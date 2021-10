Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Bafin fordert von VTB Bank Europe mehr Einsatz gegen Geldwäsche

FRANKFURT/BONN: Die deutsche Finanzaufsicht fordert vom hiesigen Ableger der russischen VTB Bank mehr Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. «Die Bafin hat am 1. Oktober 2021 gegenüber der VTB Bank (Europe) SE die Umsetzung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angeordnet», teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) am Freitag mit.

Zur Überwachung der angeordneten Maßnahmen habe die Bafin «mit sofortiger Wirkung einen Sonderbeauftragten bei dem Institut bestellt».

Die VTB Bank (Europe) SE hat ihren Firmensitz in Frankfurt/Main und gehört zur zweitgrößten russischen Bankengruppe. Diese befindet sich mehrheitlich im Besitz des russischen Staates und gehört gemessen am Kapital zu den 100 größten Banken weltweit. Auf dem deutschen Markt konzentrierte sich das Institut lange auf Geschäftskunden, seit 2011 bietet es über die Onlinebank VTB Direktbank auch Privatanlegern Finanzprodukte an.

Export verliert an Tempo - Rückgang gegenüber Vormonat

WIESBADEN: Der deutsche Export hat im August an Schwung verloren. Die Ausfuhren sanken gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Den Unternehmen machen Lieferengpässe und Materialmangel zu schaffen.

Insgesamt gingen Waren im Wert von 104,4 Milliarden Euro ins Ausland. Gegenüber dem von der Corona-Krise geprägten August 2020 war dies ein Anstieg um 14,4 Prozent. Die Einfuhren legten innerhalb eines Jahres um 18,1 Prozent auf 93,8 Milliarden Euro zu. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau vom Februar 2020 stiegen die Exporte der vorläufigen Statistik zufolge um 0,5 Prozent.

Unternehmen in Deutschland sitzen zwar auf guten gefüllten Auftragsbüchern, können diese aber wegen Materialmangels teilweise nicht abarbeiten. Betroffen davon sind unter anderem der Maschinenbau und die Autoproduktion. Bei Autokonzernen stehen immer wieder die Bänder still.

In den ersten acht Monaten des Jahres legten die Warenausfuhren um 15,9 Prozent auf 892,7 Milliarden Euro zu. Umgekehrt kamen in dem Zeitraum Importe von 767,6 Milliarden Euro nach Deutschland (plus 15,9 Prozent).

Ölpreise steigen in Richtung Mehrjahreshochs

SINGAPUR: Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt. Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen ist es nicht mehr weit. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,95 US-Dollar. Das war genau ein Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 79,40 Dollar.

Haupttreiber der Rohölpreise bleibt die angespannte Versorgungslage. Sie hatte die Preise in dieser Woche auf mehrjährige Höchststände getrieben, bevor eine Korrektur einsetzte. Ausschlaggebend hierfür waren Äußerungen aus Russland, die eine hohe Gasversorgung Europas nahelegten. Die derzeit hohen Gaspreise machen sich Experten zufolge auch am Ölmarkt bemerkbar, da Erdöl in Grenzen als Gasersatz dienen kann.

Für zeitweise Belastung hatten zuletzt auch Spekulationen gesorgt, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Erdölreserven freigeben könnten. Am Donnerstag stellte jedoch das Energieministerium klar, dass dies derzeit nicht geplant sei. Daraufhin hatten die Ölpreise spürbar angezogen.

Euro bei 15-monatigem Tiefstand

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Freitag knapp über seinem zur Wochenmitte markierten 15-Monatstief gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1550 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Es steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Dem Bericht wird hohe Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugesprochen. Die Fed will ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe bald zurückfahren und macht den konkreten Zeitpunkt vom Zustand des Arbeitsmarkts abhängig.

AHK-Chef in London: Briten müssen mit weiteren Engpässen rechnen

LONDON: Britische Verbraucher müssen sich nach Ansicht des Chefs der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Ulrich Hoppe, auf gelegentliche weitere Engpässe einstellen. «Es wird holpriger werden. Man wird gewisse Abstriche in der Servicequalität und zeitlichen Zuverlässigkeit machen. Das wird man sicherlich dann spüren», sagte Hoppe der Deutschen Presse-Agentur zur Weigerung der Regierung in London, den akuten Fachkräftemangel im Land mit längerfristigen Lockerungen bei den seit dem Brexit verschärften Einwanderungsregeln zu bekämpfen.

Die Ankündigung von Premierminister Boris Johnson, durch Engpässe wie derzeit an Tankstellen und in Supermärkten letztlich eine Erhöhung der Produktivität und des Lohnniveaus zu erreichen, hält Hoppe nicht für plausibel. «Ich sehe das nicht aufgehen am Ende», sagte er.

Johnson hatte bei seiner Parteitagsrede in dieser Woche einen Wandel des britischen Wirtschaftsmodells verkündet. Statt sich auf günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland zu stützen, sollten Unternehmen im Land bessere Gehälter zahlen und so mehr Briten in Lohn und Brot bringen, so die Logik Johnsons. Hoppe sagte dazu: «Das wird im großen Rahmen kurzfristig nicht funktionieren und birgt eher Inflationsgefahren.»

Die Produktivität der britischen Wirtschaft zu erhöhen, sei schon seit vielen Jahrzehnten Ziel verschiedener Regierungen gewesen, sagte Hoppe. Dafür brauche es aber einen langfristigen Plan zur Reform der Berufsausbildungen. Und das sei eine Generationenaufgabe. «Das wird nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre aufgehen.» Auch die Idee, dass arbeitssuchende Briten die Lücken füllen könnten, die von nach Osteuropa zurückgekehrten Arbeitnehmern im Niedriglohnsektor hinterlassen wurden, hält der AHK-Chef aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit für nicht tragfähig.

Zoff um Schuldengrenze: US-Zahlungsausfall scheint vorerst abgewendet

WASHINGTON: Ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung ist höchstwahrscheinlich zumindest vorübergehend abgewendet. Der US-Senat stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) einer Anhebung der Schuldengrenze um 480 Milliarden US-Dollar bis Dezember zu. Die Abstimmung über die Vereinbarung fiel mit 50 zu 48 Stimmen entlang der Parteilinien knapp aus - kein Republikaner schloss sich den Demokraten an. Allerdings konnte die Erhöhung zuvor mithilfe der Republikaner überhaupt erst zur Abstimmung gebracht werden. Das Repräsentantenhaus muss ebenfalls noch zustimmen.

Vorausgegangen waren heftige Streitereien zwischen Demokraten und Republikanern - sie schieben sich in dem brandgefährlichen Konflikt, der schwere Folgen auch für die Weltwirtschaft haben könnte, gegenseitig die Verantwortung zu. Am Donnerstag erzielten die beiden Parteien eine vorübergehende Einigung. Das Problem ist damit aber nur aufgeschoben. Streit gibt es weiterhin darüber, wie eine über Dezember hinausgehende Lösung aussehen könnte.

Finanzministerin Janet Yellen hatte vor einer möglichen Finanzkrise und einer potenziellen Rezession gewarnt, sollte die US-Regierung erstmals ihre Schulden nicht bedienen können. Ihrem Ministerium zufolge wäre den USA ab dem 18. Oktober das Geld ausgegangen, also in weniger als zwei Wochen.

Der Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, hatte am Mittwoch angeboten, eine Notfall-Anhebung der Schuldengrenze auf einen bestimmten Betrag bis Dezember nicht zu blockieren. Das aktuelle Limit liegt bei Limit 28,5 Billionen US-Dollar. Bereits seit Juli greift das Finanzministerium zu «außerordentlichen Maßnahmen», um einen Zahlungsausfall zu verhindern.