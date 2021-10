Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.21 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Spanische Großbank BBVA steigert Gewinn deutlich

MADRID: Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal dank einer deutlichen Erholung des Heimatgeschäfts und guten Ergebnissen in Mexiko so viel verdient wie selten. Der Überschuss sei in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Freitag in Madrid mit. Dies sei einer der höchsten Quartalsgewinne in der Geschichte des Finanzkonzerns. Mit dem Ergebnis übertraf die Bank die Erwartungen von Experten.

Die spanische Bank erwirtschaftet einen großen Teil ihres Gewinns in Mexiko. Dort lag er im vergangenen Quartal bei 673 Millionen Euro rund 16 Prozent über dem Vorjahreswert. In Spanien legte der Gewinn um ein Drittel auf 478 Millionen Euro zu. Die BBVA teilte zudem mit, dass sie auch mit dem im Sommer angekündigten Rückkauf von Aktien im Volumen von 3,5 Milliarden Euro begonnen hat. Das Geld stammt aus dem Verkauf des US-Geschäfts für umgerechnet rund zehn Milliarden Euro.

Ölpreise bewegen sich kaum

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,46 US-Dollar. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte auf 82,82 Dollar.

Zuletzt haben sich die Erdölpreise etwas von ihren unlängst markierten Mehrjahreshochs entfernt. Marktbeobachter nennen einige Gründe für die Preisabschläge, darunter die Hoffnung auf baldige Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Erfolge in dieser Richtung könnten zum Wegfall von US-Sanktionen führen, die auch den iranischen Ölexport betreffen. Dies wiederum würde das derzeit knappe Ölangebot erhöhen.

Euro gibt vor Zahlenreigen etwas nach

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag einen Teil seiner deutlichen Kursgewinne vom Vortag abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1665 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,1593 Dollar festgesetzt.

Auftrieb hat der Euro zuletzt durch Äußerungen aus der EZB erhalten. Notenbankpräsidentin Christine Lagarde war es am Donnerstag nach der Zinssitzung nicht gelungen, den Inflations- und Zinserwartungen an den Finanzmärkten entgegenzutreten. «Der Markt glaubt schlicht und ergreifend nicht an den sich deutlich abschwächenden Inflationstrend, welchen die EZB prognostiziert», erklärte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen.

Zum Wochenausklang sehen sich Analysten und Anleger mit einer hohen Anzahl an Konjunkturdaten konfrontiert. Veröffentlicht werden unter anderem Wachstums- und Inflationsdaten aus der Eurozone. In den USA steht etwa der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsindikator PCE auf dem Programm.