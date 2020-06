Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Bundesregierung will kleine Firmen kurzfristig vor Pleiten retten

BERLIN: Kleine und mittelständische Unternehmen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen sind, sollen im Sommer Extra-Geld vom Staat bekommen. Das Kabinett brachte am Freitag sogenannte Überbrückungshilfen auf den Weg, die eine Pleitewelle verhindern sollen. Es gehe darum, dass die Firmen die nächsten Monate überlebten und dann dabei seien, wenn die Wirtschaft wieder wachse, sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Gedacht sind die neuen Hilfen besonders für Restaurants, Bars, Kneipen, Schausteller, aber auch Jugendherbergen, Schullandheime und Reisebüros sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe und Profisportvereine der unteren Ligen. Anträge dürfen aber aus allen Wirtschaftsbereichen kommen.

IAB: Konjunkturpaket der Bundesregierung wirkt positiv auf Konjunktur

NÜRNBERG: Das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket der Bundesregierung im Kampf gegen die Corona-Krise hat nach Ansicht von Experten unmittelbar positive Auswirkungen auf die Konjunktur. Das Wirtschaftswachstum werde dank des Pakets im laufenden Jahr um 1,4 Punkte und im nächsten Jahr um 1,7 Punkte besser ausfallen, als in einem Szenario ohne staatliche Hilfe, heißt es in einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB), die am Freitag bekannt wurde. Die Zahl der Erwerbstätigen werde im laufenden Jahr um 200.000 und im nächsten Jahr um 240.000 höher liegen als ohne Konjunkturspritze.

Türkei dringt auf Aufhebung der deutschen Reisewarnung

BERLIN: Der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu hat sich enttäuscht über die Entscheidung der Bundesregierung gezeigt, die Reisewarnung für die Türkei zunächst aufrecht zu erhalten. «Die wissenschaftlichen Gründe hinter der Entscheidung sind für uns nur schwer zu verstehen», sagte er dem «Spiegel». Man erwarte, dass Deutschland die Reisewarnungen «zum frühestmöglichen Zeitpunkt» aufhebe. Alles sei vorbereitet für eine sichere Reise in die Türkei. Die Bundesregierung will die am 17. März wegen der Corona-Pandemie verhängte weltweite Reisewarnung für Touristen am kommenden Montag für den größten Teil Europas aufheben. Für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union - darunter die Türkei - soll sie aber bis zum 31. August verlängert werden. Es kann aber sein, dass in diesem Zeitraum für einzelne Länder eine Ausnahme gemacht wird.

Conti-Chef: Pleitewelle in Autobranche droht

HANNOVER/BERLIN: Continental-Chef Elmar Degenhart erwartet für den Fall eines anhaltenden Nachfrageeinbruchs wegen der Corona-Krise drastische Folgen für die gesamte Autobranche. Die Politik müsse gegensteuern. Aus der SPD, die auch von Gewerkschaftern aufgrund des Ausschlusses moderner Verbrennungsmotoren aus dem Hilfspaket heftige Kritik einstecken musste, hieß es, die Unternehmen seien nun am Zug. Degenhart sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur, schon der Strukturwandel aus Digitalisierung, E-Mobilität und Assistenzsystemen sei für viele kleine Firmen kaum zu schaffen. «Obendrauf kommt eine Marktkrise, die so seit 1930 nicht mehr da war. Wenn sich im Sommer keine deutliche Belebung des Marktes in Europa abzeichnet, befürchten wir trotz aller Stützungsmaßnahmen eine Reihe von Konkursen.»

Airlines klagen gegen britische Quarantänepflicht für Reisende

LONDON: Die Fluggesellschaften British Airways, Ryanair und Easyjet haben eine Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht für Reisende eingereicht. Die Maßnahme werde «verheerende Auswirkungen auf den britischen Tourismus und die weitere Wirtschaft haben und Tausende Arbeitsplätze vernichten», hieß es in einer Mitteilung der Airlines vom Freitag. Ein Normenkontrollverfahren sei beantragt und solle so rasch wie möglich aufgenommen werden.

Österreich senkt Mehrwertsteuer für Gastronomie, Kultur und Medien

WIEN: Die österreichische Regierung plant, die Mehrwertsteuer für Gastronomie, Kultur und Medien vorübergehend auf fünf Prozent zu senken. Die Maßnahme solle von Juli bis zum Ende des Jahres gültig sein, erklärte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag in Wien. So könnte «besonders betroffenen Branchen» geholfen werden. In der Gastronomie bedeute das konkret, dass der Steuersatz für Speisen von zehn, bei Getränken von 20 auf fünf Prozent gesenkt wird.

Italien-Urlaub 2020: Viele Italiener bleiben selbst zu Hause

ROM: Während Italien im Ausland um Touristen wirbt, können sich viele Italiener selbst einen Sommerurlaub diesmal wegen der Corona-Krise nicht leisten. Jeder Vierte in dem Mittelmeerland hat zudem Angst vor dem Verreisen in Pandemie-Zeiten. Das ergab eine Umfrage des Instituts Demoskopika, über die die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag berichtete. Nur etwa die Hälfte der gut 1500 Befragten sagte demnach, dass sie in den kommenden Monaten in Urlaub fahren würden. Etwa jeder Sechste beklagte, dass das Geld fürs Wegfahren fehle - darunter viele Arbeitslose und kleine Selbstständige, die durch die Virus-Krise besonders knapp bei Kasse seien, hieß es.

Sony enthüllt Aussehen der Playstation 5

NEW YORK: Sonys nächste Spielekonsole Playstation 5 wird es erstmals auch in einer Version ohne Disc-Laufwerk nur zum Herunterladen der Spiele geben. Die «Digital Edition» sieht dadurch auf ersten Bildern merklich schmaler aus als das Modell, das auch Spiele auf Blu-ray-Disc einlesen kann. Microsoft hatte im vergangenen Jahr bereits eine Variante seiner aktuellen Konsole Xbox One ohne Disc-Laufwerk eingeführt. Für die nächste Xbox Series X, die gegen die Playstation 5 antreten wird, wurden bisher keine solchen Pläne bekannt. Die Konsolen beider Anbieter sollen nach bisherigen Plänen zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommen

Dax-Gewinne schmelzen - Leitindex knapp über 12 000 Punkte

FRANKFURT/MAIN: Dem Dax hat am Freitag die Marke von 12 000 Punkten erst einmal zurückerobert. Am Nachmittag schmolzen die zuvor recht deutlichen Gewinne aber auf 0,52 Prozent zusammen. Der Index notierte damit zuletzt bei 12.032,16 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte um 0,81 Prozent auf 25 722,42 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um ein Prozent. Der Euro kostete im Nachmittagshandel 1,1301 US-Dollar. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,38 Prozent am Vortag auf minus 0,41 Prozent.