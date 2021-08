Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.08.21 | Überblick

Euro legt leicht zu - US-Geldpolitik im Blick

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1760 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor am Donnerstagnachmittag auf 1,1767 Dollar festgesetzt.

Der Wochenausklang steht ganz im Zeichen der US-amerikanischen Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell will sich am Freitagnachmittag zur wirtschaftlichen Lage in den USA äußern. Es werden Hinweise auf eine etwas straffere geldpolitische Ausrichtung erwartet, wobei sich Fachleute unsicher sind, wie konkret Powell werden wird. Eine ausdrückliche Ankündigung, die extrem lockere Geldpolitik ein Stück weit zurückzufahren, erwarten nur die wenigsten Experten.

Powell äußert sich anlässlich der Notenbankerkonferenz von Jackson Hole. Die renommierte Veranstaltung findet alljährlich statt, dieses Jahr allerdings per Videokonferenz über das Internet. Grund ist die angespanntere Corona-Lage infolge der raschen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante.

Größter schwimmender Solarpark der Welt soll in Indonesien entstehen

BATAM: Auf der indonesischen Insel Batam soll ab 2022 ein gewaltiger schwimmender Solarpark entstehen. Die Photovoltaikanlage auf dem Duriangkang-Stausee im Süden der Insel werde eine Leistung von 2,2 Gigawatt haben und sich über eine Fläche von rund 1600 Hektar erstrecken, berichtete die Zeitung «Jakarta Post» am Freitag. Das Energiespeichersystem (ESS) soll zudem über eine Kapazität von mehr als 4000 MWh verfügen. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen handelt es sich damit um das bislang größte schwimmende Solarkraftwerk der Welt.

Entsprechende Absichtserklärungen seien unter anderem bereits von der Sunseap Group mit Sitz in Singapur und der staatlichen Agentur für die Freihandelszone und den Freihafen von Batam (BP Batam) unterzeichnet worden, hieß es. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen und 2024 abgeschlossen sein. Mehr als 3000 örtliche Arbeitskräfte sollen an dem Bau mitwirken.

Batam gehört zu den Riau-Inseln im Malaiischen Archipel. Die Inselgruppe liegt vor der Ostküste Sumatras im Südchinesischen Meer. Batam ist eine Freihandelszone und nur etwa 20 Kilometer von Singapur entfernt.