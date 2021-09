Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 03.09.21 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

Ölkonzern OMV sieht sich vor großem Wandel

WIEN: Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV steht nach den Worten seines neuen Vorstandsvorsitzenden Alfred Stern vor einem großen Wandel. Die künftige Ausrichtung werde Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz berücksichtigen, kündigte der 56-jährige Manager am Freitag an. «In einer nachhaltigen Zukunft ist es nicht vorstellbar, dass wir natürliche Ressourcen abbauen, verwenden und wegwerfen.» Die gesamte Branche werde sich verändern.

Die teilstaatliche OMV baue zum Beispiel ihre Raffinerie in Wien-Schwechat bis 2023 für 200 Millionen Euro so um, dass zu einem Teil auch Pflanzenöle verarbeitet werden könnten. Ursprüngliche Ziele wie die Steigerung der Ölförderung waren schon unter Sterns Vorgänger Rainer Seele zu den Akten gelegt worden. Die Details der neuen Strategie sollen laut Stern im ersten Quartal 2022 vorgelegt werden, sobald der Aufsichtsrat sie gebilligt habe.

Seele hatte zuletzt noch ein Rekordergebnis für das erste Halbjahr 2021 präsentiert. Das operative Ergebnis der OMV lag bei 2,17 Milliarden Euro. Dank der Konsolidierung der Chemie-Tochter Borealis in den Konzern legte der Umsatz um 73 Prozent auf 13,7 Milliarden Euro zu. Die Entscheidung seines Vorgängers, einen 75-Prozent-Anteil der Borealis zu kaufen, habe der OMV ein Wachstumsfeld eröffnet, sagte Stern. Er will in dem Unternehmen mit seinen 25.000 Mitarbeitern eine Vertrauens- und Lernkultur etablieren, die die neue Ausrichtung erleichtern soll.

Ifo-Umfrage: Zahl der Kurzarbeiter im August deutlich gesunken

MÜNCHEN: In Deutschland ist die Zahl der Kurzarbeiter im August einer Ifo-Umfrage zufolge deutlich gesunken. Es habe einen Rückgang auf 688.000 von zuvor 1,06 Millionen Personen gegeben, teilte das Institut am Freitag mit. Ifo schätzt die Zahl auf Grundlage der monatlichen Konjunkturumfrage unter deutschen Unternehmen und anhand von Daten der Bundesagentur für Arbeit.

Die Zahl der Kurzarbeiter liegt damit nach Einschätzung des Instituts erstmals seit Beginn der Corona-Krise unter einer Million. Den Anteil der abhängig Beschäftigten, die sich im August in Kurzarbeit befanden, schätzt das Institut auf 2,0 Prozent. Im Juli habe der Anteil noch bei 3,2 Prozent gelegen.

Besonders betroffen von Kurzarbeit bleibt das Gastgewerbe. Hier schätzen die Experten den Anteil auf 10,1 Prozent, was 107.000 Personen entspricht. Allerdings ging die Zahl auch hier erheblich zurück, denn im Vormonat betrug der Wert noch 17,1 Prozent.

Wie aus der Ifo-Umfrage weiter hervorgeht, zeigen die Material- und Lieferengpässe in den Industriebetrieben keine spürbaren Auswirkungen auf die Kurzarbeit. In der Industrie schätzt das Ifo-Institut den Anteil der Kurzarbeiter im August auf 2,7 Prozent, nach 4,2 Prozent im Monat zuvor.

Delta-Variante belastet Chinas Dienstleister

PEKING: In China bremsen Maßnahmen zur Eindämmung der Delta-Variante des Coronavirus die Konjunktur. Vor allem im Bereich Dienstleistungen sorgt das Virus für einen herben Stimmungsdämpfer, wie aus der am Freitag veröffentlichen Umfrage des Wirtschaftsmagazins «Caixin» hervorgeht. Der entsprechende Einkaufsmangerindex fiel im August auf 46,7 Punkte nach 54,9 Zählern im Vormonat.

Experten wurden überrascht: Sie hatten einen Indexwert von 52,0 Punkten erwartet. Der Rückschlag im August ist der stärkste Dämpfer des «Caixin»-Indexwertes seit dem Ausbruch der Corona-Krise Anfang 2020. Außerdem ist der Index erstmals seit dem Frühjahr 2020 unter 50 Punkte gefallen, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

Bei dem Indikator von «Caixin» wird vor allem die Stimmung in kleinen und privaten Unternehmen erfasst. Zuvor war ein staatlicher Einkaufsmanagerindex veröffentlicht worden, der die Stimmung in großen und staatlichen Firmen abbildet und eine ähnliche Entwicklung zeigte. Er fiel im August auf 47,5 Punkte von zuvor 53,3 Zählern.

Im August hatte Chinas Führung mit harten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus angekämpft. Allerdings hob die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt die Corona-Maßnahmen bereits Ende August weitgehend auf. Experten gehen daher davon aus, dass der Stimmungsdämpfer im Bereich Dienstleistungen zeitlich begrenzt sein dürfte.

Ölpreise geben etwas nach

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im frühen Handel ging es mit den Notierungen leicht nach unten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,96 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI fiel um 20 Cent auf 69,79 Dollar.

Auf Wochensicht haben die Ölpreise aber zugelegt. Während es mit dem Preis für Rohöl aus der Nordsee nur leicht nach oben ging, konnte die Notierung für US-Öl seit Montag um fast zwei Prozent zulegen. Gestützt wurden die Preise im Verlauf der Woche durch einen unerwartet starken Rückgang der Reserven in den USA und durch eine Dollar-Schwäche. Wenn er an Wert verliert, wird das in Dollar gehandelte Öl auf dem Weltmarkt für viele Interessenten günstiger, was die Nachfrage erhöht.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise allerdings durch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten gebremst. Die Ölallianz hatte im Verlauf der Woche beschlossen, trotz der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus an der für Oktober geplanten Erhöhung der Fördermenge festzuhalten. Dies habe die Notierungen auch kurz vor dem Wochenende etwas belastet, hieß es.

Euro steigt in Richtung 1,19 US-Dollar - Japans Yen unter Druck

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1884 Dollar und damit so viel wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1846 Dollar festgesetzt.

Unter Druck stand der japanische Yen. Am Markt wurde auf die Ankündigung von Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga verwiesen, nicht mehr als Parteivorsitzender zur Verfügung zu stehen. Die Neuwahl des Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei findet Ende des Monats statt. Der Rückzug Sugas dürfte sein Ende als Regierungschef nach sich ziehen. Hintergrund sind schlechte Umfragewerte für Suga, die vor allem auf sein Management der Corona-Krise zurückgeführt werden.

Vor dem Wochenende richten sich die Blicke der Anleger auch auf neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Da der Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank spielt, wird ihm große Bedeutung beigemessen. Die Fed hat signalisiert, dass sie ihre geldpolitische Unterstützung demnächst etwas zurückfahren könnte, falls sich der Jobmarkt weiter solide entwickelt.