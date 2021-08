Nachrichten aus der Wirtschaft am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.21 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

Überraschender Umsatzrückgang im britischen Einzelhandel

LONDON: Die britischen Einzelhändler haben im Juli überraschend einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Im Monatsvergleich gingen die Umsätze um 2,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Freitag mitteilte. Experten hatten mit einen Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Ein Grund für die Entwicklung waren die Umsätze der Lebensmittelhändler. Diese gingen im Monatsvergleich zurück, nachdem sie im Juni noch deutlich gestiegen waren. Im Juli waren viele Supermarktregale in Großbritannien leer geblieben, weil zahlreiche Menschen als Kontakte von Corona-Infizierten in eine Quarantäne geschickt wurde. Es fehlten daher viele Arbeitskräfte in der Wirtschaft.

Stärkster Anstieg deutscher Erzeugerpreise seit 46 Jahren

WIESBADEN: In Deutschland bleibt der Preisauftrieb stark. Im Juli stiegen die Preise, die Unternehmen für Waren erhalten oder zahlen müssen, so kräftig wie seit 46 Jahren nicht mehr. Im Jahresvergleich legten die Erzeugerpreise um 10,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das war der stärkste Zuwachs seit Januar 1975, als die Preise in der Ölkrise stark stiegen. Experten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten mit einer Jahresrate von 9,2 Prozent gerechnet.

Zum Vormonat erhöhten sich die Erzeugerpreise im Juli um 1,9 Prozent. Stärkste Preistreiber bleiben Vorleistungsgüter und Energie, wie das das Bundesamt erklärte. Vorleistungsgüter verteuerten sich auf Jahressicht um 15,6 Prozent. Energie war im Schnitt 20,4 Prozent teurer.

Bei den Vorleistungsgütern verwies das Bundesamt insbesondere auf deutliche Preisanstiege bei Holz und Metallen. «Hauptgründe für den starken Anstieg der Stahl- und Holzpreise dürften die hohe Nachfrage im In- und Ausland sowie Probleme bei der Versorgung mit Rohstoffen sein.» Bei den Stahlpreisen seien kräftige Preissteigerungen für Eisenerzimporte hinzugekommen.

Ölpreise stabilisieren sich nach Talfahrt

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich nach der jüngsten Talfahrt stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 66,60 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 40 Cent auf 64,09 Dollar.

Bis zum Donnerstag hatten Corona-Sorgen und eine Dollar-Stärke die Rohstoffpreise allgemein stark belastet und auch die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Auf Wochensicht ging es mit dem Preis für Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Prozent nach unten. Die Notierung für US-Öl brach seit Montag über fünf Prozent ein.

Pharmariese Johnson & Johnson kündigt Chefwechsel an

NEW BRUNSWICK: Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson bereitet einen Wechsel an seiner Vorstandsspitze vor. Der langjährige Vorsitzende Alex Gorsky werde den Posten am 3. Januar 2022 räumen und geschäftsführender Verwaltungsratschef des Unternehmens werden, kündigte Johnson & Johnson am Donnerstag nach US-Börsenschluss an.

Zum Nachfolger sei Joaquin Duato ernannt worden, der wie Gorsky seit über drei Jahrzehnten für den Konzern tätig ist und seit längerem zum Top-Management zählt. Duato ist derzeit noch stellvertretender Vorsitzender des Exekutivkomitees von Johnson & Johnson. Er soll auch in den Verwaltungsrat einziehen, der dem Vorstand übergeordnet ist.

Der seit 2012 an der Konzernspitze stehende Gorsky erklärte in der Mitteilung, den Vorstandsvorsitz aus «familiären gesundheitlichen Gründen» abgeben zu wollen. Zudem sei es wegen der guten Verfassung des Unternehmens der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel. Anleger reagierten gelassen, die Aktie bewegte sich nachbörslich kaum.