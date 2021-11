Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.21 | Aktualisiert um: 14:45 | Überblick

Schwächephase in der deutschen Industrie setzt sich fort

WIESBADEN/BERLIN: Die Schwächephase der deutschen Industrie hat sich im September fortgesetzt. Die Gesamtproduktion fiel gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Seit April ist die Fertigung in den deutschen Industriebetrieben in fünf Monaten gefallen und konnte sich nur im Juli zeitweise erholen.

Wegen der Entwicklung in den vergangenen Monaten fällt die Produktion mittlerweile auch im Jahresvergleich. Wie das Bundesamt weiter mitteilte, war die Fertigung im September ein Prozent niedriger als im September 2020.

Das Bundeswirtschaftsministerium verwies auf die Folgen der Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, die sich «auf breiterer Front» niedergeschlagen hätten. «Bis zur nachhaltigen Auflösung der Knappheiten bleibt der Ausblick für die Industriekonjunktur somit eingetrübt, wenngleich die Nachfrage auf sehr hohem Niveau verharrt.»

Wie bereits am Donnerstag bekannt wurde, erhielt die Industrie im September zwar wieder mehr Aufträge, allerdings weniger als erwartet.

Ölpreise stabilisieren sich nach starken Kursschwankungen

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt und damit nach den zuletzt starken Kursschwankungen etwas beruhigt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,28 US-Dollar. Das waren 47 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg leicht um 20 Cent auf 80,34 Dollar.

Im Verlauf der Woche war es am Ölmarkt zu starken Preisschwankungen gekommen. Ursache waren Spekulationen auf die Förderpolitik des Ölverbunds Opec+, in dem sich Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Ölländer zusammengeschlossen haben. Entgegen den Wünschen von wichtigen Verbrauchernationen wie den USA haben die Staaten der Opec+ an ihren vorsichtigen Produktionszielen festgehalten. Der von Saudi-Arabien und Russland dominierte Verbund entschied in einer Onlinesitzung am Donnerstag, die schrittweise Erhöhung der täglichen Ölförderung von zusätzlichen 400.000 Barrel wie geplant im Dezember fortzusetzen.

Insgesamt bewegen sich die Ölpreise aber weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. In der vergangenen Woche hatten die Notierungen mehrjährige Höchststände erreicht.

Gaspreise geben Uniper Schwung

DÜSSELDORF: Die gestiegenen Erdgaspreise schieben die Geschäfte des Energiekonzerns Uniper an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 405 Millionen auf 614 Millionen Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg ebenfalls um mehr als die Hälfte auf 487 Millionen Euro, wie das MDax-Unternehmen am Freitag mitteilte. Erste Eckdaten hatte Uniper Ende Oktober vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für das Gesamtjahr erhöht.

«Wir erleben derzeit einen globalen Wettbewerb bei der Nachfrage nach Gas», sagte Finanzchefin Tiina Tuomela laut Mitteilung. Entsprechend gab es einen deutlichen Ergebnisanstieg im Segment globaler Handel, zu dem Versorgung, Transport und Speicherung von Erdgas gehören. Auch der Bereich europäische Erzeugung liegt laut Uniper über dem Vorjahreszeitraum. Dieser umfasst im Wesentlichen Kraftwerke in Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden.

Euro kaum verändert - Britisches Pfund nach Talfahrt stabilisiert

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1552 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1569 Dollar festgesetzt.

Auch beim britischen Pfund gab es am Morgen wenig Kursbewegung. Am Donnerstag hatte die Entscheidung der britischen Notenbank, den Leitzins nicht zu erhöhen, den Markt überrascht. Das britische Pfund war stark unter Druck geraten, nachdem die Zentralbank den Leitzins trotz einer hohen Inflation unverändert bei 0,1 Prozent belassen hatte.

Spannend wird es zu Wochenschluss vor allem am Nachmittag. Auf dem Programm steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Oktober, der an den Finanzmärkten stark beachtet wird. Zuletzt waren die Daten vom US-Arbeitsmarkt robust ausgefallen.