungen reichlich vorhanden.

Die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe den Dialog mit Polen richtigerweise stets fortgeführt, sagte Caspary. «Ich bin gespannt, welche Zusagen die Nordstream-2-Gegnerin Baerbock ihrem polnischen Kollegen machen wird, oder ob ihre öffentlichen Aussagen dazu auf einmal vergessen sind.» Es verwundere nach wie vor, dass die Pipeline im Ampel-Koalitionsvertrag nicht einmal erwähnt werde. «Ob «Mut zur Lücke» die richtige Strategie für Konfliktthemen für einen Koalitionsvertrag sind, bezweifele ich doch stark.»

Baerbock setzt am Freitag in Warschau ihre Serie von Antrittsbesuchen bei ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau fort. Angesichts der sich zuspitzenden Ukraine-Krise gerät auch die neue Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP wegen Nord Stream 2 immer stärker unter Druck. Auch Warschau lehnt die Gasröhre ab. Grünen-Chefin Baerbock hatte im Wahlkampf in einem Interview über Nord Stream 2 gesagt: «Ich halte diese Pipeline nach wie vor für falsch, aus klimapolitischen Gründen, aber vor allem auch geostrategisch.» Zwar steht auch die FDP dem Pipeline-Projekt skeptisch gegenüber, die SPD ist dagegen deutlich offener.

Opioid-Krise: Name Sackler verschwindet aus dem Metropolitan Museum

NEW YORK: Im Skandal um das süchtig machende Schmerzmittel Oxycontin verschwindet der Name der Familie Sackler von sieben Ausstellungsräumen im New Yorker Metropolitan Museum. Das teilte das renommierte Museum am Central Park in Manhattan am Donnerstag gemeinsam mit Mitgliedern der Familie Sackler mit. «Unsere Familien haben das Met immer stark unterstützt und wir glauben, dass dies im besten Interesse des Museums und seiner Aufgabe ist», hieß es in der Mitteilung der Familie.

«Das Met wurde aufgebaut mithilfe der Unterstützung von Generationen von Spendern - und die Sacklers haben immer zu den großzügigsten Spendern gehört», sagte der Geschäftsführer des Museums, Dan Weiss. «Diese wohlwollende Geste der Sacklers hilft dem Museum nun, diesen und künftigen Generationen zu dienen. Wir schätzen das sehr.»

Dem US-Pharmakonzern Purdue und der Eigentümerfamilie Sackler wird vorgeworfen, Schmerzmittel unter Verschleierung der Suchtgefahren mit rücksichtslosen und aggressiven Methoden vermarktet zu haben. Dazu laufen Tausende Klagen. Der Skandal hat den lange vor allem für sein Mäzenatentum bekannten Sackler-Clan schon seit längerem schwer in die Kritik gebracht. Das Metropolitan Museum hatte schon 2019 angekündigt, keine weiteren Spenden der Sacklers anzunehmen. Weitere große Museen wie die Tate Modern in London und der Louvre in Paris beendeten ebenfalls die Zusammenarbeit mit der Familie und entfernten teilweise auch schon deren Namen aus ihren Ausstellungshallen.

Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess in den USA

SAN BERNARDINO/LEVERKUSEN: Der Bayer-Konzern hat sich nach eigenen Angaben in einem Glyphosat-Prozess in San Bernardino (Kalifornien) durchgesetzt. «Das Urteil der Jury zu unseren Gunsten beendet das Verfahren und bestätigt, dass Roundup nicht die Ursache der Krebserkrankung von Donnetta Stephens ist», teilte Bayer am Donnerstagabend mit. «Wir haben großes Mitgefühl für Donnetta Stephens, teilen aber die Ansicht der Jury, dass Roundup nicht die Ursache ihrer Krankheit ist.»

Bayer hatte sich immense Rechtskonflikte rund um Roundup 2018 mit dem über 60 Milliarden Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto ins Haus geholt. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern ist in den USA noch mit zahlreichen weiteren Glyphosat-Klagen konfrontiert. Bei den Rechtsstreitigkeiten geht es um angebliche Krebsrisiken durch Verwendung des Unkrautvernichters Roundup, der Glyphosat enthält. Nach Darstellung von Bayer ist Roundup bei sachgemäßer Verwendung sicher.