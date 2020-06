Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Wirecard-Chef Braun tritt nach Bilanzskandal zurück

MÜNCHEN: Wirecard-Vorstandschef Markus Braun tritt im Zuge des Bilanzskandals bei dem Dax-Konzern mit sofortiger Wirkung zurück. Interimschef wird der erst am Vorabend in den Vorstand berufene US-Manager James Freis, wie Wirecard am Freitag in München mitteilte. Der Zahlungsabwickler ist seit mehr als einem Jahr in Bedrängnis, seit die Londoner «Financial Times» dem Management in einer Serie von Artikeln Bilanzmanipulationen vorwarf. Am Donnerstag hatte Wirecard schließlich offenbart, dass die Bilanzprüfer Zweifel an der Existenz von 1,9 Milliarden Euro haben, die auf Treuhandkonten in Asien verbucht wurden. Es gebe Hinweise auf falsche Angaben zu Täuschungszwecken. Daher hatte Wirecard die Vorlage der Jahresbilanz erneut verschoben. Wirecard selbst fürchtet einen «gigantischen» Milliardenbetrug und will Strafanzeige erstatten.

Corona-Infizierte bei Tönnies: Fünf Anzeigen eingegangen

RHEDA-WIEDENBRÜCK: Nach dem Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld fünf Strafanzeigen eingegangen. Darunter sei auch eine Anzeige der Bielefelder Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann (Grüne), sagte Oberstaatsanwalt Martin Temmen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien über die Anzeigen berichtet. Ermittelt werde jetzt gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Karstadt Kaufhof: Heil fordert Verzicht auf «radikale Abbaupläne»

BERLIN: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Beteiligten bei Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) dazu aufgefordert, bei der Sanierung des Unternehmens auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. «Ich erwarte, dass von pauschalen Kürzungsplänen auf dem Rücken der Beschäftigten Abstand genommen wird», sagte Heil laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Freitag. Zudem sollten Zukunftskonzepte für die von der Schließung bedrohten Filialen entworfen werden. Wie am Donnerstag bekanntgeworden war, sollen bei dem angeschlagenen Warenhauskonzern 62 der 172 Filialen sowie zwei Schnäppchencenter geschlossen werden. Rund 6000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter könnten ihre Arbeitsplätze verlieren.

Proteste von Luftverkehrsbeschäftigten an Deutschlands Flughäfen

FRANKFURT/MAIN: Mit bundesweiten Protestaktionen an großen Flughäfen haben am Freitag Hunderte Beschäftigte auf die prekäre Lage der Luftverkehrsbranche in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. «Tag für Tag, Monat für Monat wird die Existenzangst bei den Beschäftigten größer», sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Uwe Schramm am größten deutschen Flughafen in Frankfurt. Die Gewerkschaft hatte zu Aktionen an den Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin und Köln aufgerufen. Nach Angaben einer Verdi-Sprecherin beteiligten sich insgesamt etwa 1300 Menschen. Die größte Aktion habe es in Frankfurt mit 500 bis 600 Teilnehmern gegeben, gefolgt von Hamburg mit 300.

Pilotprojekt: Balearen rechnen mit 3500 Urlaubern aus Deutschland

PALMA DE MALLORCA: Etwa 3500 Urlauber aus Deutschland werden im Rahmen eines Pilotprojektes bis Samstag nach Mallorca und Ibiza gereist sein. Diese Schätzung gab die Regionalregierung der Balearen am Freitag ab. Ursprünglich sollten bis zum 1. Juli bis zu 10.900 Gäste aus Deutschland zu den spanischen Inseln reisen dürfen, bevor sich auch das ganze Land wieder für ausländische Urlauber öffnet. Allerdings verkürzte die Regierung in Madrid die Testphase zwischenzeitlich, indem sie die Öffnung aller Grenzen für Reisende aus Schengenstaaten vom 1. Juli auf diesen Sonntag vorzog.

Berliner CDU schlägt Magnetschwebebahn zum BER vor

BERLIN: Die Berliner CDU setzt sich für eine Magnetschwebebahn in der Bundeshauptstadt ein. Sie soll den neuen Hauptstadtflughafen BER, der voraussichtlich Ende Oktober öffnet, an die Innenstadt anbinden, wie der CDU-Landesverband am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» (Freitag) über die Pläne berichtet. Eine S-Bahn-Verbindung zum neuen Flughafen ist bereits vorhanden. Die Hochbahn mit Magnetschwebetechnologie eines deutschen Herstellers, die die CDU ins Auge gefasst hat, hat zwölf Meter lange, 2,85 Meter breite Fahrzeuge und kann pro Fahrzeugteil 121 Fahrgäste befördern.

Telekom-Chef: Kostenlose Entwicklung von Corona-App war kein Thema

BONN: Eine kostenlose Entwicklung der Corona-Warn-App durch die Deutsche Telekom und SAP ist nach Aussage von Telekom-Chef Tim Höttges kein Thema gewesen. «Die Telekom will sich an der Krise keinesfalls bereichern», sagte Höttges auf eine Frage von Aktionären während der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens am Freitag. Man könne es sich aber auch nicht leisten, Geld damit zu verlieren. Höttges reagierte damit auf die Kritik an den Kosten in Millionenhöhe, die vor allem von den Linken im Bundestag vorgetragen worden war. Insbesondere die beiden Telefon-Hotlines waren als zu teuer und überdimensioniert kritisiert worden.

Dax steigt am Hexensabbat - Wirecard stürzt noch weiter ab

FRANKFURT/MAIN: Die Kursgewinne des Dax zum Hexensabbat sind angesichts des fortgesetzten Kursdramas bei Wirecard in den Hintergrund gerückt. Größere Spuren beim Dax hinterließ der Kurseinbruch von Wirecard angesichts einer eher geringen Gewichtung im Index nicht. Der deutsche Leitindex gewann zuletzt 1,16 Prozent auf 12.424,18 Zähler. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von vier Prozent zu. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte rückte am Freitagnachmittag um 0,44 Prozent auf 26.315,93 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 gewann 1,4 Prozent. Der Euro wurde am Nachmittag wenig verändert mit 1,1212 US-Dollar gehandelt. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,41 Prozent am Vortag auf minus 0,43 Prozent.